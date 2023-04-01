Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng

Làm đẹp 01/04/2023 06:24

Ở đất nước nhiều nắng và hanh khô như chúng ta thì việc dễ bị cháy nắng có thể khó tránh khỏi. Trong những trường hợp này, bạn nên chú ý một số điều dể mau hồi phục nhất có thể.

Có nhiều cách để giúp làn da bị cháy nắng phục hồi một cách tự nhiên, chẳng hạn như đắp bột khoai tây sống hoặc một ít mật ong lên vùng da nhạy cảm. Nhưng một số hành động tưởng chừng vô hại có thể khiến tình trạng cháy nắng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Hóa ra, ngay cả thực phẩm bạn ăn hoặc quần áo bạn mặc cũng có thể giúp vết cháy nắng của bạn mau lành hoặc thậm chí còn khiến vết bỏng nặng hơn.

Đây những sai lầm cần tránh nếu bạn dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời khiến da bỏng rát.

1. Sử dụng nha đam có phụ gia

Mặc dù lô hội có thể giúp làm dịu mẩn đỏ, nhưng bạn nên chú ý đến loại gel lô hội mà bạn đang thoa lên da. Một số thành phần nhân tạo, chẳng hạn như benzocaine hoặc lidocaine có thể làm tình trạng kích ứng trầm trọng hơn và khiến da bạn ngứa nhiều hơn.

Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng - Ảnh 1

Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm lô hội nguyên chất để điều trị làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời.

2. Mặc quần áo chật

Chắc chắn rằng quần áo bó sát có thể trông rất tuyệt với cơ thể bạn, nhưng đó chắc chắn không phải là lựa chọn thời trang tốt nhất nếu bạn đang bị cháy nắng.

Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng - Ảnh 2

Mặc quần áo chật trên vùng da cháy nắng sẽ không cho phép nó thở và tự chữa lành. Thay vì mặc quần jean bó sát, hãy chọn quần áo rộng rãi hơn làm bằng vải thoáng khí, chẳng hạn như cotton.

3. Uống cà phê

Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng - Ảnh 3

Cháy nắng thường gây đau đầu, nhiều người nghĩ rằng một tách cà phê có vẻ như sẽ làm bạn hết đau, thì thực ra nó sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Ở dưới ánh nắng mặt trời quá lâu khiến bạn bị mất nước và uống nhiều nước là rất quan trọng để thay thế chất lỏng cơ thể bị mất.

Bởi vì caffein là chất lợi tiểu, nó khiến bạn đi vệ sinh thường xuyên hơn và khiến cơ thể mất nhiều chất lỏng và khoáng chất thiết yếu hơn.

4. Che phủ da bằng lớp trang điểm

Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng - Ảnh 4

Bạn có thể muốn trang điểm để che đi vết cháy nắng bong tróc bằng lớp kem nền, nhưng cũng giống như quần áo bó sát, nó sẽ không cho da bạn thở. Nếu bạn nhất định phải trang điểm, hãy đảm bảo tránh các sản phẩm nặng và sử dụng cọ mềm để trang điểm. Các chuyên gia chăm sóc da cũng khuyên bạn nên sử dụng bọt biển ẩm vì chúng nhẹ nhàng hơn trên da.

5. Tẩy tế bào chết

Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng - Ảnh 5

Làn da bị cháy nắng không đẹp mắt và việc tẩy tế bào chết cho làn da khô, bong tróc khỏi cơ thể là điều tự nhiên nhiều chị em chọn lựa. Nhưng nó thực sự có thể làm tổn thương da nhiều hơn, vì các sản phẩm tẩy tế bào chết có xu hướng tác động mạnh lên da. Thay vào đó, hãy để vết cháy nắng lành tự nhiên, thường mất đến 7 ngày.

6. Thoa sai kem dưỡng thể

Muốn cứu làn da bị cháy nắng, đừng dại làm 6 điều hay được truyền tụng này kẻo bỏng thêm nặng - Ảnh 6

Thoa kem dưỡng thể có thể giúp dưỡng ẩm cho làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, nhưng hãy đảm bảo rằng sản phẩm bạn đang sử dụng không chứa cồn. Cồn giúp các sản phẩm tiếp cận với da và thấm sâu hơn, nhưng nó cũng có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên mà da bạn cần để giữ ẩm.

Theo Brightside

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