Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời

Làm đẹp 20/03/2023 06:04

Không cần tốn tiền đầu tư vào sản phẩm đắt tiền, những loại dầu dưỡng từ tự nhiên sau đây có thể giúp bạn đánh bại gàu và tìm lại mái tóc bóng mượt.

Tóc gãy rụng cũng như hiện trạng nhiều gàu khiến nhiều chị em đau đầu tìm cách giải quyết. Nhưng hãy yên tâm rằng không cần dùng nhiều tiền bạn vẫn có thể chăm sóc da đầu bằng cách sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong căn bếp nhà mình.

Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời - Ảnh 1

Một số loại dầu có thể rất hữu ích trong việc giảm gàu mà có thể bạn chưa biết để tận dụng giúp cho mái tóc thêm suôn mượt. Các loại dầu như dầu cây tràm trà, dầu dừa, dầu là neem, dầu ô liu, dầu thầu dầu, dầu jojoba, dầu argan, dầu hoa oải hương, dầu hương thảo và dầu bạc hà có thể giúp giảm gàu bằng cách dưỡng ẩm và làm dịu da đầu, đồng thời cung cấp khả năng kháng khuẩn với đặc tính kháng nấm và chống viêm tối ưu.

Những loại dầu này có thể giúp giảm ngứa, bong tróc và viêm da đầu, đây là những triệu chứng phổ biến của gàu. Ngoài ra, sử dụng dầu thường xuyên trên da đầu cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của da đầu và tóc, giúp tóc ít bị gàu và các tình trạng da đầu khác.

Dưới đây là một số loại dầu hứa hẹn giảm gàu mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng.

Dầu tràm trà

Dầu tràm trà nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm giúp giảm gàu. Nó cũng có thể giúp làm dịu da đầu ngứa mà bạn sẽ cực kỳ ưa thích nếu thường xuyên sử dụng.

Dầu dừa

Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời - Ảnh 2

Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên có thể giúp giảm gàu bằng cách dưỡng ẩm cho da đầu. Nó cũng chứa axit lauric, có đặc tính kháng khuẩn rất có lợi để giúp da đầu khỏe mạnh dài lâu.

Dầu Neem

Dầu neem được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, giúp giảm gàu hiệu quả. Nó cũng có thể giúp giảm kích ứng da đầu, giảm hiện tượng ngứa ngáy do khói bụi.

Dầu ô liu

Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời - Ảnh 3

Dầu ô liu là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên có thể giúp giảm gàu bằng cách dưỡng ẩm cho da đầu. Nó cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy da đầu khỏe mạnh.

Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu rất giàu axit béo có thể giúp giảm gàu và thúc đẩy da đầu khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa gãy tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Dầu Jojoba

Dầu jojoba là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên có thể giúp giảm gàu bằng cách dưỡng ẩm cho da đầu. Nó cũng rất giàu vitamin và khoáng chất giúp thúc đẩy da đầu khỏe mạnh.

Dầu argan

Dầu argan rất giàu chất chống oxy hóa và axit béo có thể giúp giảm gàu và thúc đẩy da đầu khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa gãy tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Dầu oải hương

Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời - Ảnh 4

Dầu oải hương được biết đến với đặc tính kháng nấm, giúp giảm gàu hiệu quả. Nó cũng có thể giúp làm dịu da đầu ngứa, đặc biệt là sau khi bạn đã tất bật đi làm ngoài đường nhiều khói bụi.

Dầu hương thảo

Dầu hương thảo là một chất làm se tự nhiên có thể giúp giảm gàu bằng cách cân bằng sản xuất dầu của da đầu. Nó cũng có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Dầu bạc hà

Dầu bạc hà được biết đến với đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm gàu hiệu quả. Nó cũng có thể giúp làm dịu da đầu ngứa, rất hữu ích cho ai thường xuyên bị ngứa ngáy trên da đầu.

Theo Times of India

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