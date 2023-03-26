Mùa oi bức đã đến: Chị em cần ăn gì để cơ thể luôn thơm ngát quyến rũ

Làm đẹp 26/03/2023 06:33

Bất cứ cô gái nào cũng muốn cơ thể tỏa ra mùi hương quyến rũ, tự nhiên. Vậy những cách tạo mùi thơm cơ thể cho nữ nào là hiệu quả, giúp khắc phục được mùi khó chịu nếu như cơ thể bị tiết mồ hôi quá nhiều?

Yếu tố nào ảnh hưởng đến mùi thơm tự nhiên của phụ nữ?

Có rất nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến hương thơm của cơ thể, trong đó phải kể đến: 

Di truyền

Thông thường mùi mồ hôi của bố mẹ sẽ được di truyền qua con cái. Ví dụ nhà bạn có người bị mồ hôi dầu hoặc muối thì con cũng sẽ bị tương tự như vậy. Nhất là bước vào tuổi trưởng thành thì thể hiện càng rõ ràng. 

Chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến mùi tự nhiên của cơ thể. Nếu bạn thường xuyên ăn thực phẩm nặng mùi như hành tỏi, mắm tôm,… thì cơ thể bạn cũng sẽ phản ánh lại mùi như vậy. 

Thay đổi nội tiết tố

Nội tiết tố rối loạn và thay đổi không chỉ khiến da nhanh bị lão hóa, nếp nhăn mà còn ảnh hưởng đến mùi cơ thể nữa đấy nhé! 

Mùa oi bức đã đến: Chị em cần ăn gì để cơ thể luôn thơm ngát quyến rũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng, stress

Nếu bạn bị căng thẳng, stress sẽ tác động tới hệ thần kinh, khiến mồ hôi túa ra nhiều hơn bình thường. 

Vận động quá sức

Khi bạn hoạt động quá sức nhưng lại uống ít nước sẽ làm quá trình thanh lọc cơ thể kém. Dẫn tới mồ hôi tiết ra nhiều kèm theo mùi. 

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp thì phái đẹp còn chú trọng đến mùi hương của cơ thể. Vì mùi hương chính là vũ khí bí mật giúp các cô nàng có thể tự tin và quyến rũ hơn. Tuy nhiên cơ thể con người luôn có mùi đặc trưng do tuyến mồ hôi, bã nhờn, vi khuẩn phân hủy mồ hôi. Mồ hôi đặc biệt tiết ra ở vùng nách gây mùi khó chịu, khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp. 

Vì vậy ngày nay chị em luôn biết cách chăm chút bản để cơ thể luôn được thơm ngát cả ngày, đặc biệt là qua chế độ ăn uốngCần gì mua nước hoa đắt tiền, khi bạn có thể tỏa mùi hương tự nhiên, đầy cuốn hút nhờ vào ăn những thực phẩm dưới đây.

Mùa oi bức đã đến: Chị em cần ăn gì để cơ thể luôn thơm ngát quyến rũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giúp cơ thể tỏa mùi hương tự nhiên

 

Lá xô thơm

Lá xô thơm chứa rất nhiều hợp chất mùi hương như diosmetin, apigeninvà luteolin, vừa cótác dụng khử khuẩn gây mùi, vừa giúp cơ thể toả mùi dễ chịu, nhẹ nhàng.

Ngoài ra, lá này còn có giúpgiảm hoạt động của tuyến mồ hôi và hỗ trợ gantrong quá trình thải độc cơ thể. Khi giảm mồ hôi và ít độc tố, cơ thể sẽ tự động có một mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu.

Củ cải

Ăn củ cải giúp tăng hàm lượng aldosterollên cao, đây là loại hormone giúp tạo ra các mùi đặc trưng của cơ thể. Vì vậy,ăn củ cải thường xuyên, cơ thể bạn sẽ tự sản sinh ra một mùi hương tự nhiên, đặc trưng cho riêng mình.

Mùa oi bức đã đến: Chị em cần ăn gì để cơ thể luôn thơm ngát quyến rũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Mùi hương mát mẻ của quả chanh đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho cơ thể của các chị em thêm thơm tho.

Tính axit của nước chanh làm giảm độ pH của da khiến vi khuẩn gây mùi khó có thể tồn tại. Ngoài ra, chanh dễ hấp thụ bởi cơ thể nên sẽ cải thiện mùi cơ thể rất nhanh.

Quế

Quế được biết đến với tác dụng giúp hơi thở thơm tho, lưu lại hương thơm trên cơ thể. Tinh dầu quế giúp chống lại chứng hôi miệng nhờ khả năng giảm số lượng vi khuẩn trong miệng.

Tuy nhiên, một số người lại không thích mùi quế cho lắm nên bạn cần cân nhắc khi sử dụng.

Rau mùi

Mùi hương chủ yếu của rau mùi (hay còn gọi ngò rí)chính là đến từ dầu khuynh diệp, một chất có khả năng khử khuẩn, mang đến mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu cho cơ thể. Ngoài ra, với sốlượng diệp lục phong phú, rau mùi còn có tác dụng kiềm hoá cơ thể, thải độc và lọc m.áu, vừa giúp cải thiện sức khoẻ, vừa cải thiện mùi cơ thể.

Có thể nhai một ít lá rau mùi tươi để “chữa cháy” mùi hôi miệng tạm thời hiệu quả, hoặc pha rau mùi với nước ấm và sử dụng mỗi ngày 2 lần.

Mùa oi bức đã đến: Chị em cần ăn gì để cơ thể luôn thơm ngát quyến rũ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam có mùi thơm rất nhẹ nhàng, tinh khiết và thanh mát, khiến người ngửi thấy rất thoải mái. Vàthành phần tinh dầu trong cam rất cao, nên rất dễ hòa tan, hấp thụ vào tế bào cơ thể, giúp bạn tỏa hương một cách tự nhiên.

Thịt cá trắng

Protein từ thịt đỏ như thịt bò, cá biển,… thường khó tiêu hoá và để lại mùi khó chịu cho cơ thể. Theo một nghiên cứu của Cộng Hoà Séc, thịt đỏ gây mùi khó chịu cho cơ thể.Nhưng proteintừ thịt trắngnhư cá rô, cá bơn, cá basathì không. Chúngrất dễ tiêu và có mùi dễ chịu, giúp cơ thể thơm tho cả ngày.

Ngoài ra,thịt cá trắng rất ít calo, rấtthích hợp cho những bạn muốn duy trì vóc dáng hoặc đang giảm cân.

Trà xanh

Đây là loại thực phẩm giá rẻ như cho, còn rất quen mặt trong căn bếp gia đình. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa hơi thở hôi, mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân.

Ngoài ra, trà xanh còn giải độc bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione. Đây là chất chống oxy hóa có tác dụng vận chuyển loại bỏ độc tố độc hại ra khỏi cơ thể.

Gừng

Đây là thực phẩm giúp bạn có hơi thở nồng ấm, nhẹ nhàng. Ngoài ra, gừng còn có khả năng sát khuẩn nên hạn chế tình trạng hôi miệng,tính ấm nóng giúp ổn định dạ dày, tránh hiện tượng trào ngược, nên không còn mùi hôi từ axit dạ dày.

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Ảnh minh họa: Internet

 

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