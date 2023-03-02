Stylist đẳng cấp quốc tế đưa lời khuyên: 4 kiểu váy các nàng mũm mĩm tuyệt đối phải tránh

Các cô nàng có thân hình “chubby”, việc lựa chọn váy áo sẽ gian nan hơn đôi chút, nhưng không có nghĩa là bạn không thể diện lên mình những mẫu váy xinh xắn, đáng yêu. Việc nhận biết những kiểu váy kén dáng sẽ giúp bạn tránh khỏi những tình huống trớ trêu, hay đơn giản là giúp bản thân trở nên thon gọn và tinh tế hơn. Chính vì vậy, các nàng có body tròn trĩnh nên ghim ngay 4 kiểu váy “khắc tinh” với thân hình của bản thân dưới đây.

Đây là 2 yếu tố mà các chị em nên tránh xa khi lựa chọn quần áo. Bởi với thân mình mũm mĩm vốn có, phom váy này càng làm vóc dáng của bạn trông to ra và béo hơn. Thay vì mua váy baby doll, chị em nên tích cực lăng xê những mẫu váy có phom dáng gọn gàng, ít chi tiết để tạo cảm giác thân hình được nhỏ lại.

Điều khiến váy baby doll “mất điểm” cho các cô nàng mũm mĩm chính là kiểu dáng suông rộng từ trên xuống dưới, cùng với đó là phần cánh tay bồng bềnh.

Váy hoa dáng suông

Bất kỳ cô nàng nào cũng muốn diện lên mình những chiếc váy hoa nhí xinh xắn và nữ tính khi ra ngoài. Đối với các nàng có thân hình mập mạp, lựa chọn của bạn sẽ hạn chế hơn nhưng đảm bảo vẫn có được diện mạo đáng yêu, nhẹ nhàng trong mắt mọi người. Cụ thể, kiểu váy mà bạn nên tránh xa chính là váy hoa nhí dáng suông. Ngược lại, bạn hãy đầu tư cho những chiếc váy có đường chiết eo nhẹ nhàng để thân hình thêm mềm mại và nhỏ nhắn. Còn về màu sắc, chị em có thể tự do sắm váy áo theo sở thích mà không lo làm lộ khuyết điểm của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Váy ren

Kiểu váy tiếp theo được coi là “khắc tinh” cho các nàng béo chính là váy ren. Bất kể chiếc váy bạn lựa chọn có phom dáng gì thì các chi tiết ren cũng cần được loại trừ ngay tức khắc. Nguyên nhân đơn giản là bởi váy len sẽ làm lộ da thịt, khi đó thân hình của bạn sẽ bị phô ra và trông càng mập mạp hơn. Để khắc phục, bạn chỉ cần “cách ly” với váy ren và kết thân với những chiếc váy liền chiết eo hoặc có phom dáng chữ A gọn gàng là được.

Ảnh minh họa: Internet

Chân váy voan xếp tầng

Tương tự như váy baby doll, chân váy voan xếp tầng có độ phồng khá tốt, chúng mang đến cho người diện vẻ dịu dàng và thướt tha. Tuy nhiên với những cô nàng có thân hình đồ sộ, kiểu váy này chính là item dìm dáng cần phải loại bỏ. Bởi váy voan sẽ càng làm cho phần thân dưới của chị em trông to lớn, lôi thôi hơn và dù bạn phối với kiểu áo nào cũng chẳng hề ăn nhập với nhau. Lựa chọn tốt nhất cho nàng béo chính là chân váy chữ A. Với kiểu váy này, bạn có thể thoả sức lựa chọn độ dài mong muốn mà không lo dìm dáng. Tất cả là nhờ phom suông và ôm nhẹ chuẩn chỉnh.