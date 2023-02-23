5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút

Thời trang 23/02/2023 05:00

Có vẻ như giày cao gót rất hợp với quần jean. Giày cao gót cũng rất phù hợp với một chiếc quần short denim.

Có lẽ trang phục phổ biến nhất trong ngày là một chiếc quần jean denim chắc chắn. Ngày nay, trang phục được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày là quần jean và quần áo được làm từ vải jean. Với chị em chúng ta, quần jean được bổ sung rất nhiều bởi một đôi giày cao gót.

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu quần short denim hay quần jean denim là những chiếc quần ống đứng thì sự kết hợp giữa giày cao gót và denim dường như sinh ra để trở thành cặp đôi ăn ý. Một đôi giày cao gót cũng rất phù hợp với váy denim. Váy có thể là váy ngắn hhoặc váy dài đến đầu gối hay váy dài dưới đầu gối, v.v. nhưng nếu chiếc váy được kết hợp với một đôi giày cao gót thì sự kết hợp là bất khả chiến bại.

Vì bản thân quần jean là một loại trang phục thô ráp, cứng rắn và gồ ghề nên nó trông rất thông minh khi được kết hợp với một đôi giày cao gót đẹp và sự kết hợp trở nên không thể đánh bại. Vì vậy, nếu bạn muốn có một số ý tưởng về cách kết hợp giày cao gót và quần jean, thì đây là một số ý tưởng trang phục tốt nhất bạn nên thử.

Trang phục sang chảnh chuẩn gu quý cô

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tạo sự lôi cuốn cùng áo khoác dài, giày cao gót hoặc boot, túi dáng to và áo demin hoặc sơ mi tối giản.

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Kết hợp những thứ này lại tạo ra vẻ ngoài công sở phá cách lại quyến rũ cho các quý cô.

Trang phục có giày cao gót và Quần jean/ Quần jean bó sát/ Quần jean rách

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hãy kết hợp giày cao gót và quần jean, quần jean skinny cắt, quần jean rách, những chiếc quần màu trắng sẽ cực kỳ năng động, đặc biệt khi chúng có vài điểm nhấn cắt xẻ.

Kết hợp cùng những chiếc áo ôm hoặc áo xòe tầng sẽ thêm phầm rạng rỡ cho vẻ ngoài.

 

Ý tưởng trang phục cao gót màu xanh

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn trở nên nổi bật thì đừng quên những chiếc giày cao gót đế ngọt màu xanh coban. Khi phối cùng jean xanh nhạt và áo sơ mi trắng sẽ tạo nên sự cuốn hút khó cưỡng.

Để tạo điểm nhấn hơn, nàng có thể kết hợp cùng một chiếc túi mini màu đen hoặc trắng, dài đến ngang hông là kích thước hợp lý.

 

Trang phục có giày cao gót kết hợp quần jean và áo hở vai, hở vai

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Thật tuyệt vời khi mix áo phông, áo sơ mi và áo len kiểu hở vai hoặc áo sơ mi form freesize hở vai cách điệu để kết hợp cùng quần jean ống xuông/ jean rách và giày cao gót đế nhọn.

Outfit này tôn lên toàn bộ vóc dáng cơ thể và điểm nhấn hơn ở phần xương quai xanh cho các cô nàng. Hãy nhớ chọn những chiếc áo hở vai tối giản để không làm lu mờ hình thể của bạn.

Kết hợp quần jean, cao gót và áo blazer

5 outfits phối quần jean cùng giày cao gót vừa năng động vừa đẹp sang, nàng diện lên chỉ có thêm thu hút - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Hãy ưu ái cho những chiếc quần jean ống đứng, dáng suông hoặc ôm cùng giày cao gót đế nhọn. Thêm vào đó là chiếc áo trong mềm mại, màu tối giản cùng một chiếc blaxer ngắn kiểu cách tạo điểm nhấn.

Với outfit này bạn nên chọn áo trong chất liệu thun mềm có màu basic và áo khoắc blazer ngang hông hoặc ngang mông màu sắc. Đôi giày cao gót cũng nên là màu tối giản để tôn lên nét đẹp hình thể tối đa.

Theo Stylevore

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