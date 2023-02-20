7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng

Thời trang 20/02/2023 16:02

Một chiếc váy dài là một món đồ thiết yếu trong tủ quần áo sang trọng và linh hoạt mà bạn có thể mặc quanh năm.

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Váy dài có nhiều màu sắc, kiểu dáng và chất liệu. Chúng có thể có hoa văn hoặc phù hợp với hình thức. Để có phong cách giản dị vào ban ngày, bạn có thể kết hợp váy dài xếp ly với giày thể thao và áo phông đồng màu. Ngoài ra, bạn có thể mặc chiếc váy dài xẻ tà yêu thích của mình trong buổi tối hẹn hò với bốt cao đến đầu gối và áo khoác da. Nhưng có nhiều cách khác để tạo kiểu cho một chiếc váy dài! Dưới đây là một số ý tưởng khác về cách mặc váy dài:

1. Chọn giao diện đơn sắc

 

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tạo phong cách đơn sắc bằng cách kết hợp áo váy dài in hình hoặc váy dài trắng với áo trắng, váy dài đen với áo đen không tay hoặc bất kỳ màu nào khác mà bạn chọn.

2. Tô điểm cho vẻ ngoài với giày cao gót

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Bỏ giày thể thao để thay bằng một đôi giày cao gót có thể làm nổi bật mọi thứ. Giày cao gót là lựa chọn lý tưởng cho những dịp trang trọng hoặc sự kiện đặc biệt. Hãy thử kết hợp chiếc váy dài của bạn với giày cao gót hoặc giày đế xuồng ngắn, chunky. Hoặc để có vẻ ngoài trang trọng hơn với giày cao gót hoặc bốt cao đến đầu gối, tùy thuộc vào thời tiết.

3. Thêm một chiếc áo khoác để hoàn thiện vẻ ngoài

 

Bằng cách mặc một chiếc váy dài với áo khoác, bạn có thể giữ ấm mà vẫn trông thời trang. Bạn có thể mặc váy dài với áo khoác denim để có phong cách thoải mái hơn vào ban ngày hoặc áo khoác da để có vẻ ngoài táo bạo hơn.

Nếu để đi dự một sự kiện công việc bình thường. Hãy kết hợp một chiếc áo khoác trang trọng với một chiếc váy xếp ly kiểu đàn accordion và giày cao gót đế bệt.

4. Tạo vẻ ngoài giản dị với giày thể thao

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thoải mái và dễ thích nghi, giày thể thao có thể biến một chiếc váy dài trang trọng thành một bộ trang phục vui nhộn, vô tư. Bạn có thể kết hợp chân váy với áo phông trắng cơ bản hoặc áo sơ mi denim. Thêm đôi giày thể thao màu trắng để hoàn thiện vẻ ngoài.

5. Trộn và kết hợp các bản in và vải khác nhau để có một cái nhìn táo bạo

 

Để tạo ra một bộ trang phục thú vị, hãy kết hợp các bản in và hoa văn. Hãy ''giải phóng đứa trẻ hoang dã bên trong của bạn''!

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Mặc một chiếc váy dài có in hình hoặc hoa văn kết hợp với áo cánh trắng sẽ vô cùng bắt mắt.
  • Mặc một chiếc váy in dài với một chiếc áo ren.
  • Mặc một chiếc váy denim dài và sau đó kết hợp nó với một chiếc áo yếm đan móc hoặc một chiếc váy có in hoa, hoặc thậm chí là một chiếc áo ren màu pastel.

6. Kết hợp áo ôm vừa vặn với chân váy bồng bềnh

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

Váy dài với nhiều lớp voan rất phù hợp với áo crop top bó sát, áo ba lỗ hoặc áo dây. Kết hợp áo ba lỗ đơn giản với váy vải tuyn lưng cao. Đối với những tháng lạnh hơn, bạn có thể mặc áo cổ lọ vừa vặn.

7. Mặc váy với áo len khi thời tiết lạnh

7 tips mix đồ với chân váy dài đẹp chuẩn 'nàng thơ', phá cách lại càng sang trọng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Tạo kiểu cho chiếc váy dài của bạn với áo len đan hoặc áo chui đầu trong những tháng lạnh hơn. Nhét áo len vào trong, hoặc mặc nó bên ngoài váy và thắt eo bằng một chiếc thắt lưng.

Theo Herzindagi

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