Mẹo phối đồ với quần ống rộng vừa đẹp vừa sang, mặc đi làm hay đi chơi đều xuất sắc

Ví dụ, chúng ta có thể đã từ bỏ quần jean bó từ nhiều năm trước, nhưng học cách mặc quần ống rộng sẽ cho bản thân nhiều sự phá cách.

Thật dễ dàng để chúng ta hào hứng với các xu hướng thời trang đang nổi lên, cho dù chúng ta đang nói về giày đế bệt hở mắt cá chân hay áo corset gợi cảm một cách tinh tế. Nhưng bất chấp tất cả sự cám dỗ đó để thử những bộ trang phục mới nhất trên sàn diễn thời trang và những món đồ mới của người nổi tiếng, việc tìm ra cách để biến những món đồ này thành hiện thực thường có thể khiến chúng ta bối rối.

Điểm hay của quần ống rộng, và đặc biệt là quần ống loe, là chúng linh hoạt như quần jean trong khi vẫn rộng rãi và thoải mái. Ngoài ra, thực sự chỉ có một điều cần xem xét khi kết hợp vẻ ngoài của bạn: tỷ lệ. Đây là một số mẹo nhanh và ý tưởng trang phục chắc chắn sẽ khơi dậy nguồn cảm hứng thời trang của bạn.

Độ dài lý tưởng để kéo dài chân về mặt thị giác

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Chìa khóa để mặc quần ống rộng là dù chúng phải có chiều rộng rộng rãi, nhưng bạn vẫn nên đảm bảo độ dài vừa vặn ở vị trí bạn muốn (tốt nhất là ngay dưới mắt cá chân), điều này có thể đạt được bằng cách cắt may. Sau đó, bạn có thể tạo kiểu cho bộ trang phục như cách bạn mặc quần dài hoặc quần jean, cho dù bạn chọn áo phông họa tiết hay áo cộc tay trông sắc sảo.

Kết hợp với những món đồ ngoại cỡ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu Hailey Bieber là biểu tượng phong cách của bạn, thì bạn cũng biết người mẫu kiêm nhà sáng lập hãng mỹ phẩm Rhode rất thích kết hợp những món đồ ngoại cỡ với nhau. Phối quần ống rộng với áo rộng thùng thình hoặc áo khoác blazer sẽ tạo ra một vẻ ngoài thống nhất có chủ ý, nhưng nếu bạn lo lắng về việc trông mình có vẻ rộng hơn là sang trọng, hãy thêm một đôi giày cao gót.

Kết hợp với áo ôm vừa vặn

Ảnh minh họa: Internet

Quần ống rộng ít gò bó hơn các lựa chọn khác và dễ dàng di chuyển, nhưng nếu bạn lo lắng về việc bị lạc dưới lớp quần áo rộng thùng thình, hãy chọn một chiếc áo vừa vặn ôm phần trên cơ thể. Một chiếc áo đan len có đường gân hoặc áo cổ lọ bó sát sẽ mang lại một chút cân bằng mà vẫn giúp bạn khoe được vóc dáng của mình.

Theo Instyle