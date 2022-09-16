Mách chị em 6 loại nước cực kỳ giàu collagen giúp làn da căng tràn sức sống

Làm đẹp 16/09/2022 06:00

Bật mí 6 loại nước siêu giàu collagen, chị em 25 tuổi nên thử ngay để nuôi dưỡng da từ bên trong.

Nước nha đam (lô hội)

Nha đam có khả năng giữ nước, cấp ẩm, tăng cường độ đàn hồi cho ra rất tốt. Loại đồ uống này còn chứa nhiều dưỡng chất giúp kích thích sản sinh collagen trong da, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, căng mịn.

Để làm nước nha đam, bạn có thể lấy 2 nhánh nha đam cỡ vừa rửa sạch, gọt bỏ phần lá xanh và lấy phần ruột. Cắt phần ruột thành những miếng nhỏ rồi đem đi nấu cùng 2 lít nước, 200 gram đường phèn (gia giảm theo khẩu vị), 1 ít lá dứa. Khi nước sôi thì vớt lá dứa ra, tắt bếp và để nước nguội. Như vậy là bạn đã có nước nha đam thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

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Ảnh minh họa: Internet

Nước râu ngô

 

Râu ngô là một trong các loại nguyên liệu dồi dào vitamin cần thiết cho cơ thể nhất, các loại khoáng chất và chất chống oxy hóa trong râu ngô giúp thanh lọc cơ thể, giảm được các loại mụn viêm, mụn cám trên da, ngăn chặn sự xuất hiện của các vết nám, tàn nhan, giúp da thêm đều màu, căng bóng và khỏe đẹp hẳn ra.

Thường xuyên uống nước râu ngô thay cho nước bình thường còn có công dụng chống lão hóa vô cùng hiệu quả, ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch, tăng cường tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho cơ thể.

Mách chị em 6 loại nước cực kỳ giàu collagen giúp làn da căng tràn sức sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu

Quả lựu có hương vị thơm ngon, có thể cung cấp nguồn năng lượng và dinh dưỡng quý báu để cơ thể khỏe mạnh. Không chỉ quả lựu mà vỏ thân, rễ, hoa của loại quả này đều có thể tận dụng để chữa bệnh rất tốt.

Nếu ăn lựu đều đặn, phụ nữ có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Đặc biệt, lựu có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa và xóa mờ nếp nhăn.

Nước từ các loại đậu

Nước uống từ các loại đậu có tác dụng giảm cân, thanh lọc cơ thể đồng thời cung cấp độ ẩm, các vitamin, khoáng chất cần thiết để nuôi dưỡng da từ bên trong.

Để làm loại nước này, bạn cần chuẩn bị 100 gam đậu đen, 50 gam đậu nành, 50 gam đậu xanh (cả vỏ) và 3 thìa mật ong.

Rửa sạch các loại đậu rồi bỏ từng loại vào chảo rang đến khi dậy mùi thơm. Khi hạt đậu chín thì đổ ra đĩa và để nguội.

Đun một nồi nước sôi (khoảng 1 lít), cho một ít đậu rang vào nấu với lửa nhỏ. Khoảng 15 phút thì tắt bếp, để nguội rồi lọc lấy nước uống. Phần đậu rang còn lại để trong lọ kín và dùng dần.

Mỗi lần uống khoảng 250ml nước đậu rang, có thể pha thêm một chút mật ong cho dễ uống. Phần hạt đậu đã nấu có thể dùng để ăn thay cơm.

Nước ép củ dền

 

Củ dền có chứa các vitamin A, C, E cùng accid folic và các khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, kích thích oxy hóa của các tế bào và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho da thêm khỏe mạnh, đàn hồi hơn.

Bên cạnh đó lượng vitamin C dồi dào trong củ dền còn đẩy mạnh sản sinh collagen tự nhiên, duy trì được độ đàn hồi và săn chắc cho da hiệu quả, từ đó đẩy lùi được quá trình lão hóa và giúp chị em lưu giữ được nét thanh xuân.

Mách chị em 6 loại nước cực kỳ giàu collagen giúp làn da căng tràn sức sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép rau bina

Rau bina được mệnh danh là "loại rau dành cho da", bởi chúng rất giàu vitamin A và C, rất hữu ích trong việc làm sáng tông màu da, kích thích sản sinh collagen và tăng cường độ ẩm cho da. Ngoài ra, rau bina cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa tốt như Vitamin E, mangan giúp loại bỏ các gốc tự do. Chị em có thể thêm thức uống đơn giản, ngon miệng này vào khẩu phần ăn mỗi ngày.

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Từ khóa:   làm đẹp dinh dưỡng nước uống giàu collagen

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