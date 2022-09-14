Top 4 món phụ kiện mà bạn nên 'kết thân' vào mùa thu này, đủ "sang xịn hóa" mọi outfit

Tiết trời se lạnh mang đến cảm giác thật tuyệt nhưng cũng dễ khiến nàng cảm lạnh nếu ra ngoài với mái đầu trần. Các cô gái nên "kết thân" với mũ nồi, còn gọi là beret, nhờ hơi thở dịu dàng và rất dễ phối cùng đồ thu đông để vừa sành điệu vừa ấm áp. Với kiểu dáng mũ tròn mềm và đỉnh mũ dẹt thường được làm từ len, nỉ hoặc nhiều loại chất liệu đa dạng, beret là một “must-have item” của các cô nàng dịu dàng ngày vào thu.

Phụ kiện vàng kim

Phụ kiện vàng kim, cụ thể là khuyên tai, dây chuyền, nhẫn... mang chất liệu hợp kim mạ vàng với thiết kế trơn đơn giản đang là hot trend được hội sành mặc từ Âu sang Á yêu thích cuồng nhiệt. Không chỉ đơn thuần là tạo điểm nhấn cho set đồ của bạn, xu hướng phụ kiện này còn làm cho trang phục bạn diện trông đắt tiền, sang trọng hơn. Bên cạnh đó, phụ kiện vàng kim còn mang hơi hướng vintage hoài cổ nên không chỉ sang mà còn toát lên vẻ cá tính, độc đáo nữa. Bấy nhiêu là đủ để các tín đồ của thời trang chưng diện nhiệt tình loại trang sức này rồi.

Khăn lụa và khăn bandana

Món phụ kiện tiếp theo không chỉ đóng vai trò là một item giữ ấm mà còn mang lại vẻ sang chảnh và kiêu kỳ cho hội chị em, đó chính là những chiếc khăn lụa và khăn bandana. Các cô nàng theo đuổi phong cách thời trang hiện đại và có phần trưởng thành chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với món phụ kiện xinh xắn này. Khi trời đổ gió, nàng có thể sử dụng những chiếc khăn này để buộc ở cổ. Chúng sẽ giúp bạn giữ ấm và còn là món phụ kiện trang trí siêu độc đáo và ấn tượng cho trang phục ngày hôm đó. Chị em nên kết hợp 2 kiểu khăn này với áo phông, áo sơ mi hoặc các loại áo cổ tim, cổ tròn quen thuộc.

Túi xách tông màu nhã nhặn

Trang phục ngày thu thường đề cao tiêu chí nữ tính và thanh lịch, vì vậy phụ kiện đi kèm cũng cần có kiểu dáng và màu sắc mang tính cổ điển, dễ phối hợp cùng nhau. Nàng có thể cân nhắc thêm túi da với form cứng và kích thước nhỏ nhắn vừa phải. Đây là một lựa chọn đa năng bởi nàng có thể linh hoạt dùng lúc đi làm hoặc đi chơi.

Các bạn nên cân nhắc những tông màu nhẹ nhàng và nhã nhặn như pastel dịu mắt, nâu, be để luôn cảm thấy ấm áp hơn. Đặc biệt, túi xách tông nâu cũng sẽ giúp trang phục của bạn phảng phất nét hoài cổ, retro hơn nữa đó.