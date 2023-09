Mê phong cách tối giản nhất định đừng bỏ qua 4 kiểu áo sơ mi 'làm mưa làm gió,' được chị em Hàn Quốc diện nhiều nhất tuần qua

Áo sơ mi họa tiết là lựa chọn rất đáng lưu tâm vì sự trẻ trung. Phiên bản đáng sắm nhất cho tủ đồ chính là sơ mi kẻ sọc, đang được các chị em Hàn Quốc lăng xê nhiệt tình trong thời gian gần đây. Mẫu áo này bắt mắt, nhưng cũng có gì đó rất thanh lịch, trang nhã. Có nhiều cách để chinh phục áo sơ mi kẻ sọc. Thế nhưng, các quý cô sành điệu ưu ái nhất là combo áo sơ mi kẻ sọc mix với quần trắng, hay sơ mi kẻ sọc phối cùng các items mang tông màu be. Đây đều là những công thức diện đồ tươi trẻ và tinh tế, ai áp dụng cũng ổn.

Áo sơ mi tay bồng

Mùa Thu đến cũng là lúc kiểu áo sơ mi điệu đà như sơ mi tay bồng được lựa chọn. Áo có chi tiết bo phía dưới tay áo với độ dài ngắn khác nhau, có thể là tay khuy cài hoặc chun co giãn. Chính vì lẽ đó, phần tay bồng tạo cảm giác duyên dáng, điệu đà khiến người mặc nữ tính hơn vài phần. Ngoài ra, phần tay bồng cũng giúp che đi phần bắp tay to hiệu quả. Vì kiểu áo này đã khá cầu kỳ, do đó bạn nên mix cùng chân váy hoặc quần trơn, tông màu đơn giản để tránh tổng thể bị cầu kỳ, rối mắt.

Áo sơ mi thắt nơ

Chi tiết thắt nơ phía sau giúp kiểu áo này tạo nét điệu đà, kín đáo cho người mặc. Kiểu áo này phù hợp với những cô nàng muốn theo style nữ tính, dịu dàng nhưng lại không thích biến tấu quá cầu kỳ. Khi diện sơ mi thắt nơ, bạn đừng quên buộc tóc cao hoặc búi tóc để khéo khoe chi tiết thắt nơ xinh xắn.

Áo sơ mi màu be

Áo sơ mi màu be vô cùng lý tưởng để bổ sung cho mùa thu. Kiểu áo này vẫn rất sáng sủa, nhưng cũng gây ấn tượng ở sự dịu dàng, tao nhã. Không khó để diện đẹp áo sơ mi màu be, các quý cô sành điệu thường kết hợp mẫu áo này với chân váy suông, quần jeans... Cuối cùng, để hoàn thiện tổng thể trang phục đẹp chuẩn không cần chỉnh, chị em nên chú trọng cả khoản chọn giày nữa. Một số kiểu giày dép hoàn hảo để kết lại outfit bao gồm loafer, sneaker trắng, búp bê đơn giản...