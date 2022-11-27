Mách bạn bí quyết chăm da tuyệt vời của phụ nữ Ấn Độ, đẹp cuốn hút, trẻ mãi không già

Hãy cùng đào sâu vào những bí mật của những người phụ nữ xinh đẹp nhất Ấn Độ và đưa ra những kết quả hàng đầu, với sự hỗ trợ của khoa học đối với các thành phần.

Aishwarya Rai Bachchan, Hoa hậu Thế giới 1994 trông tuyệt đẹp ở tuổi 47. Bí quyết để có làn da rạng rỡ của cô ấy là thường xuyên thoa hỗn hợp làm từ bột đậu xanh, kem sữa và một chút bột nghệ.

Các nghiên cứu đã liên kết hợp chất hoạt tính của củ nghệ, curcumin với nhiều lợi ích cho da. Curcumin có thể hỗ trợ chữa bệnh và tăng trưởng collagen. Nó có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa. Chỉ cần nhớ rằng khi nói đến nghệ, không sử dụng quá nhiều vì nó có thể khiến da bạn bị vàng.

2. Mật ong chữa lành da và loại bỏ sự xỉn màu

Padma Lakshmi 50 tuổi và trông không giống như độ tuổi thật của cô ấy. Theo người mẫu, tác giả kiêm người dẫn chương trình nấu ăn này, bí quyết để có làn da không tì vết của cô chính là mật ong. Mẹo của cô là thoa mật ong lên mặt và cổ sạch, tránh vùng mắt nhạy cảm. Sau đó, cô ấy khuyên bạn nên vỗ nhẹ nó vào da như thể đang chơi piano và rửa sạch.

Mật ong có nhiều đặc tính chữa lành da và có thể giúp giảm mụn trứng cá và viêm nhiễm. Nó cũng có thể tăng tốc độ chữa lành và sửa chữa tế bào. Nó cũng lấy đi sự xỉn màu từ làn da mệt mỏi, giúp bạn trông tươi mới.

3. Bột gỗ đàn hương có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào không mong muốn

Kareena Kapoor Khan là một nữ diễn viên Ấn Độ đã thành danh. Ở tuổi 40, cô ấy có làn da của một người trẻ hơn rất nhiều. Cô ấy cho rằng việc lấy lại vóc dáng sau khi mang thai là nhờ yoga. Cô ấy cũng là một fan hâm mộ của chăm sóc da tự chế. Mặt nạ tự làm yêu thích của cô ấy là hai thìa bột gỗ đàn hương, hai giọt dầu vitamin E và một nhúm bột nghệ.

Trong trường hợp muốn dưỡng ẩm nhiều hơn, bạn có thể trộn bột gỗ đàn hương với mật ong. Nhưng nếu bạn cần một loại mặt nạ dành cho da nhờn, hãy trộn bột gỗ đàn hương với nước hoa hồng và một chút bột nghệ. Đắp bất kỳ loại mặt nạ nào trong số này, đợi cho khô rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Gỗ đàn hương đi kèm với rất nhiều đặc tính có lợi. Cùng với việc chống viêm và chống vi khuẩn, nó cũng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào không mong muốn. Nó có thể làm giảm sắc tố, đốm nắng và đồi mồi, đồng thời giữ cho làn da luôn sáng. Thêm vào đó, nó có mùi tuyệt vời.

4. Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời

Freida Pinto dễ dàng từ một người mẫu Bollywood trở thành một nữ diễn viên Hollywood. Năm nay 36 tuổi, làn da của cô ấy dường như chỉ đẹp hơn theo tuổi tác. Freida tin rằng chìa khóa để có làn da đẹp là dưỡng ẩm và nhu cầu dưỡng ẩm thay đổi theo thời tiết. Vì vậy, vào những ngày thực sự khô hanh, thoa dầu dừa vào đêm hôm trước sẽ giữ cho làn da của cô ấy ẩm và mềm mại.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu dừa có thể tiêu diệt vi khuẩn, chữa lành vết thương và sẹo, giảm viêm và giữ nước cho da. Thêm vào đó, nó cũng có SPF trong đó, mặc dù nó không thể thay thế kem chống nắng SPF hàng ngày mà bạn sử dụng để bảo vệ làn da của mình.

5. Làm sáng da bằng sữa chua

Hoa hậu Thế giới 2000, Priyanka Chopra Jonas xuất hiện không tì vết trên thảm đỏ. Ở tuổi 39, cô ấy trông thật tuyệt. Bí quyết để có làn da đẹp của cô ấy là niềm tin vững chắc vào mặt nạ tẩy tế bào chết tự chế, được gọi là ubtans. Những thứ này tẩy tế bào chết cho da và cũng loại bỏ những sợi lông mịn trên mặt và cổ.

Cô ấy trộn một cốc bột mì nguyên cám với một nhúm bột nghệ, vài giọt nước cốt chanh và nước hoa hồng với đủ sữa chua nguyên kem để tạo thành hỗn hợp sệt. Cô thoa nó lên da và để khô trước khi chà sạch để lộ làn da sáng và được tẩy tế bào chết.

Mặt nạ sữa chua có nhiều tác dụng đối với da, bao gồm làm sáng và săn chắc da. Axit lactic, có trong sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác, hỗ trợ giảm nếp nhăn, nếp nhăn và viêm. Nước cốt chanh cũng có thể làm sáng da, miễn là nó được sử dụng ở mức vừa phải. Bôi trực tiếp lên da có thể dẫn đến bỏng axit.

Theo Brightside