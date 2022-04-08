Loại củ xứng danh "vàng mười" cho làn da với công dụng tuyệt vời từ chữa lành vết sẹo đến cải thiện làn da tối màu "xuất sắc"

Các nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ mới bắt đầu nghiên cứu tác động tích cực của nghệ, nhưng nhiều người tin rằng nó có một số công dụng có lợi cho da. Dưới đây là một số cách nghệ có thể có lợi cho làn da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ mới bắt đầu nghiên cứu tác động tích cực của nghệ, nhưng nhiều người tin rằng nó có một số công dụng có lợi cho da. Dưới đây là một số cách nghệ có thể có lợi cho làn da của bạn. Nghệ chứa các đặc tính góp phần tạo ra ánh sáng tự nhiên

Nghệ có chứa chất chống oxy hóa và các thành phần chống viêm. Những đặc điểm này có thể cung cấp độ sáng và căng bóng cho da. Nghệ cũng có thể hồi sinh làn da của bạn bằng cách mang lại vẻ sáng tự nhiên.

Bạn có thể muốn thử đắp mặt nạ nghệ tại nhà để xem liệu loại gia vị này có tác dụng tích cực nào đối với làn da của bạn hay không. Bạn có thể trộn một lượng nhỏ sữa chua Hy Lạp, mật ong và nghệ với nhau rồi thoa lên mặt. Giữ mặt nạ trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước.

Nghệ có thể chữa lành vết thương Ảnh minh họa: Internet

Chất curcumin có trong nghệ có thể giúp vết thương mau lành bằng cách giảm viêm và oxy hóa. Nó cũng làm giảm phản ứng của cơ thể bạn đối với các vết thương trên da. Điều này giúp vết thương của bạn nhanh chóng lành hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nghệ có thể ảnh hưởng tích cực đến mô và collagen. Tạp chí Khoa học Đời sống khuyên bạn nên sử dụng curcumin như một công thức tối ưu hóa để có tác dụng tốt nhất trên các vết thương trên da.

Nó có thể giúp bệnh vẩy nến của bạn

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Chất chống oxy hóa và chống viêm của nghệ có thể giúp ích cho bệnh vẩy nến của bạn bằng cách kiểm soát các đợt bùng phát và các triệu chứng khác.

Tổ chức Bệnh vẩy nến Quốc gia tuyên bố rằng bạn có thể sử dụng nó như một chất bổ sung hoặc bằng cách thêm nó vào thực phẩm. Trước khi bạn dùng thử, tổ chức khuyên bạn nên thảo luận về liều lượng thích hợp với chuyên gia.

Nghệ có thể giúp trị sẹo mụn

Bạn có thể thử đắp mặt nạ nghệ để giúp giảm mụn trứng cá và mọi vết sẹo. Các chất chống viêm có thể nhắm vào lỗ chân lông của bạn và làm dịu da. Nghệ cũng được biết đến với công dụng làm giảm sẹo. Việc sử dụng kết hợp này có thể giúp da mặt bạn sạch mụn.

Nghệ có liên quan đến điều trị ghẻ

Trong một nghiên cứu ban đầu được thực hiện ở Ấn Độ, sự kết hợp giữa nghệ và neem, một loại cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, có hiệu quả trong việc điều trị bệnh ghẻ. Bệnh ghẻ là tình trạng do những con mạt cực nhỏ gây ra, phát ban trên da.

Nghệ có thể hữu ích với một loạt các bệnh da liễu khác Ảnh minh họa: Internet

Không có đủ nghiên cứu để cung cấp bằng chứng thuyết phục về việc nghệ có thể giúp ích cho các tình trạng da khác như thế nào. Tuy nhiên, nó được đề xuất rằng nó có thể giúp chữa bệnh chàm, rụng tóc và các vấn đề về da khác.

Một nghiên cứu trên tạp chí Phytotherapy Research khuyến nghị nên nghiên cứu thêm về tác dụng của nghệ đối với các tình trạng da khác nhau. Mối quan tâm đến việc nghiên cứu nghệ như một phương pháp điều trị da ngày càng tăng.

Rủi ro khi sử dụng nghệ đối với làn da Ảnh minh họa: Internet

Có những rủi ro khi sử dụng nghệ. Khi sử dụng nghệ, bạn cần phải cẩn thận về liều lượng, loại sản phẩm bạn sử dụng và cách nó có thể phản ứng với các loại thuốc khác mà bạn dùng.

Củ nghệ có sinh khả dụng thấp. Điều này có nghĩa là sự trao đổi chất của bạn đốt cháy nó nhanh chóng và cơ thể bạn không hấp thụ được nhiều.

Tránh uống quá nhiều tinh bột nghệ cùng một lúc và chờ xem phản ứng của cơ thể trước khi dùng nhiều hơn. Nếu bạn dùng các loại thuốc khác, hãy thảo luận về việc sử dụng nghệ với bác sĩ của bạn.

Khi thoa lên da, nghệ có thể làm da bị ố vàng tạm thời hoặc để lại cặn màu vàng. Điều này là bình thường. Nhưng nếu bạn bị dị ứng, tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây kích ứng, mẩn đỏ và sưng tấy.

Thử nghệ trên cánh tay của bạn, thoa một lượng cỡ đồng xu và đợi 24 đến 48 giờ để xem bạn có phản ứng hay không trước khi sử dụng trên mặt. Không sử dụng nghệ trên da nếu bạn bị dị ứng với gia vị trong thức ăn.

Theo Healthline