5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng

Làm đẹp 06/04/2022 06:12

Chúng ta thường sử dụng các từ khô và mất nước cho làn da của chúng ta nhưng chúng có nghĩa giống nhau không? Các chuyên gia nói rằng, nó không giống nhau. Da khô thuộc loại da khác, còn "mất nước" là tình trạng da.

5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai da dầu nhưng vẫn có thể thiếu nước. Nói một cách dễ hiểu, mất nước có nghĩa là tế bào da thiếu độ ẩm, khiến da bạn khô nẻ. Thiếu độ ẩm có nghĩa là da của bạn thiếu lipid và tuyến bã nhờn không nuôi dưỡng làn da của bạn một cách tự nhiên. Mất nước có thể xảy ra và biến mất, nó phụ thuộc vào lượng nước bạn tiêu thụ.

5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là năm cách xác định làn da thiếu nước, đó là:

a) Da bị ngứa và bong tróc

b) Tăng nhạy cảm, mẩn đỏ và tăng sắc tố

c) Da khô. Véo da để kiểm tra, nếu sờ vào không thấy đàn hồi tức là da đã bị thiếu nước.

d) Đường nhăn và nếp nhăn trên da

e) Da mờ

5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các giải pháp từ chuyên gia cho làn da mất nước:

  • Để chống lại tình trạng mất nước, bạn phải tăng cường uống nước trong khi tích cực sử dụng các sản phẩm để phục hồi lượng nước đã mất và cải thiện khả năng giữ ẩm. Đảm bảo bao gồm các sản phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất giữ ẩm.
5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Mặt nạ làm từ sô cô la cũng có thể giúp trẻ hóa biểu bì, khôi phục độ ẩm, khóa ẩm đồng thời làm giảm sắc tố da bằng cách giảm lượng melanin dư thừa.
  • Tránh caffein và rượu vì chúng làm cạn kiệt lượng nước của da. Uống cà phê có thể được giới hạn ở hai ly mỗi ngày trong khi rượu có thể là một ly vào buổi tối.
5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Sử dụng sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng thay vì tẩy tế bào chết mạnh. Làn da khỏe mạnh có thể mất đến 25 ngày để bù nước và làn da mất nước có thể mất nhiều hơn thế. Vì vậy, hãy tránh chà rửa sạch phần hơi ẩm còn sót lại trên da.
5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo Times of India

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