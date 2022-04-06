5 dấu hiệu cho thấy làn da của bạn đang kêu cứu vì mất nước trầm trọng

Ảnh minh họa: Internet

Ai da dầu nhưng vẫn có thể thiếu nước. Nói một cách dễ hiểu, mất nước có nghĩa là tế bào da thiếu độ ẩm, khiến da bạn khô nẻ. Thiếu độ ẩm có nghĩa là da của bạn thiếu lipid và tuyến bã nhờn không nuôi dưỡng làn da của bạn một cách tự nhiên. Mất nước có thể xảy ra và biến mất, nó phụ thuộc vào lượng nước bạn tiêu thụ.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là năm cách xác định làn da thiếu nước, đó là: