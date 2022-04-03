Là 'minh tinh' trong làng làm đẹp, huyết thanh nên được sử dụng theo cách này để phát huy công dụng tốt nhất

Thời điểm tốt nhất để thoa serum lên mặt là sau khi làm sạch da mặt. Điều quan trọng là serum của bạn phải đi vào sau các sản phẩm dành cho da mặt mỏng và cho phép nó dễ dàng thẩm thấu vào da, mang lại cho bạn những lợi ích mong muốn.

Serum hay còn gọi là huyết thanh dùng cho da mặt sẽ nhẹ và dễ hấp thụ vào da. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người chọn sử dụng chúng để nhắm mục tiêu các vấn đề về da khác nhau. Khi bạn thoa serum, bạn sẽ không có cảm giác như nó đang làm tắc nghẽn lỗ chân lông hoặc khiến da bị trầm trọng. Đó là bởi vì chúng có các phân tử nhỏ dễ dàng thẩm thấu vào da để lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng.

Khi áp dụng các sản phẩm dành cho da mặt, quy tắc là luôn bắt đầu với những thành phần mỏng nhất đến những thành phần dày hơn.

An toàn là thoa serum lên mặt ít nhất hai lần một ngày. Nhưng trước khi bạn làm điều này, hãy quan sát hướng dẫn trên loại serum cụ thể của bạn để biết bạn nên sử dụng nó bao lâu một lần. Ngoài ra vẫn có một số loại huyết thanh không tốt khi thoa vào ban ngày. Vì vậy, hãy cẩn trọng khi chọn thời gian sử dụng.

Bước 1: Làm sạch sâu da mặt với sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết hoặc đắp mặt nạ

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bạn nghĩ đến việc thoa serum lên mặt, hãy rửa mặt và tẩy tế bào chết (nếu đó là ngày tẩy tế bào chết của bạn). Làm sạch da mặt có nghĩa là bạn đang làm sạch các lỗ chân lông, đồng thời tẩy tế bào chết cũng loại bỏ cặn bã, giúp cho serum có nhiều diện tích bề mặt hơn để hấp thụ vào da một cách thích hợp. Nếu bạn đang sử dụng mặt nạ dạng miếng, hãy đắp trước khi thoa serum.

Bước 2: Làm đều màu da của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi làm sạch da, sử dụng toner (hoặc hydrosol nguyên chất) trước khi sử dụng serum. Vỗ nhẹ lớp nước hoa hồng lên da và ấn nhẹ để tăng khả năng thẩm thấu vào da.

Bước 3: Bôi serum lên mặt đúng cách

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi làn da của bạn đã ổn định, bây giờ bạn có thể thoa serum lên mặt. Đối với hầu hết các loại huyết thanh, bạn sẽ muốn sử dụng 2 đến 3 lần bơm cho mặt, cổ. Bạn sẽ muốn vừa đủ để che phủ những khu vực đó nhưng cũng nên hạn chế việc thoa quá nhiều serum lên mặt. Hãy nhớ rằng huyết thanh có các thành phần hoạt tính mạnh dễ dàng hấp thụ vào da, khi áp lên da quá nhiều có thể gây kích ứng da. Thoa đều sản phẩm và để sản phẩm tự hấp thụ. Chỉ cần cho huyết thanh vài phút để hấp thụ vào da.

Bước 4: Sau vài phút, thoa kem dưỡng ẩm

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thoa huyết thanh (và khi huyết thanh vẫn còn ẩm trên da), đã đến lúc bạn thoa dầu dưỡng da mặt. Dầu dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da mặt giúp giữ độ ẩm, duy trì hiệu quả của huyết thanh bằng cách khóa chất lại. Da của bạn sẽ duy trì độ ẩm suốt cả ngày.

Bước 5: Bảo vệ da bằng kem chống nắng

Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất bạn nên kết thúc quy trình chăm sóc da bằng kem chống nắng (vào buổi sáng). Mặt trời có thể gây ra các vấn đề trên da, và một loại kem chống nắng tuyệt vời sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn chưa trưởng thành.

Nên sử dụng bao nhiêu serum dưỡng da mặt?

Ảnh minh họa: Internet

Huyết thanh dành cho da mặt có tỷ lệ phần trăm cao của các thành phần hoạt tính tuyệt vời, chỉ cần một chút lượng sản phẩm sẽ có hiệu quả bức phá rồi. Khi thoa serum lên mặt, hãy đảm bảo bạn phủ một lớp sản phẩm mỏng lên toàn bộ bề mặt. Đừng quên thoa cả vùng cổ của bạn. Rất có thể bạn sẽ cần từ 2 đến 3 lần bơm chất lỏng "ma thuật" này lên sử dụng.

Các mẹo khác để sử dụng serum dưỡng da mặt

Bảo quản huyết thanh của bạn ở nơi khô ráo và thoáng mát

Ảnh minh họa: Internet

Huyết thanh có chứa các thành phần hoạt tính nhanh chóng không hoạt động nếu bạn bảo quản không tốt. Tránh các khu vực có nhiều độ ẩm hoặc khu vực quá ấm.

Tránh các loại serum có hương thơm và màu sắc

Khi lựa chọn sản phẩm, chúng ta có xu hướng bị thu hút bởi màu sắc và mùi của chúng. Khi nói đến huyết thanh, bạn phải luôn đảm bảo chọn một loại sử dụng tinh dầu nguyên chất cho cấu hình mùi hương, và tránh bất kỳ loại nào có "hương thơm" được liệt kê trong danh sách thành phần. Nước hoa và màu tổng hợp có thể gây kích ứng da và cản trở sự hấp thụ của các thành phần trong huyết thanh của bạn.

Ngủ trên vỏ gối bằng vải satin

Trong khi satin là loại nguyên liệu sang trọng, nó cũng sẽ tốt hơn cho làn da của bạn. Không giống như áo gối bằng vải cotton, áo bằng vải satin sẽ không hấp thụ huyết thanh của bạn, để nó lưu lại suốt đêm. Để đảm bảo làn da của bạn hấp thụ tốt hơn huyết thanh, hãy thức mười phút sau khi thoa huyết thanh trước khi đi ngủ. Một ưu điểm khác của vải satin là nó không gây ra nếp nhăn trên da của bạn như một chiếc áo gối cotton khi bạn ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng huyết thanh là một phần thiết yếu trong quy trình chăm sóc da của bạn và biết cách sử dụng để phát huy tối đa lợi ích của nó là rất quan trọng. Các công cụ và mẹo sử dụng serum trên sẽ giúp cải thiện chế độ chăm sóc da của bạn bằng cách tận dụng tốt nhất các loại serum của bạn. Khi bạn thoa serum lên mặt đúng cách, bạn sẽ có làn da ngậm nước vì tất cả các sản phẩm khác khi kết hơp cùng việc bôi serum đều giúp duy trì các đặc tính của nó.

Theo Annmarie