Lão hóa ngược khi uống 8 loại nước ép này hằng ngày, giúp sản sinh collagen tốt gấp nhiều lần mỹ phẩm đắt đỏ

Làm đẹp 08/07/2022 18:57

Càng lớn tuổi thì lượng collagen sản sinh ra rất ít không đủ bù đắp lượng bị mất đi. Với 8 loại thức uống này sẽ giúp kích thích sản sinh collagen tự nhiên cho chị em.

Collagen là thành phần không thể thiếu cho một làn da khỏe mạnh và sáng mịn. Khi bước qua tuổi 20, quá trình lão hóa của làn da được mọi cô gái quan tâm, bên cạnh việc bổ sung những loại mỹ phẩm chuyên dụng, thực phẩm và các bước làm đẹp thì các bạn gái hãy bổ sung cho mình những thức uống chứa collagen cần thiết mang lại làn da ẩm mịn.

Lão hóa ngược khi uống 8 loại nước ép này hằng ngày, giúp sản sinh collagen tốt gấp nhiều lần mỹ phẩm đắt đỏ - Ảnh 1

Nước dừa

Nước dừa được cho là có lợi cho tiêu hóa, chứa điện giải, điều trị chứng mất nước. Y học hiện đại đã chứng minh rằng nước dừa đem lại các lợi ích còn nhiều hơn thế. Chúng chứa nhiều vitamin, rất tốt cho quá trình tăng sinh collagen để làn da căng bóng, khỏe mạnh. Nước dừa cũng chứa một nhóm hoocmon thực vật gọi là cytokinin giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào, đồng thời ngăn chặn sự lão hóa của tế bào, giúp làn da trẻ trung hơn.

Nước ép lựu

Lựu có lượng vitamin C dồi dào và một loạt các chất chống oxy hóa mạnh. Nếu sử dụng nước ép lựu đều đặn, chị em có thể thoát khỏi sự tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Ngoài ra hợp chất Punicalagins, có tác dụng duy trì collagen trong da một cách hiệu quả.

Nước ép cà chua

Cà chua chứa hàm lượng chất chống lão hóa lycopene, đây chắc hẳn là thức uống chứa nhiều collagen được chứng minh có tác dụng bảo vệ làn da tránh khỏi những tác động gây hại từ mặt trời, đồng thời, ngăn chặn khả năng các sợi collagen bị tiêu hủy.

Lão hóa ngược khi uống 8 loại nước ép này hằng ngày, giúp sản sinh collagen tốt gấp nhiều lần mỹ phẩm đắt đỏ - Ảnh 2

 

Theo một nghiên cứu khác cho rằng, cà chua giúp tổng hợp collagen, mang lại làn da ẩm mịn trong suốt mùa đông nếu bạn áp dụng chế độ ăn uống thường xuyên với loại quả tuyệt vời này. Là một loại trái dễ tìm, dễ mua và giá thành rẻ, chọn cho mình một ly nước ép cà chua mỗi ngày sẽ là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung những dưỡng chất cần thiết trong thực đơn hàng ngày của bạn.

Nước ép dứa

Ăn dứa hay uống nước ép dứa mỗi ngày giúp cơ thể tổng hợp và hấp thu collagen tốt hơn, giúp làn da tươi sáng và khỏe mạnh. Ngoài chứa thành phần vitamin C, enzyme bromelain trong dứa giúp sửa chữa và tái tạo các tổn thương trên da.

Nước nho

Collagen thủy phân được tìm thấy nhiều nhất trong nước ép nho. Bởi vì loại trái cây này có chứa resveratrol, có tác dụng chống việc cực tốt, và cũng có đặc tính chống oxy hóa nên điều trị mụn trứng cá khá hiệu quả. Vitamin C trong nho hỗ trợ sản sinh collagen và ngăn lão hóa da. Bạn có thể uống một cốc nước ép nho vào mỗi buổi sáng và trong bữa ăn để duy trì làn da khỏe mạnh.

Nước cam

Lão hóa ngược khi uống 8 loại nước ép này hằng ngày, giúp sản sinh collagen tốt gấp nhiều lần mỹ phẩm đắt đỏ - Ảnh 3

Nhờ bảng thành phần giàu chất dinh dưỡng mà việc uống nước cam điều độ có thể giúp bạn tăng sức đề kháng trong mùa dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy sản xuất collagen nhờ bổ sung vitamin C từ nước cam, giúp duy trì và cải thiện làn da khỏe mạnh. Từ đó chống được các chất có hại xâm nhập vào cơ thể qua da. Hơn nữa, vitamin C trong nước cam cũng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Bên cạnh đó, Vitamin C còn được coi là “khắc tinh” với sự tích tụ hắc tố melanin dưới da nên ngăn chặn tối ưu tình trạng da xỉn màu vì tàn nhang, thâm nám.

Thời điểm uống nước cam tốt nhất trong ngày là vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn. 

Nước ép bưởi

Cũng tương tự như cam, bưởi cũng là loại trái cây có chứa hàm lượng vitamin C cao. Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào nên collagen được cơ thể tăng cường sản sinh ra để duy trì được độ căng mịn và săn chắc của làn da, giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Nước ép rau bina

Do chứa nhiều vitamin, axit folic và các chống oxy hóa như beta carotene, axit coumaric, lutein, violaxanthin… rau bó xôi giúp giảm mức homocysteine ​​trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, kích thích sản sinh collagen. Chất chống oxy hóa cũng có khả năng trung hòa các phân tử gốc tự do, do đó bảo vệ cơ thể chống lại stress và các bệnh mãn tính.

Lão hóa ngược khi uống 8 loại nước ép này hằng ngày, giúp sản sinh collagen tốt gấp nhiều lần mỹ phẩm đắt đỏ - Ảnh 4

Theo một nghiên cứu được thực hiện ở 8 người trong 16 ngày khi uống 240ml rau chân vịt mỗi ngày đã ngăn ngừa ADN khỏi tổn thương oxy hóa. 

Bạn đã biết các công dụng tuyệt vời mà những “thần dược” này mang lại. Vậy hãy làm nước ép từ chúng uống hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung nhé!

Những thực phẩm quen thuộc giúp bạn lấy lại tuổi xuân, tăng sinh collagen an toàn, tự nhiên mà hiệu quả không ngờ.

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Tỷ lệ collagen giảm dần theo tuổi tác do khả năng tổng hợp collagen của cơ thể giảm và cấu trúc của collagen bị thoái hóa. Vậy ăn gì uống gì để cải thiện?

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