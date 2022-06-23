Collagen trên da bị bào mòn chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này, khiến làn da xuống cấp nhanh đến phát hoảng

Làm đẹp 23/06/2022 07:11

Để bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm sắp tới, bạn cần lưu ý thay đổi một số thói quen xấu dưới đây.

Sự suy giảm collagen là một phần không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa. Ngay cả khi chúng ta liên tục tìm mọi cách để bảo vệ làn da, thì collagen cũng sẽ bị mất dần ở độ tuổi 25, vì nhiều yếu tố như môi trường, cách sinh hoạt, thực phẩm chúng ta ăn,...

Collagen trên da bị bào mòn chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này, khiến làn da xuống cấp nhanh đến phát hoảng - Ảnh 1

Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, việc ra đường không che chắn kỹ, không nhận đủ vitamin C, tiêu thụ nhiều đường,... càng khiến cho lượng collagen trong cơ thể cạn kiệt, dấu hiệu rõ ràng nhất đó là da nhăn nheo, sạm đen, khô héo. Để bảo vệ làn da trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm sắp tới, bạn cần lưu ý thay đổi một số thói quen xấu dưới đây.

Đi nắng mà không sử dụng các sản phẩm bảo vệ da

Collagen trên da bị bào mòn chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này, khiến làn da xuống cấp nhanh đến phát hoảng - Ảnh 2

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không sử dụng các sản phẩm bảo vệ da là thủ phạm số một khiến collagen bị phá huỷ.

Tia UV của mặt trời thâm nhập vào lớp hạ bì (lớp giữa của da), làm hại collagen và gây ra nếp nhăn. Không những thế, tia UV còn sản sinh các gốc tự do, làm tăng số lượng các enzym phân hủy collagen. Sau cùng, collagen bị phá vỡ với tốc độ nhanh hơn lão hoá thông thường, khiến bạn già nua hơn so với tuổi thật.

Giải pháp: Sử dụng kem chống nắng cho da mặt và da toàn thân, chỉ số chống nắng tối thiểu là 30. Ngoài ra cần sử dụng khẩu trang, quần áo dày, mũ, kính chống nắng.

Không nhận đủ vitamin C

Collagen trên da bị bào mòn chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này, khiến làn da xuống cấp nhanh đến phát hoảng - Ảnh 3

Ngoài tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, bạn có biết rằng vitamin C cũng rất có lợi cho làn da? Nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C (dùng cả tại chỗ và đường uống) kích thích tổng hợp collagen. Hơn nữa, vitamin C còn là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tiêu diệt các gốc tự do, hoạt động như một chất xúc tác trong quá trình phân hủy collagen.

Giải pháp: Vì cơ thể con người không thể tự tạo ra vitamin C nên một chế độ ăn uống giàu vitamin C là rất quan trọng để duy trì sản xuất collagen. Thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để tăng lượng vitamin C bao gồm: các loại trái cây họ cam quýt như cam và chanh; các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn; và tất cả các sản phẩm có màu đỏ và vàng mà bạn có thể sử dụng (dâu tây, đu đủ, ớt, cà chua...).

Thiếu ngủ

Collagen trên da bị bào mòn chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này, khiến làn da xuống cấp nhanh đến phát hoảng - Ảnh 4

Chúng ta đều biết rằng giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này đã chỉ ra rằng khi bạn quá mệt mỏi, hệ thống miễn dịch của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực đến sự toàn vẹn và sản xuất collagen, khiến cho các dấu hiệu lão hoá trở nên rõ rệt hơn.

Giải pháp: Hãy ngủ đủ giấc và ngủ thật ngon. Đồng thời hãy nạp cho mình những thực phẩm tăng cường miễn dịch và phục hồi collagen thông qua cả chế độ ăn lẫn mỹ phẩm.

Ăn quá nhiều đường

Collagen trên da bị bào mòn chỉ vì những thói quen tưởng chừng vô hại này, khiến làn da xuống cấp nhanh đến phát hoảng - Ảnh 5

Thông qua một quá trình sinh lý tự nhiên được gọi là glycation, các phân tử đường (đến từ thực phẩm chúng ta ăn) tự gắn vào collagen và elastin trong da của chúng ta, điều này có thể dẫn đến nếp nhăn, viêm nhiễm và một số tình trạng da khác nhau bao gồm cả mụn trứng cá.

Nhà dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng, Jennifer Peters cho biết: Quá trình glycation có thể khiến loại collagen trong cơ thể thay đổi, từ loại mạnh III sang loại I yếu hơn, khiến da dễ bị tổn thương hơn, đặc biệt là do ánh nắng mặt trời.

Giải pháp: Để làn da khỏe mạnh, bạn nên tránh xa các loại thực phẩm đã qua chế biến kỹ, đồ ăn nhiều đường. Hãy hướng đến một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh với trái cây và rau quả tươi.

 

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