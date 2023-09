Không chỉ nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên ngoài, 7 loại thực phẩm này còn có khả năng chống nắng "cực đỉnh" cho làn da từ bên trong

Theo Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ), hàng năm trên thế giới có hơn 2 triệu người mắc bệnh ung thư da. Để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, chúng ta có xu hướng sử dụng nhiều kem chống nắng để bảo vệ. Nhưng do nhiều chất hóa học gây ung thư, có hại cho môi trường khác nhau được thêm vào một số sản phẩm kem chống nắng, tốt nhất bạn nên sử dụng chúng một cách vừa phải. Đặt cược tốt nhất với SPF (yếu tố chống nắng) tự nhiên là các loại thực phẩm chống nắng mà bạn cần biết sau đây.

1. Quả việt quất

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên trong danh sách là quả việt quất. Những "viên bi" xanh ngọt ngào này sở hữu chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do làm tăng tốc độ lão hóa da và tổn thương do tia UV gây ra. Bên cạnh đó, quả việt quất cũng rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng làm mờ nếp nhăn.