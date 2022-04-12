Không chỉ nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên ngoài, 7 loại thực phẩm này còn có khả năng chống nắng "cực đỉnh" cho làn da từ bên trong

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến tình trạng viêm của cơ thể. Cháy nắng là một loại viêm nhiễm, bỏng nắng nhiều lần sẽ rất nguy hiểm. Khi nói đến việc bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự tiếp xúc quá mức với mặt trời, thực phẩm chống viêm đóng một vai trò rất lớn. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa hè.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ), hàng năm trên thế giới có hơn 2 triệu người mắc bệnh ung thư da. Để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, chúng ta có xu hướng sử dụng nhiều kem chống nắng để bảo vệ. Nhưng do nhiều chất hóa học gây ung thư, có hại cho môi trường khác nhau được thêm vào một số sản phẩm kem chống nắng, tốt nhất bạn nên sử dụng chúng một cách vừa phải. Đặt cược tốt nhất với SPF (yếu tố chống nắng) tự nhiên là các loại thực phẩm chống nắng mà bạn cần biết sau đây.

Ảnh minh họa: Internet Theo Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ), hàng năm trên thế giới có hơn 2 triệu người mắc bệnh ung thư da. Để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, chúng ta có xu hướng sử dụng nhiều kem chống nắng để bảo vệ. Nhưng do nhiều chất hóa học gây ung thư, có hại cho môi trường khác nhau được thêm vào một số sản phẩm kem chống nắng, tốt nhất bạn nên sử dụng chúng một cách vừa phải. Đặt cược tốt nhất với SPF (yếu tố chống nắng) tự nhiên là các loại thực phẩm chống nắng mà bạn cần biết sau đây. Thực phẩm quan trọng giúp bảo vệ làn da của bạn như kem chống nắng Ảnh minh họa: Internet Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến tình trạng viêm của cơ thể. Cháy nắng là một loại viêm nhiễm, bỏng nắng nhiều lần sẽ rất nguy hiểm. Khi nói đến việc bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự tiếp xúc quá mức với mặt trời, thực phẩm chống viêm đóng một vai trò rất lớn. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tháng mùa hè.

Đầu tiên trong danh sách là quả việt quất. Những "viên bi" xanh ngọt ngào này sở hữu chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do làm tăng tốc độ lão hóa da và tổn thương do tia UV gây ra. Bên cạnh đó, quả việt quất cũng rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng làm mờ nếp nhăn.

2. Khoai lang

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Bên cạnh việc là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn, khoai lang có hàm lượng beta-carotene cao hơn hầu hết các loại rau củ khác. Beta-carotene là một sắc tố thường được tìm thấy trong trái cây giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV. Trong số các giống khác nhau, khoai lang tím có các chất dinh dưỡng khác để chống tia cực tím, chẳng hạn như cyanidin và peonidin. Hai chất chống oxy hóa này thường được sử dụng trong các loại kem mỹ phẩm để tăng hiệu quả bảo vệ khỏi tia cực tím.

3. Dưa hấu

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Dưa hấu rất tốt như một món ăn nhẹ và là một nguồn bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời cho làn da của bạn. Theo một nghiên cứu năm 2012, loại trái cây này có chứa một lượng lycopene cao , hấp thụ cả bức xạ UVB và UVA.

4. Cá

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Cá cũng bổ sung một số chất dinh dưỡng phòng vệ cho làn da của bạn. Các loại cá nước lạnh như cá hồi, cá thu chứa nhiều axit béo omega-3 giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Hai phần cá trong một tuần là đủ để bạn tăng cường khả năng phòng vệ của làn da. Nhưng nếu bạn không thích hải sản, các chất bổ sung dầu cá cũng có tác dụng.

5. Quả hạnh nhân

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Nếu bạn đang tìm kiếm các món ăn nhẹ giữa các bữa ăn, hạnh nhân là loại tốt nhất vì giá trị dinh dưỡng của chúng. Chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ và canxi. Là một loại thực phẩm chống nắng, chúng cung cấp vitamin E hữu hiệu cho làn da của bạn. Ngoài vai trò là một lá chắn mạnh mẽ chống lại tác hại của tia UV, vitamin E còn được biết đến với công dụng duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da nhờ đặc tính dưỡng ẩm của nó.

6. Sô cô la đen

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Sô cô la được yêu thích nhất mọi thời đại không chỉ là một món ăn sang trọng cho vị giác của bạn mà nó còn giúp bảo vệ tốt khỏi tia nắng mặt trời. Theo một nghiên cứu, việc tiêu thụ thường xuyên sô cô la đen giàu flavanol mang lại cho người tiêu dùng khả năng bảo vệ quang học, một quá trình sinh hóa nhằm đối phó với tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài flavanol, sô cô la đen cũng rất giàu chất chống oxy hóa, cải thiện sức khỏe nhận thức và chống lại căng thẳng.

7. Trà

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Những người yêu thích trà sẽ rất vui khi biết rằng thức uống yêu thích của họ giúp tăng cường khả năng phòng vệ của họ trước tia nắng mặt trời. Trà đen và trà xanh chứa nhiều flavanol, một chất chống oxy hóa giúp làn da của bạn không bị cháy nắng. Trà xanh có thể là lựa chọn tốt hơn giữa hai loại trà này vì đặc tính phòng vệ chống lại tác hại của tia UVA và mất collagen.

Theo Nspirement