Nếu bạn có người có cơ địa thường xuyên đổ mồ hôi dẫn đến mùi cơ thể, đây sẽ là những biện pháp lý tưởng dành cho bạn

Nếu bạn lo lắng về mồ hôi và mùi cơ thể, giải pháp có thể đơn giản: chất chống mồ hôi hoặc chất khử mùi.

Chất chống mồ hôi. Chất chống mồ hôi có chứa các hợp chất gốc nhôm tạm thời chặn lỗ chân lông do mồ hôi, do đó làm giảm lượng mồ hôi tiết ra da của bạn.

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Chất khử mùi. Chất khử mùi có thể khử mùi hôi nhưng không khử được mồ hôi. Chúng thường chứa cồn và làm cho da của bạn có tính axit, khiến da kém hấp dẫn hơn đối với vi khuẩn. Chất khử mùi thường chứa mùi nước hoa nhằm mục đích che giấu mùi.

Nếu các sản phẩm không kê đơn không giúp kiểm soát mồ hôi của bạn, bác sĩ có thể kê đơn một sản phẩm mạnh hơn. Đây là những giải pháp mạnh có thể gây phát ban, sưng tấy và ngứa da ở một số người.

Phong cách sống và các biện pháp khắc phục tại nhà

Bạn có thể tự làm một số cách để giảm tiết mồ hôi và mùi cơ thể. Những gợi ý sau đây có thể giúp ích:

Tắm rửa hàng ngày. Tắm thường xuyên, đặc biệt là với xà phòng diệt khuẩn, làm giảm sự phát triển của vi khuẩn trên da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn quần áo cho phù hợp với hoạt động của bạn. Đối với trang phục hàng ngày, hãy chọn các loại vải tự nhiên, chẳng hạn như bông, len và lụa. Chúng cho phép làn da của bạn "thở". Đối với quần áo tập thể dục, bạn có thể thích các loại vải tổng hợp được phát triển để hút ẩm khỏi da.

Ảnh minh họa: Internet

Thử các kỹ thuật thư giãn. Cân nhắc các kỹ thuật thư giãn, chẳng hạn như yoga, thiền. Những phương pháp này có thể hưỡng dẫn bạn kiểm soát căng thẳng gây đổ mồ hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Đồ uống có chứa caffein và thức ăn cay hoặc có mùi mạnh có thể khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn hoặc có mùi cơ thể nồng hơn bình thường. Loại bỏ những thực phẩm này có thể hữu ích.

Hạn chế cà phê có thể hữu ích rất nhiều trong quá trình điều trị mùi cơ thể

Chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn với bác sĩ chuyên khoa

Bạn có thể bắt đầu bằng cách gặp bác sĩ chăm sóc chính của mình. Trong một số trường hợp, khi bạn gọi điện để đặt lịch hẹn, bạn có thể được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa da liễu.

Dưới đây là một số thông tin để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình.

Chuẩn bị một danh sách các câu hỏi sẽ giúp bạn tận dụng tối đa cuộc hẹn. Đối với mồ hôi và mùi cơ thể, một số câu hỏi cơ bản cần hỏi bác sĩ bao gồm:

Những nguyên nhân có khả năng gây ra các triệu chứng của tôi là gì?

Tình trạng của tôi có thể là tạm thời hay lâu dài?

Có những phương pháp điều trị nào, và phương pháp nào tốt nhất cho tôi?

Có thuốc thay thế chung cho loại thuốc bạn đang kê cho tôi không?

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Theo Mayo Clinic