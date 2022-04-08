10 quy tắc đơn giản để bạn có vẻ ngoài trông thật tuyệt vời mà không cần trang điểm "biến hình"

Đây là 10 thủ thuật đơn giản giúp bạn trông tự nhiên không tì vết mà không cần phấn nền, son môi hay các loại mỹ phẩm khác.

Trên gương mặt không trang điểm, đôi lông mày tất yếu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Định hình chân mày cho phù hợp với hình dạng khuôn mặt của bạn. Nếu cần, hãy nhuộm lông mày của bạn bằng thuốc nhuộm hoặc bột lá móng. Khi chọn màu, hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với màu tóc của bạn. Nếu bạn không sinh ra đã có lông mày rậm, hãy thoa hỗn hợp dầu thầu dầu và vitamin A lên lông mày hàng ngày để nuôi dưỡng lông mày. Sau vài tuần, bạn sẽ nhận thấy sự biến đổi đáng kinh ngạc của lông mày.

Làm nổi bật đôi mắt của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Để làm cho mi trông cuốn hút hơn, hãy uốn mi bằng dụng cụ uốn mi, sau đó bôi gel trong suốt lên mi. Bạn thậm chí có thể nối mi để cho đôi mắt thêm sức hút.

Loại bỏ quầng thâm dưới mắt của bạn. Bắt đầu bằng cách xem xét lại chế độ ăn uống của bạn. Quầng thâm có thể là kết quả của sự thiếu hụt sắt hoặc vitamin B trong cơ thể bạn (gan và thịt đỏ chứa một lượng lớn chất này). Chọn kem dưỡng mắt có tác dụng làm trắng hoặc những loại có retinol. Chườm lạnh với bạc hà hoặc trà xanh cũng rất hữu ích để điều trị đôi mặt thâm quầng.

Làm trắng răng

Ảnh minh họa: Internet

Một nụ cười rạng rỡ cộng thêm 100 điểm cho bất kỳ hình ảnh nào. Do đó, hãy chắc chắn rằng không có gì ngăn cản bạn trông hấp dẫn. Sử dụng kem đánh răng làm trắng, đặc biệt là sau khi uống cà phê hoặc rượu. Nhưng hãy nhớ đừng lạm dụng nó vì kem đánh răng như vậy có thể khá gay gắt. Nếu răng của bạn có màu xám hoặc vàng tự nhiên, hãy làm trắng răng một cách chuyên nghiệp.

Đừng quên về đôi môi quyến rũ

Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng, dưỡng ẩm và tẩy da chết hợp lý không chỉ quan trọng đối với da mặt mà cả đôi môi của bạn. Sử dụng son dưỡng môi đôi khi có thể được thay thế bằng dầu ô liu hoặc bất kỳ loại dầu tự nhiên nào khác. Mỗi tuần massage môi một lần bằng bàn chải đánh răng mềm hoặc bằng đầu ngón tay, trước đó bạn nên làm ẩm môi và cũng có thể chăm môi bằng mật ong mỗi tối để tăng sắc hồng tự nhiên mềm mại cho đôi môi.

Chăm sóc tóc

Ảnh minh họa: Internet

Màu tóc xỉn và kiểu tóc tém đã cách đây khá lâu thực sự không có lợi cho khuôn mặt không trang điểm của bạn. Hãy chọn những kiểu tóc đơn giản và màu sắc tự nhiên, vì những lựa chọn mạnh mẽ hơn sẽ không phù hợp với vẻ ngoài tự nhiên.

Thường xuyên cắt tóc chẻ ngọn, sử dụng các sản phẩm có tính năng bảo vệ nhiệt và không lạm dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc. Dầu dừa có thể tăng thêm độ bóng cho tóc của bạn. Nó cũng giúp chống lại gàu, khô và các vấn đề khác. Xả tóc bằng chiết xuất thảo mộc đun sôi (cây xô thơm và vỏ cây sồi cho tóc đen, hoa cúc và cây bồ đề cho tóc vàng) cũng làm cho tóc bạn trông bóng hơn.

Sử dụng kem chống nắng

Ảnh minh họa: Internet

Bức xạ tia cực tím làm tăng đáng kể sự xuất hiện của các nếp nhăn sớm và thúc đẩy các ảnh hưởng khó chịu khác của quá trình lão hóa. Nó cũng có thể dẫn đến ung thư da, những người có làn da sáng có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì vậy, các sản phẩm có SPF phải được sử dụng không chỉ trong mùa hè trên bãi biển mà trong suốt cả năm.

Tập trung vào làn da của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia thẩm mỹ cho rằng chúng ta không nên rửa mặt quá 2 lần mỗi ngày. Tốt hơn hết là bạn chỉ nên làm điều này trước khi đi ngủ. Vào buổi sáng, bạn có thể dùng sữa rửa mặt, kem dưỡng da hoặc một viên đá lạnh để chăm sóc da. Điều quan trọng nhất là không chà xát da của bạn quá nhiều vì các quy trình như vậy có thể khá khắc nghiệt với làn da của bạn. Làm mặt nạ (ví dụ như mặt nạ đất sét trắng) mỗi tuần một lần cũng rất hữu ích cho làn da của bạn. Nếu da bạn không quá nhạy cảm, bạn có thể tẩy tế bào chết nhẹ nhàng bằng cách sử dụng các loại tẩy tế bào chết cho da mặt.

Ngủ đủ giấc

Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đúng cách (ít nhất 7-9 giờ) là điều cần thiết để giữ cho làn da của bạn ở trạng thái hoàn hảo và sức khỏe tốt nói chung. Đi ngủ trước 11 giờ đêm vì sau nửa đêm, cơ thể bắt đầu sản xuất một trong những "hormone sắc đẹp" chính - melatonin. Cố gắng nằm ngửa khi ngủ để giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn sớm.

Xem xét lại chế độ ăn uống của bạn

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu xác nhận có mối liên hệ trực tiếp giữa tình trạng da của chúng ta và thực phẩm chúng ta ăn. Cá biển nhiều dầu, dầu thực vật, hạt và quả hạch là một trong những thực phẩm quan trọng nhất mà làn da của bạn rất cần. Chúng là nguồn cung cấp axit béo, vitamin E và carotenes là vũ khí chính trong cuộc chiến chống lại các gốc tự do. Các sản phẩm từ sữa cũng nên có trong thực đơn của bạn vì chúng là chìa khóa cho hệ vi sinh khỏe mạnh.

Tìm màu của riêng bạn

Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn đúng màu quần áo sẽ giúp làm đều màu da, che đi khuyết điểm và giúp vẻ ngoài của bạn trở nên thu hút hơn. Da không có phấn nền trông nhợt nhạt hơn, và đó là lý do tại sao điều quan trọng là không làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách chọn các tông màu quá tối và lạnh. Màu trắng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất là những màu sáng tinh khiết: xanh lam, xanh ngọc, ngọc lục bảo, đào cho vẻ ngoài thời trang của bạn. Tốt nhất, bạn cần xác định loại màu của mình và chọn quần áo phù hợp với các quy tắc cụ thể.

Theo Brightside