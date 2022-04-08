6 loại mặt nạ dễ làm vừa tiết kiệm vừa dưỡng trắng bật tông giúp chị em tỏa sáng trong ngày hè

Có rất nhiều giải pháp điều trị cho vấn đề da bị tổn thương này. Trong số đó, việc đắp mặt nạ, đặc biệt là những loại mặt nạ từ tự nhiên luôn là ý tưởng đúng dắn cho làn da thiếu sức sống.

Thành phần:

1 củ khoai tây

1/2 quả chanh (nước cốt chanh)

Chuẩn bị:

Xay nhuyễn khoai tây, cho vào bát, sau đó cho dần nước cốt chanh vào và dùng thìa trộn đều cho đến khi được một khối đồng nhất.

Sử dụng:

Thoa hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.

Để nó trong 20 phút.

Rửa sạch mặt nạ bằng nước.

Mặt nạ này có hiệu quả đặc biệt đối với các vết nám trên mặt bạn. Chỉ trong ba đêm, bạn sẽ thấy làn da của mình một lần nữa không còn vết thâm và vết rám nắng.

Mặt nạ dưa chuột

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1 quả dưa chuột

1 lòng trắng trứng gà

Chuẩn bị:

Đánh bông lòng trắng trứng đến độ sủi bọt.

Bào dưa chuột bằng máy nghiền mịn (bạn sẽ cần 2 thìa cùi dưa chuột).

Thêm cùi dưa chuột vào bọt lòng trắng trứng, và khuấy đều các nguyên liệu.

Sử dụng:

Sau khi hỗn hợp đã sẵn sàng, hãy thoa nó lên mặt của bạn.

Để nó trong 15 phút.

Rửa sạch mặt nạ.

Mặt nạ là một chất làm mới tuyệt vời cho làn da. Thêm vào đó, nó điều trị các vết thâm, mở lỗ chân lông và giảm nếp nhăn ở mắt.

Mặt nạ chanh

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1 lòng trắng trứng

1 thìa mật ong

1 thìa sữa

1 thìa nước cốt chanh

Chuẩn bị:

Đánh bông lòng trắng trứng.

Thêm phần còn lại của các thành phần vào bọt lòng trắng trứng, và khuấy đều tất cả mọi thứ.

Để làm cho hỗn hợp sền sệt hơn, hãy thử thêm yến mạch xay.

Sử dụng:

Đắp mặt nạ cẩn thận. Để nó trong 15 phút.

Loại bỏ mặt nạ bằng cách sử dụng một miếng gạc ấm lau sạch da.

Rửa sạch mặt với nước, có thêm một vài giọt nước hoa cúc.

Hỗn hợp này sẽ giúp bạn loại bỏ các vết mụn, hồi sinh làn da khô và xỉn màu, đồng thời làm sáng da.

Mặt nạ bột yến mạch

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1 thìa bột yến mạch

1 thìa dầu ô liu

1 quả táo xanh chua

1 thìa mật ong

2 muỗng canh kefir

Nước ép từ 1 quả chanh

Chuẩn bị:

Đánh nhuyễn bột yến mạch trong máy xay sinh tố.

Bào táo.

Lấy 3 bát nhỏ. Dùng chiếc bát đầu tiên để trộn bột yến mạch đã xay và dầu ô liu.

Dùng chiếc bát thứ hai để trộn cùi táo đã xay và mật ong.

Bát thứ ba dùng để trộn kefir và nước cốt chanh.

Sử dụng:

Đắp mặt nạ thành từng lớp bằng cọ trang điểm.

Sau khi rửa sạch mặt, thoa lớp đầu tiên (hỗn hợp bột yến mạch và dầu ô liu). Để hỗn hợp khô một chút.

Sau đó thoa lớp thứ hai (hỗn hợp táo xay và mật ong). Để nó khô trong 5 phút.

Cuối cùng, thoa lớp thứ ba (hỗn hợp kefir và nước cốt chanh).

Chờ thêm 5 phút. Tổng cộng, mặt nạ sẽ lưu lại trên mặt bạn trong 15 phút.

Rửa mặt thật sạch.

Mặt nạ này sẽ khắc phục da nhờn, điều trị mụn trứng cá và loại bỏ tế bào chết.

Mặt nạ nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1/4 thìa cà phê bột nghệ

1 thìa bơ

1 thìa sữa chua hoặc kefir

Chuẩn bị:

Nghiền bơ (bằng máy xay sinh tố hoặc thủ công bằng nĩa) cho đến khi bạn có được phần cùi mịn.

Cho bơ nghiền, nghệ và sữa chua vào một cái bát nhỏ và khuấy đều tất cả mọi thứ.

Sử dụng:

Rửa sạch mặt trước. Đắp mặt nạ theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.

Để mặt nạ trong 5 phút.

Rửa sạch nó đi.

Lời khuyên hữu ích:

Mặt nạ bơ và sữa chua có thể dính vào tóc của bạn dọc theo chân tóc. Để tránh điều này, hãy búi tóc cao. Đảm bảo rằng bạn chọn đúng loại sữa chua. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một sản phẩm probiotic đơn giản, không đường, không gây kích ứng da. Sữa chua Hy Lạp đặc biệt tốt như một thành phần mặt nạ. Vì vết nghệ và sữa chua rất khó tẩy nên hãy thay đồ cũ và bình thường trước khi bắt đầu chuẩn bị mặt nạ.

Hãy thử mặt nạ này để làm dịu kích ứng da, điều trị bỏng và giảm đau do cháy nắng. Hỗn hợp này cũng làm giảm viêm và mẩn đỏ trên khuôn mặt và thúc đẩy quá trình chữa lành da.

Mặt nạ sô cô la và bột yến mạch

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

1/3 cốc bột cacao

1/4 cốc mật ong

2 thìa kem béo hoặc kem chua

3 thìa bột yến mạch

Chuẩn bị:

Cho yến mạch vào máy xay. Sau đó cho tất cả các thành phần của mặt nạ vào một chiếc bát nhỏ, dùng thìa hoặc thìa khuấy đều chúng với nhau.

Sử dụng:

Khi mặt nạ đã sẵn sàng, hãy dùng bàn chải sạch hoặc các ngón tay của bạn để thoa lên mặt càng nhanh càng tốt.

Massage nhẹ da mặt.

Để mặt nạ trong 15-20 phút (chúng tôi khuyên bạn nên nằm một chút trong khi chờ đợi).

Đứng dậy và rửa sạch mặt nạ.

Sử dụng mặt nạ này nếu bạn có làn da nhờn, mụn, lão hóa, khô hoặc nhạy cảm.

Một số lời khuyên chung về việc sử dụng mặt nạ

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra da của bạn để biết các phản ứng phụ có thể xảy ra trước khi sử dụng mặt nạ. Đặt một số nguyên liệu của mặt nạ vào phần uốn cong của khuỷu tay của bạn. Nếu không thấy kích ứng xuất hiện sau 15 phút, bạn có thể yên tâm đắp mặt nạ lên mặt. Luôn rửa sạch mặt trước khi đắp mặt nạ. Trước khi bắt đầu chuẩn bị mặt nạ, hãy đảm bảo rằng tất cả các nguyên liệu đều tươi. Khi mặt nạ đã sẵn sàng, hãy sử dụng nó ngay lập tức. Trong khi đắp mặt nạ, hãy thực hiện theo các đường mát xa trên khuôn mặt, bắt đầu từ phần dưới cùng của khuôn mặt và di chuyển lên trên. Giai đoạn đầu tiên của việc đắp mặt nạ nên bắt đầu ở cằm (hoặc cổ) và kết thúc ở vùng trán.

Giai đoạn thứ hai là sử dụng đồng thời cả hai tay, di chuyển từ cằm đến tai và từ mép môi đến tai. Cuối cùng, tập trung vào việc đắp mặt nạ cho phần trên của khuôn mặt bằng cách bắt đầu từ giữa trán và di chuyển về phía thái dương. Luôn luôn để lại một số vùng da thông thoáng quanh mắt và miệng của bạn. Sau khi đắp mặt nạ, tốt nhất bạn nên nằm xuống, nhắm mắt và thư giãn. Tốt nhất, bạn nên đắp mặt nạ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đừng để mặt nạ quá lâu. Nếu da của bạn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào trong quá trình này, hãy rửa sạch mặt nạ ngay lập tức. Loại bỏ mặt nạ của bạn chỉ với nước. Tránh sử dụng các chất tẩy rửa. Đảm bảo rằng nhiệt độ nước phù hợp với loại da của bạn. Ví dụ, da dầu không thích nước nóng, trong khi da khô chỉ cảm thấy dễ chịu sau khi rửa mặt bằng nước ấm. Sau khi mặt nạ được gỡ bỏ, hãy điều trị làn da của bạn với một số loại kem dưỡng ẩm.

Mẹo nhỏ: tẩy da chết mặt với một quả cà chua đã cắt

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể cắt cà chua thành từng lát và rắc một ít đường lên trên. Nhẹ nhàng chà da của bạn với nó để loại bỏ các tế bào da chết và có được một làn da sạch sẽ và tươi mới.

Theo Brightside