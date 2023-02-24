Đây là lý do tại sao bơ ca cao không phải là vị cứu tinh chống rạn da mà bạn đã từng nghe và những gì nên thử thay thế.

Mặc dù những người yêu thích làm đẹp từ lâu đã tuyên bố rằng bơ ca cao nói riêng có thể giúp giảm bớt và thậm chí ngăn ngừa vết rạn da, bác sĩ da liễu John Anthony, Hoa Kỳ, cho biết không có bằng chứng cụ thể nào.

Tiến sĩ Anthony nói: ''Mặc dù được nhiều người tin tưởng, nhưng bơ ca cao không được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa vết rạn da hoặc thậm chí làm giảm vẻ ngoài tổng thể của chúng.''

Còn được gọi là dầu theobroma, bơ ca cao là một chất béo màu vàng đến từ hạt ca cao rang (ca cao). Nó từ lâu đã được quảng cáo là một lựa chọn tự nhiên, phổ biến để làm giảm sự xuất hiện của các vết rạn da, nhưng nó không hiệu quả. Trong các nghiên cứu, bơ ca cao không có tác dụng tốt hơn (hoặc tệ hơn) so với giả dược.

Ảnh minh họa: Internet

Trừ khi bạn bị dị ứng với nó, bơ ca cao được cho là phần lớn không có rủi ro, điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó trên da mà không phải lo lắng. Nó chứa nhiều axit béo và có thể giúp giữ ẩm cho làn da của bạn, cùng với cảm giác nhìn chung là sang trọng một chút. Chỉ cần không dựa vào nó để chinh phục những vết rạn da.

Còn các loại bơ, dầu và kem khác thì sao?

Ngoài bơ ca cao, nhiều người nghĩ rằng các sản phẩm tự nhiên khác có thể giúp trị rạn da, như dầu dừa, dầu ô liu, bơ hạt mỡ , v.v. dùng cho da và tóc của bạn).

Dầu hạnh nhân từng được cho là có thể chống rạn da khi mang thai, nhưng nghiên cứu sau đó cho thấy nó có thể gây sinh non.

Tiến sĩ Anthony cho biết: “Một số sản phẩm này chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng để sử dụng trong thời kỳ mang thai. Hãy thận trọng khi sử dụng các loại kem thực vật mà không nói chuyện với bác sĩ trước.”

Các lựa chọn khác để điều trị rạn da

Chỉ có một sản phẩm bôi ngoài da đã được chứng minh là thực sự có tác dụng với vết rạn da: tretinoin .

Ảnh minh họa: Internet

“Một loại retinol như Retin-A thường là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho các vết rạn da, đặc biệt là khi chúng ở giai đoạn đầu,” Tiến sĩ Anthony nói, “nhưng chúng không an toàn để sử dụng khi bạn đang mang thai.”

Các phương pháp điều trị khác cũng có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của các vết rạn da:

Kem chứa axit glycolic: Axit glycolic là một chất tẩy tế bào chết, có nghĩa là nó giúp làn da của bạn loại bỏ lớp ngoài cùng và làm mới bề mặt của nó.

Lột da hóa học: Lột da bằng axit glycolic và axit trichloroacetic (TCA) là những biện pháp lột hóa chất có thể giúp làm mờ vết rạn da, nhưng thường không đủ để tạo ra sự khác biệt thực sự.

Loại bỏ bằng laser: Các bác sĩ da liễu có thể thử điều trị vết rạn da bằng các loại phương pháp điều trị bằng laser khác nhau, nhưng chúng thường đắt tiền và không được bảo hiểm chi trả. Chúng có thể gây ra sự đổi màu ở những người có tông màu da sẫm màu hơn.

Những gì không nên thử cho vết rạn da

Đây là một điều bạn chắc chắn không nên làm để cố gắng loại bỏ vết rạn da của mình: tắm nắng.

Tiến sĩ Anthony cho biết một số người cố gắng làm cho các vết rạn da của họ ít lộ ra hơn bằng cách làm rám nắng, điều mà các bác sĩ không khuyên. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có hại cho làn da của bạn và nó cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các vết sẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Ông giải thích: “Với những vết sẹo bình thường, bạn có nguy cơ mắc các vấn đề về sắc tố nếu chúng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Không rõ liệu điều này có thể xảy ra với các vết rạn da hay không, nhưng chúng làm tổn thương da, vì vậy tôi luôn khuyên bạn nên chống nắng .”

Và quan trọng là sẹo không bị rám nắng, vì vậy việc dành thời gian dưới ánh nắng mặt trời thực sự có thể khiến vết rạn da của bạn trở nên đáng chú ý hơn chứ không phải ít đi. Nếu bạn thực sự muốn che chúng đi, thuốc nhuộm da rám nắng không bắt nắng có thể giúp ngụy trang tạm thời và nó an toàn hơn nhiều cho làn da của bạn so với rám nắng thật.

Rạn da sẽ biến mất?

Nếu các vết rạn da đã để lại dấu vết trên người bạn, chỉ cần biết rằng đó là một quá trình bình thường của cơ thể. Bạn không thể làm gì nhiều để ngăn ngừa chúng, ngoài việc giữ cho làn da của bạn được dưỡng ẩm tốt (đây là một mẹo hay, bất kể bạn có lo lắng về các vết rạn da hay không).

Cũng không có cách nào thực sự để dự đoán liệu bạn có dễ bị rạn da hay không. Chúng có nhiều khả năng xuất hiện nhất trong quá trình tăng hoặc giảm cân nhanh chóng, chẳng hạn như khi mang thai, giai đoạn phát triển vượt bậc hoặc khi tập thể hình.

Ảnh minh họa: Internet

“Chúng tôi không thực sự hiểu tại sao một số người bị rạn da khi mang thai và những người khác thì không,” Tiến sĩ Anthony chia sẻ thêm: ''nhưng chúng tôi biết rằng những người trẻ tuổi dễ bị rạn da hơn, cũng như những người tăng cân đáng kể trong khi mang thai."

Theo Cleveland Clinic