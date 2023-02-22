Bí quyết cân bằng lượng calo, ăn vặt thả ga không sợ 'xuống dáng', béo phì

Chúng ta thường có thói quen kết thúc bữa ăn bằng một món ngọt, có thể là kem, bánh ngọt. Nhưng cùng với hạnh phúc và niềm vui, món tráng miệng mang theo vô số calo. Bất kỳ món tráng miệng nào có thể là bánh ngọt, bánh pudding, bánh nướng, kem, bánh hạnh nhân đều giàu đường và chất béo, do đó cung cấp khoảng 250 – 400 calo mỗi khẩu phần.

“Cái gì cũng ngon nếu nó được làm từ sô cô la”. “Món tráng miệng giống như những câu chuyện cổ tích trong nhà bếp”. Chắc hẳn bạn đã nghe những câu trích dẫn này thường xuyên. Đồ ngọt và món tráng miệng tượng trưng cho tình yêu và chúng ta bằng sôcôla hoặc món tráng miệng yêu thích.

Dưới đây là một số cách giúp bạn có thể cân bằng lượng calo trong ngày khi bạn đã ăn tráng miệng hoặc dự định ăn một món tráng miệng

Tiến sĩ Meghana Pasi, Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng , Chương trình MyThali, ArogyaWorld cho biết: ''Chúng ta đều biết rằng đường trắng tinh luyện, bột mì tinh luyện và chất béo là thành phần chính của đồ ngọt. Tiêu thụ nhiều những thứ này có thể dẫn đến tăng cân và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Thay vì cảm thấy tội lỗi sau khi húp sạch một ly kem, tại sao bạn không lưu tâm một chút và ăn chậm lại.''

Cố gắng có các bữa ăn cân bằng hàng ngày

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Áp dụng quy tắc cơ bản này để có 5 nhóm thực phẩm trên đĩa của bạn: Ngũ cốc / hạt kê/ đậu / thịt / trứng / cá, rau (cả nấu chín và sống), sữa hoặc các sản phẩm từ sữa, chất béo / dầu. Ăn ít nhất 2 phần trái cây mỗi ngày và một ít hạt vào giữa buổi sáng hoặc bữa ăn nhẹ.

Các bữa ăn cân bằng giúp cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết trong ngày để giữ dáng, khỏe mạnh và duy trì trọng lượng cơ thể.

Thực hành kiểm soát khẩu phần ăn

Hãy cẩn thận về phần bạn chọn. Luôn ăn những phần nhỏ hơn hoặc chia sẻ món tráng miệng của bạn với gia đình và bạn bè. Hơn nữa, chọn một bát hoặc đĩa nhỏ hơn để bạn không cảm thấy rằng bát hoặc đĩa của mình trống rỗng.

Chọn các lựa chọn lành mạnh hơn

Theo Tiến sĩ Pasi, trái cây tươi, nước ép trái cây hoặc bột trái cây có chứa đường tự nhiên và có thể thay thế đường tinh luyện rất tốt cho sức khỏe. Chúng cũng trở thành những lựa chọn thay thế ít calo và bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ.

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Các lựa chọn khác là thêm mật ong, chà là, quế, bạch đậu khấu, đường thốt nốt, quả sung và nho khô. Thêm các loại hạt, chất béo lành mạnh và bột ngũ cốc nguyên hạt vào món tráng miệng của bạn sẽ làm cho nó trở thành một lựa chọn lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường.

Đọc các nhãn thương hiệu, thành phần

Khi bạn ra siêu thị để mua thực phẩm đã qua chế biến có chứa nhiều thành phần như đường, muối, chất béo/dầu, hãy lật ngay bao bì và đọc bảng dinh dưỡng. So sánh thực phẩm từ các nhãn hiệu khác nhau và xem loại nào tốt cho sức khỏe hơn. Loại nào chứa nhiều hạt, ngũ cốc nguyên hạt, nhiều chất xơ, ít đường, ít mỡ động vật và ít chất bảo quản chắc chắn là lựa chọn đúng đắn.

Nấu ăn tại nhà

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Đây không chỉ là một cách khác để thể hiện tình yêu của bạn mà còn giúp bạn đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn với các nguyên liệu. Khi nướng bánh trong bếp, bạn có thể chọn bột mì nguyên chất thay vì tinh bột tinh luyện, thêm mật ong và chuối thay vì đường và hào phóng với các loại hạt. Điều này không chỉ làm cho chiếc bánh thêm dinh dưỡng mà còn giúp quên đi cảm giác tội lỗi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người thân yêu của mình.

Có chế độ tập thể dục thường xuyên

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Bất kỳ bài tập nào có thể là chạy bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, khiêu vũ, bơi lội hoặc bất kỳ môn thể thao nào khác đều giúp đốt cháy calo và tăng cường trao đổi chất. Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng tất cả năng lượng có được từ thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ.

Nếu năng lượng nạp vào vượt quá năng lượng tiêu hao thì lượng calo dư thừa đó sẽ dẫn đến tăng cân và các bệnh thoái hóa khác. Do đó, hãy cố gắng duy trì hoạt động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Theo Times of India