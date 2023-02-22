Chế ngự tóc gãy rụng chưa bao giờ dễ đến thế: Loại dầu này dưỡng tóc suôn mượt, giảm nhanh gàu ngứa giá lại siêu hời

Làm đẹp 22/02/2023 13:34

Rụng tóc là một vấn đề nghiêm trọng và thực tế tất cả phụ nữ đều cảm thấy mệt mỏi khi phải theo dõi xem mình rụng bao nhiêu tóc mỗi ngày.

Rụng tóc xảy ra cùng với các vấn đề về da đầu khác như gàu, hói, tóc mỏng và bạc.

Cho dù chúng ta có cố gắng bảo vệ tóc như thế nào bằng cách quấn khăn hoặc sử dụng chất chống nhiệt, thì ô nhiễm vẫn là thủ phạm chính vì chúng ta tiếp xúc với nó hàng ngày. Nó tiếp tục bị hư hại và dần dần mất đi vẻ sáng bóng ban đầu theo thời gian.

Chế ngự tóc gãy rụng chưa bao giờ dễ đến thế: Loại dầu này dưỡng tóc suôn mượt, giảm nhanh gàu ngứa giá lại siêu hời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nước là một vấn đề lớn vì nó làm hỏng tóc của bạn bằng cách hút hết dầu tự nhiên và khiến tóc dễ bị gãy rụng. Nước không khử khuẩn và bẩn cũng khiến tóc bạn mỏng và thiếu sức sống. Mặc dù chúng ta bất lực trong việc ngăn chặn ô nhiễm, nhưng chúng ta có thể chăm sóc tóc nhiều hơn bằng cách áp dụng các biện pháp tự nhiên và tự chế để ngăn rụng tóc và hư tổn. 

Một phương pháp lợi hại để thúc đẩy mọc tóc và giảm rụng tóc là dầu hành tây. Đây là một phương pháp Ayurveda phổ biến để đảm bảo mái tóc dày và khỏe mạnh. Tất cả những gì cần thiết là cam kết kiên trì sử dụng loại dầu dưỡng tóc này hàng ngày. Hãy nhớ ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng bên cạnh việc sử dụng loại dầu dưỡng tóc kỳ diệu này.

Lợi ích của việc sử dụng dầu hành tây

Nước ép hành tây có nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt có tác dụng tăng hiệu suất của một số enzym hợp tác ngăn ngừa rụng tóc. Điều này giúp nước ép hành tây tối ưu hóa hiệu quả chu kỳ phát triển của tóc.

Chế ngự tóc gãy rụng chưa bao giờ dễ đến thế: Loại dầu này dưỡng tóc suôn mượt, giảm nhanh gàu ngứa giá lại siêu hời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó là một loại dầu kỳ diệu khuyến khích mọc lại tóc. Thường xuyên thoa dầu hành tây có thể điều trị và ngăn ngừa chứng hói đầu hiệu quả.

Lưu huỳnh trong dầu hành tây giúp bảo vệ tóc khỏi gãy rụng, chẻ ngọn và mỏng. Các chất dinh dưỡng khác trong hành tây ngăn tóc bị oxy hóa. Hơn nữa, nó giữ cho độ pH của tóc ở mức bình thường, tránh hiện tượng bạc sớm.

Ngoài ra, nước ép hành tây cung cấp cho tóc dinh dưỡng cần thiết và lưu huỳnh chứa trong đó giúp tăng cường sức khỏe cho các nang tóc của bạn.

Nó nuôi dưỡng da đầu của bạn và tăng cường lưu lượng máu, thúc đẩy sự phát triển của tóc dày và chắc khỏe hơn.

Thường xuyên thoa dầu hành tây lên vùng đỉnh đầu sẽ khuyến khích mọc tóc ở đó một cách thành công và bảo vệ chống nhiễm trùng do vi khuẩn và gàu.

Chế ngự tóc gãy rụng chưa bao giờ dễ đến thế: Loại dầu này dưỡng tóc suôn mượt, giảm nhanh gàu ngứa giá lại siêu hời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn tóc dài ra, dầu hành tây có thể giúp ích. Đó là một phương thuốc rẻ tiền giúp tóc bạn dày hơn, khỏe hơn và khuyến khích tóc mọc nhanh.

Bất kỳ loại dầu nền nào, chẳng hạn như dầu dừa hoặc dầu ô liu, đều có thể được kết hợp với dầu hành tây để tối đa hóa lợi ích của dầu. Bạn cũng có thể tin tưởng vào dầu hành tây để mang lại cho bạn mái tóc bóng mượt và khỏe mạnh.

Trước khi gội đầu, hãy sử dụng dầu hành tây như một loại dầu xả để nuôi dưỡng da đầu. Nó hoạt động như một loại dầu xả tự nhiên để giữ cho tóc không bị khô và kiểm soát xoăn cứng.

Cách sử dụng dầu hành tây trên da đầu và tóc:

Cách dễ nhất để đảm bảo rằng bạn nhận được những lợi ích trực tiếp của hành tây mà không cần thêm bất kỳ hóa chất nào là chiết xuất nước ép của một ít hành tây tại nhà.

Chế ngự tóc gãy rụng chưa bao giờ dễ đến thế: Loại dầu này dưỡng tóc suôn mượt, giảm nhanh gàu ngứa giá lại siêu hời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng một vài giọt dầu hành tây trong lòng bàn tay của bạn để điều trị chứng hói đầu và xoa bóp vào da đầu trong ít nhất 15 phút. Sau khi để dầu trên tóc trong vài giờ, hãy gội sạch bằng dầu gội hữu cơ. Để có được hiệu quả ngay lập tức, hãy lặp lại quy trình hai ngày một lần.

Bạn có thể tận hưởng lợi ích kép của dầu hành tây bằng cách kết hợp nó với bất kỳ loại dầu vận chuyển yêu thích nào của bạn, chẳng hạn như dầu dừa thô. Bạn có thể xoa bóp da đầu và tóc bằng dầu hành tây đun nóng đã được kết hợp với dầu dừa. Sau khi giữ nó qua đêm, rửa kỹ vào sáng hôm sau nhé.

Theo Times of India

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