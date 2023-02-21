Muốn tăng tốc độ giảm cân gọt dáng, chị em đừng quên 5 nhân tố chủ chốt này!

Trước khi bạn bắt đầu đẩy nhanh quá trình giảm cân của mình, hãy biết rằng có một lượng cân nặng hợp lý nên giảm theo thời gian. Giảm cân quá nhiều và quá nhanh sẽ không giúp ích gì. Theo hướng dẫn chung, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng việc giảm 0,5 đến 2 pound (0,2 - 1 kg) hàng tuần là có thể thực hiện được và được khuyến nghị.

Bạn đã ăn tất cả các loại protein và bông cải xanh lành mạnh và tập thể dục hàng ngày. Bạn đang uống nhiều nước và nói không với kế hoạch ăn tối bằng pizza. Về chế độ ăn uống và tập thể dục, có lẽ bạn đang đi đúng hướng. Nhưng nếu bạn vẫn không hài lòng với hành trình giảm cân của mình, thì có một số yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quá trình của bạn. Một số trong số này bạn có thể khắc phục để giảm cân nhanh hơn, tuy nhiên có một số điều mà bạn có thể không làm được gì.

Dưới đây là một số yếu tố đáng ngạc nhiên ảnh hưởng đến việc bạn có thể giảm cân nhanh hay chậm:

Khối lượng hoặc trọng lượng cơ thể hiện tại của bạn là yếu tố quyết định số 1 về tốc độ trao đổi chất của bạn hoặc lượng calo bạn đốt cháy mỗi ngày. Bạn càng lớn thì sự trao đổi chất của bạn càng cao. Giờ đây, để giảm cân, bạn cần tạo ra mức thâm hụt calo bằng cách tiêu thụ ít calo mỗi ngày hơn mức đốt cháy. Điều này có thể dễ dàng hơn đối với những người có cân nặng cao hơn, vì họ đốt cháy nhiều calo hơn.

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Tiến sĩ Craig Primack, thành viên ban giám đốc quốc gia của Hiệp hội Y học Béo phì Hoa Kỳ, đơn giản hóa điều này bằng một ví dụ. Anh ấy nói, ''Một người nặng 300 pound (136 kg) và đốt cháy 2.800 calo mỗi ngày có thể cắt giảm lượng calo hàng ngày nhiều hơn để giảm cân nhanh hơn so với người nặng 150 pound (68 kg) và đốt cháy 1.800 calo mỗi ngày. Lưu ý rằng hầu hết các chuyên gia khuyên bạn không nên cắt giảm lượng calo hàng ngày dưới 1.200.''

Lịch sử giảm cân

Nếu bạn đã có tiền sử tăng cân-giảm cân-tăng cân, bạn sẽ càng khó giảm cân hơn mỗi lần mới. Đó là bởi vì khi bạn giảm cân, tốc độ trao đổi chất của bạn giảm xuống thấp hơn mức bình thường, dựa trên kích thước cơ thể thuần túy, Tiến sĩ Michael W. Schwartz, giáo sư y khoa và đồng giám đốc của Viện Tiểu đường Y học UW của Đại học Washington ở Seattle giải thích.

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Ví dụ: nếu hai phụ nữ nặng 180 pound (khoảng 82 kg), nhưng một trong số họ từng nặng 250 pound (khoảng 113 kg), tất cả những thứ khác đều bằng nhau, cô ấy sẽ đốt cháy ít hơn 25% đến 30% lượng calo mỗi ngày so với người kia đàn bà. Vì vậy, lần này cô ấy cần phải nỗ lực nhiều hơn những gì cô ấy phải làm trước đây.

Lối sống

Bây giờ điều này không làm nản lòng những người đã có lối sống lành mạnh, tuy nhiên, những người chuyển từ lối sống không lành mạnh sang lối sống lành mạnh hơn sẽ giảm cân nhanh hơn.

Một số yếu tố cơ bản có thể được thực hiện để cải thiện là thói quen dinh dưỡng, mức độ hoạt động, giấc ngủ và mức độ căng thẳng của bạn. Vì vậy, nếu bạn đã có một lối sống đàng hoàng, lành mạnh, thì việc đẩy xa hơn và gần hơn đến trạng thái khỏe mạnh lý tưởng có thể giúp bạn thúc đẩy hành trình giảm cân của mình. Điều này có thể bao gồm đi ngủ sớm hơn một giờ và thức dậy sớm hơn một giờ, bỏ tất cả các loại thực phẩm đóng gói, bỏ rượu, thiền định hàng ngày.

Thói quen ngủ

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Thời lượng giấc ngủ chúng ta ngủ hàng ngày tạo ra sự khác biệt lớn trong tốc độ trao đổi chất và tốc độ giảm cân của chúng ta. Các chuyên gia cho rằng những người ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi đêm có xu hướng trao đổi chất chậm hơn.

Cùng với số giờ, chất lượng giấc ngủ của bạn cũng quan trọng. Ví dụ, chứng ngưng thở khi ngủ thường liên quan đến các vấn đề về cân nặng. Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ có thể giúp tăng tốc độ giảm cân.

Độ tuổi

Khi mọi người già đi, họ sẽ khó giảm cân hơn. Ngay cả khi họ có thể giảm cân, quá trình này diễn ra chậm hơn nhiều. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân như thay đổi nội tiết tố và mất khối lượng cơ xảy ra khi chúng ta tiếp tục già đi.

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Tuy nhiên, một cách để ngăn ngừa hoặc giảm bớt sự hao hụt khối lượng nạc của cơ thể theo tuổi tác là tập thể dục thường xuyên cũng như rèn luyện sức mạnh. Ăn một chế độ ăn giàu protein xây dựng cơ bắp cũng có ích. Đảm bảo cơ bắp khỏe mạnh là điều cần thiết để có tỷ lệ trao đổi chất tốt hàng ngày.

Theo Times of India