Chìa khóa sở hữu làn da sạch mụn, mịn màng "như em bé" từ loại thảo mộc giá cực hời tại chợ Việt

Làm đẹp 26/10/2022 06:35

Trong khi hầu hết mọi người chọn mua các sản phẩm làm từ lô hội có thương hiệu, những người khác lại chọn khai thác tính tốt của cây nhà lá vườn.

Nhờ tổ tiên của chúng ta, chúng ta đã nhận ra các đặc tính chữa bệnh của một trong những thảo mộc cổ xưa nhất thế giới. Với nhiều hợp chất có lợi như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và axit amin, lô hội có khả năng giải quyết các vấn đề về da và tóc do tuổi tác. Đó là thành phần vô giá trong các sản phẩm chăm sóc cơ thể mang lại kết quả đầy hứa hẹn trong vòng một tuần sử dụng nó.

Chìa khóa sở hữu làn da sạch mụn, mịn màng 'như em bé' từ loại thảo mộc giá cực hời tại chợ Việt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gel lô hội hoạt động như một chất làm mát tuyệt vời vào mùa hè vì nó có 98% là nước. Nó có thể được mô tả một cách đúng đắn như một loại cây có đặc tính kháng khuẩn, khử trùng, chống viêm, chống oxy hóa, chống vi khuẩn và làm se lỗ chân lông.

Nó có tác dụng kỳ diệu trong việc làm mờ quầng thâm, thu nhỏ lỗ chân lông trên da, giảm bọng mắt và mụn trứng cá. Nó cũng giúp sản xuất collagen làm giảm nếp nhăn. 

Trong khi lô hội có nhiều lợi ích cho da, nó cũng là một thành phần tuyệt vời trong quy trình chăm sóc tóc.

Tuy nhiên, một lời lưu ý dành cho bạn là: không bao giờ thoa gel lô hội lên vết thương hở. Mặc dù gel có đặc tính chống vi khuẩn nhưng nó có thể làm gián đoạn quá trình chữa bệnh và làm tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn.

Cách tốt nhất để khai thác độ tuyệt vời của nha đam là sử dụng gel thô từ cây.

Gel trị mụn mật ong và lô hội: Lô hội giúp giảm mụn trứng cá và mụn nhọt trên da nhờn. Tất cả những gì bạn cần là lá nha đam và dầu vitamin E. Trộn đều cả hai thành dạng gel và thoa lên.

Chìa khóa sở hữu làn da sạch mụn, mịn màng 'như em bé' từ loại thảo mộc giá cực hời tại chợ Việt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gel chữa cháy nắng: Đặc tính chống oxy hóa của lô hội giúp làm dịu vết cháy nắng.

Nước hoa hồng và nha đam: Toner làm đẹp da bằng nước hoa hồng và lô hội tự chế giúp da bạn không bị khô. Tất cả những gì bạn cần làm là trộn chiết xuất lô hội với nước hoa hồng và thoa lên mặt mỗi ngày sau khi tắm.

Sữa rửa mặt chống viêm : Nếu bạn có các vấn đề về da viêm nhiễm như bệnh rosacea và bệnh chàm thì lô hội là sản phẩm tự nhiên lý tưởng mà bạn cần. Rửa mặt chống viêm với lô hội sẽ giúp làm dịu da và giảm mẩn đỏ.

Mặt nạ chanh và nha đam: Vì cả chanh và nha đam đều là những thành phần chống lão hóa rất mạnh, cả hai đều hoạt động đồng bộ để giữ nước cho làn da của bạn và giúp làm mờ các vết thâm và vết thâm do tuổi tác. Để làm mặt nạ này, trộn một thìa nước ép lô hội, 1 lòng trắng trứng gà và nửa thìa nước cốt chanh tươi, đắp lên mặt, để trong khoảng 15 đến 20 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại hai lần đến ba lần một tuần để có kết quả nhanh hơn.

Chìa khóa sở hữu làn da sạch mụn, mịn màng 'như em bé' từ loại thảo mộc giá cực hời tại chợ Việt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Femina

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