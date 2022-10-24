Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ "càng ăn càng trẻ", đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng

Thức ăn ngon là nhiên liệu cuối cùng cho các cơ quan của chúng ta, và làn da là cơ quan lớn nhất phản ánh tuyệt đối những gì chúng ta ăn. Một chế độ ăn uống bao gồm các loại thực phẩm chế biến cao giàu carbohydrate tinh chế và chất béo bão hòa có thể gây viêm da dẫn đến phát ban, mụn đầu đen và mụn trứng cá.

Mối quan hệ giữa thức ăn và da về bản chất rất phức tạp. Chúng ta thường đổ lỗi cho một thanh sô cô la mà chúng ta đã ăn. Một làn da sáng nói lên rất nhiều điều về chế độ ăn uống của chúng ta. Tình trạng da của một người phản ánh những gì người ta ăn hàng ngày, vì làn da tươi trẻ và rạng rỡ đến từ bên trong.

Chúng ta nên bao gồm những loại thực phẩm chống lão hóa nào trong chế độ ăn uống của mình?

Không có lời khuyên nào để chống lão hóa tuyệt đối nhưng có một số loại thực phẩm lành mạnh có thể cải thiện tuổi thọ của chúng ta. Một vài thay đổi trong thói quen ăn uống của chúng ta có thể giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho làn da của chúng ta trẻ trung, sáng và khỏe mạnh.

Khi chúng ta nạp vào chế độ ăn uống nhiều loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc, giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh, nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu, cơ thể chúng ta sẽ thể hiện sự đánh giá cao bằng cách mang lại cho chúng ta làn da mịn màng và dẻo dai.

Các loại thực phẩm chống lão hóa sau đây nên bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn:

Cải xoong

Đu đủ

Ớt chuông

Bông cải xanh

Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng

Quả hạch

Rau chân vịt

Trái lựu

Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm này có khả năng chống lại các gốc tự do mạnh hơn để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Cách tốt nhất để kết hợp các loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn là tự làm cho mình một ly sinh tố hảo hạng mỗi ngày bao gồm ít nhất ba loại thực phẩm nói trên. Hãy chắc chắn ăn một loại trái cây có màu đậm mỗi ngày và cuối cùng hãy thử làm cho bữa ăn của bạn nhiều màu sắc hơn với các loại rau khác nhau!

Nước có đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa không?

Uống nước có nhiều lợi ích cho cơ thể cũng như làn da của chúng ta. Từ việc thải độc tố đến ngăn ngừa mụn và mang lại cho bạn làn da sáng và được nuôi dưỡng, nước được coi là thức uống thần kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

Nước giữ cho cơ thể bạn đủ nước và sảng khoái, đồng thời giúp duy trì sự dẻo dai và đàn hồi cho làn da của bạn. Những người uống đủ nước sẽ ít bị vảy, sẹo, nếp nhăn, đường nhăn hơn và không có nhiều dấu hiệu lão hóa như những người thiếu nước!

Theo Femina