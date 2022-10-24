Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ "càng ăn càng trẻ", đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng

Chăm sóc da 24/10/2022 13:01

Không phải tất cả chúng ta đều mong muốn mình trẻ mãi không già và ước rằng làn da của chúng ta trông rạng rỡ, mịn màng và tươi sáng trong suốt quãng đời còn lại của mình sao? Không có thực phẩm thần kỳ nào có thể đánh bay các nếp nhăn và khiến chúng ta trông như 18 tuổi nhưng một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp chúng ta kìm chế sự lão hóa nhanh.

Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ 'càng ăn càng trẻ', đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ giữa thức ăn và da về bản chất rất phức tạp. Chúng ta thường đổ lỗi cho một thanh sô cô la mà chúng ta đã ăn. Một làn da sáng nói lên rất nhiều điều về chế độ ăn uống của chúng ta. Tình trạng da của một người phản ánh những gì người ta ăn hàng ngày, vì làn da tươi trẻ và rạng rỡ đến từ bên trong.

Thức ăn ngon là nhiên liệu cuối cùng cho các cơ quan của chúng ta, và làn da là cơ quan lớn nhất phản ánh tuyệt đối những gì chúng ta ăn. Một chế độ ăn uống bao gồm các loại thực phẩm chế biến cao giàu carbohydrate tinh chế và chất béo bão hòa có thể gây viêm da dẫn đến phát ban, mụn đầu đen và mụn trứng cá.

Chúng ta nên bao gồm những loại thực phẩm chống lão hóa nào trong chế độ ăn uống của mình?

 

Không có lời khuyên nào để chống lão hóa tuyệt đối nhưng có một số loại thực phẩm lành mạnh có thể cải thiện tuổi thọ của chúng ta. Một vài thay đổi trong thói quen ăn uống của chúng ta có thể giúp ích rất nhiều trong việc giữ cho làn da của chúng ta trẻ trung, sáng và khỏe mạnh.

Khi chúng ta nạp vào chế độ ăn uống nhiều loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc, giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh, nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu, cơ thể chúng ta sẽ thể hiện sự đánh giá cao bằng cách mang lại cho chúng ta làn da mịn màng và dẻo dai. 

Các loại thực phẩm chống lão hóa sau đây nên bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn:

  • Cải xoong
  • Đu đủ
  • Ớt chuông
  • Bông cải xanh
Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ 'càng ăn càng trẻ', đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Quả mọng
  • Quả hạch
  • Rau chân vịt
  • Trái lựu
Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ 'càng ăn càng trẻ', đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm này có khả năng chống lại các gốc tự do mạnh hơn để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Cách tốt nhất để kết hợp các loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn là tự làm cho mình một ly sinh tố hảo hạng mỗi ngày bao gồm ít nhất ba loại thực phẩm nói trên. Hãy chắc chắn ăn một loại trái cây có màu đậm mỗi ngày và cuối cùng hãy thử làm cho bữa ăn của bạn nhiều màu sắc hơn với các loại rau khác nhau! 

Nước có đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa không?

 

Uống nước có nhiều lợi ích cho cơ thể cũng như làn da của chúng ta. Từ việc thải độc tố đến ngăn ngừa mụn và mang lại cho bạn làn da sáng và được nuôi dưỡng, nước được coi là thức uống thần kỳ.

Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ 'càng ăn càng trẻ', đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước giữ cho cơ thể bạn đủ nước và sảng khoái, đồng thời giúp duy trì sự dẻo dai và đàn hồi cho làn da của bạn. Những người uống đủ nước sẽ ít bị vảy, sẹo, nếp nhăn, đường nhăn hơn và không có nhiều dấu hiệu lão hóa như những người thiếu nước! 

Theo Femina

Càng ưu ái những thực phẩm này, cơ bụng càng săn chắc, eo thêm thon, dáng thêm chuẩn

Càng ưu ái những thực phẩm này, cơ bụng càng săn chắc, eo thêm thon, dáng thêm chuẩn

Để có được một cái bụng phẳng lì hoàn hảo không chỉ là tập gym và tập thể dục, thức ăn bạn ăn cũng rất quan trọng. Thường thì các loại thực phẩm được khuyến nghị để giảm cân thường nhạt nhẽo và không hợp khẩu vị. Và sau một vài ngày, bạn cuối cùng cũng quay trở lại ăn các bữa ăn bình thường của mình, điều này chắc chắn có hại cho mong muốn có được bụng phẳng của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm ngăn ngừa lão hóa bí quyết chống lão hóa ăn gì đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 8 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách