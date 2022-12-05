Chăm chỉ ăn 6 thực phẩm này có ngay đôi mắt hút hồn, mi dài cong vút, đẹp rạng ngời

Đây là những sản phẩm ngon và dễ tiếp cận sẽ cung cấp cho cơ thể bạn các loại vitamin cần thiết để có lông mi dài và khỏe.

Công dụng: Tóc và lông mi được cấu tạo từ chất sừng. Thực phẩm giàu protein giúp cơ thể bạn có đủ lượng axit amin để sản xuất chất sừng. Nó sẽ làm cho lông mi của bạn khỏe và dài hơn.

2. Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo Omega-3, vitamin D và vitamin B.

Công dụng: Axit béo Omega-3 bảo vệ lông mi của bạn không bị gãy, không bị giòn và rụng. Vitamin D và vitamin B tăng cường sự phát triển của lông mi.

3. Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp cho cơ thể bạn axit Omega-3 và vitamin E.

Công dụng: Các axit béo cùng với vitamin E vận chuyển máu và oxy đến các nang tóc. Nó làm tăng lưu lượng máu và củng cố các nang lông. Nó giúp giữ cho hàng mi của bạn cố định lâu hơn và khuyến khích chúng mọc nhanh hơn.

4. Trái cây và rau củ

Trái cây và rau quả chứa vitamin A và C.

Công dụng: Những loại vitamin này có lợi cho sự phát triển của lông mi và sản xuất collagen. Vỏ của các loại trái cây và rau củ có chứa silica, một loại khoáng chất cần thiết giúp lông mi của bạn dài và khỏe mạnh.

5. Nấm

Nấm là nguồn cung cấp vitamin B3 quý giá.

Công dụng: Chúng giúp cải thiện lưu thông máu của bạn và giúp sản xuất chất sừng. Vitamin B3 kích thích mọc mi và loại bỏ mi khô và dễ gãy. Nó giúp tái tạo tế bào và ngăn ngừa lông mi của bạn bị rụng.

6. Đậu

Đậu chứa vitamin H và axit folic.

Công dụng: Vitamin H làm tăng lưu lượng máu đến các nang lông của bạn, làm cho lông mi của bạn trông dày hơn và ngăn ngừa chúng bị khô và rụng. Nó giúp cơ thể bạn hấp thụ axit amin và chất béo cần thiết cho lông mi khỏe mạnh. Axit folic ngăn lông mi của bạn trở nên giòn.

Theo Brightside