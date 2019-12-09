Cách phối áo với chân váy ôm quyến rũ trong kín đáo, tôn lên vóc dáng sang trọng!

Chân váy ôm được lòng người mặc ở chỗ nó giống như tà áo dài Việt như người nước ngoài nhận xét là nhìn thì kín đáo nhưng lại cực sexy, tôn hết vóc dáng người con gái sau lớp vải phủ kín cơ thể.

Cách phối áo với chân váy ôm sao cho sành điệu, trẻ trung cũng là một vấn đề đau đầu với nhiều bạn trẻ. Chân váy bút chì ôm lấy đường nét cơ thể, thắt chặt vòng eo, khoe trọn vòng 3, tạo thân hình chữ S cho người phụ nữ.

Những chiếc áo sơ mi nữ cầu kỳ thông thường được cho là luộm thuộm và kén chọn quần, váy để mix and match. Nhưng lại cực kỳ dễ chịu với chân váy ôm.

Do đó, các cô nàng sành điệu nào chưa có một chiếc chân váy ôm thì hãy sắm ngay cho mình vào dịp Tết này và học luôn tuyệt chiêu cách mix đồ với chân váy bó nhé!

Chúng là một bộ đôi hoàn hảo, làm hài lòng các người đẹp, nhất là các quý cô công sở. Hãy chọn những chiếc áo sơ mi có hoa văn lạ mắt, kẻ sọc hoặc một vài họa tiết trừu tượng.

Mix chân váy bút chì với áo thun

Cách mix and match chân váy bút chì với áo thun

Hoặc bạn yêu thích sự đơn giản, trang nhã thì hãy chọn cho mình một chiếc áo pull trơn tay dài hoặc ngắn ôm lấy cơ thể. Lưu ý màu sắc của áo và váy cần có sự cân đối và hài hòa.

Khi mix chân váy ôm cùng áo pull sẽ tạo ra nét duyên dáng nổi bật kèm sự trẻ trung từ chất liệu áo thun. Áo thun lại là chất liệu thoải mái, dễ vận động sẽ cân bằng lại cảm giác bó sát do chân váy bút chì gây ra.

Mix chân váy bút chì với áo peplum

Còn một mẫu áo mặc với chân váy công sở mà các cô gái không thể bỏ sót chính là áo peplum. Sự quý phái, thanh lịch từ item này đi liền cùng sự gợi cảm cho những ai muốn khoác lên mình bộ trang phục đơn giản, kín đáo, sang trọng này.

Mặc dù chân váy ôm được mặc định chỉ có thể đồng hành cùng giày cao gót bít mũi để toát lên vẻ đẹp quý cô nhưng đôi khi bạn có thể phá cách cùng giày thể thao đơn giản để thoải mái hơn trong di chuyển nhé.

Kiểu áo mặc với chân váy jean

Đối với kiểu áo mặc với chân váy jean thì có vô vàn lựa chọn. Các cô nàng có thể chọn loại áo phù hợp với vóc dáng của mình để cùng bạn bè đi dạo phố, cà phê hay diện đến công sở, đi phỏng vấn…

Kiểu áo mặc với chân váy jean

Áo sơ mi

Một chiếc sơ mi màu trắng là lựa chọn tuyệt hảo khi kết hợp cùng váy jean. Nó tạo nên cảm giác năng động nhưng lại rất thanh lịch, nếu bạn là một cô gái cá tính thì một chiếc áo sơ mi trắng phông rộng hướng Tây Âu sẽ rất chuẩn dành cho bạn.

Áo trễ vai

Áo trễ vai rất điệu đà, sexy khoe bờ vai thon thả, gần đây phong trào khoe xương quai xanh đang trở nên trở nên rất hot xuyên suốt một năm qua, bởi lẽ chúng tôn lên nét quyến rũ vốn có của người phụ nữ không thô mà thu hút vô cùng.

Hãy diện lên mình một chiếc áo trễ vai bước xuống phố với nhiều họa tiết nổi bật hoặc trễ vai trắng, chất liệu có thể đa dạng từ ren, thun, sơ mi…bạn sẽ thấy mình thật nổi bật.

Mix chân váy ôm cùng áo trễ vai

Áo thun

Cũng giống như chân váy ôm, áo thun dường như chiếm trọn trái tim các cô gái vì độ co giãn, thoải mái và trẻ trung. Và khi bộ đôi thun năng động cộng với jean trẻ trung thì trông các cô nàng trẻ đi 10 tuổi đấy!

Áo hai dây

Chiếc váy jean sẽ hô biến trở thành sexy ngay khi bạn mix and match với áo hai dây mỏng manh, nhẹ nhàng, form rộng một chút và cổ khoét đủ sâu để lộ ra xương quai xanh. Bạn có thể mặc đi chơi cùng crush, dạo phố hay những bữa tiệc ngoài trời, dã ngoại cùng bạn bè.

Áo croptop

Nếu bạn là cô nàng sở hữu bụng phẳng eo thon thì chắc hẳn trong tủ áo có ít nhất một chiếc áo croptop. Vậy thì còn chần chờ gì mà không phối chúng cùng chân váy jean nhỉ?

Áo ba lỗ

Cũng giống như áo croptop, áo ba lỗ tạo cảm giác trẻ trung, khỏe khoắn và rất thoải mái trong thời tiết nóng bức. Áo ba lỗ đi cùng chân váy jean luôn là đôi bạn đồng hành lý tưởng, không thể tách rời.

Áo phông

Cũng mang phong cách năng động, áo phông kết hợp cùng chân váy jean và sơ vin một vạt sẽ trông sành điệu, hợp thời trang hơn cả. Bạn thử mix cách phối áo với chân váy ôm này xem có gì thú vị không nhé!

Chân váy bút chì màu trắng

Có lẽ bạn đã biết cách phối đồ với chân váy bút chì như hướng dẫn trên. Nhưng có rất nhiều quý cô ưa chuộng chân váy bút chì màu trắng. Do đó, chúng tôi có một vài gợi ý riêng dành cho bạn:

Mix chân váy bút chì màu trắng với áo phông

Áo phông đơn giản sẽ phù hợp với chân váy bút chì màu trắng. Bạn có thể thay đổi màu sắc để bớt đơn điệu như là áo phông đen, nâu, trắng, cam, xanh biển, vàng…đều ăn khớp nhé!

Mix chân váy bút chì màu trắng với áo Croptop

Cũng như chân váy thường, chân váy bút chì màu trắng kết hợp với áo croptop sẽ tạo tính đột phá về sự dịu dàng và trang nhã. Màu sắc dành cho chiếc áo cũng không hề kén chọn, bất cứ màu sắc gì cũng phù hợp với chiếc váy trắng dễ dàng. Nếu bạn hơi mũm mĩm thì chọn chiếc áo croptop dáng rộng một chút nhé!

Chân váy bó mặc áo gì thì chân váy bút chì trắng cũng mặc như thế, bạn nhé! Bạn cũng có thể mix cùng áo hai dây để theo đuổi phong cách sexy, cũng có thể mix cùng áo ba lỗ, áo peplum. Dù bạn phối với kiểu áo nào như công thức trên thì cũng tôn lên vóc dáng mảnh mai và vòng 3 săn chắc.

Chân váy len body kết hợp với áo gì?

Chân váy len body kết hợp với áo gì? Chất liệu len tạo nên một màu sắc mới cho chân váy bút chì truyền thống. Tuy nhiên, không dễ để phối với chất liệu len này, thời trang sẽ trở thành thảm họa khi các cô nàng lỡ phối sai cách. Vậy thì sai lầm sẽ không còn tồn tại nữa nếu như chúng ta nắm chắc cách phối.

Chân váy len body kết hợp với áo gì?

Chân váy len mix với áo len

Cách đơn giản nhất dành cho những ai không rành lắm về thời trang là phối ton sur ton, hãy chọn những chất liệu vải áo và quần trùng khớp với nhau.

Sự tương đồng về chất liệu vải sẽ tạo sự mềm mại, duyên dáng cho người mặc. Set đồ này đi kèm cùng một đôi giày boot cổ cao màu tối là chuẩn nhất.

Chân váy len mix với áo thun tay dài

Đơn giản, nhẹ nhàng hơn là mix chân váy len cùng áo thun tay dài. Tuy khác chất liệu nhưng không hề tương phản, set này sẽ trông sành điệu hơn khi phối cùng phụ kiện đi kèm như mũ len, túi, đôi giày sneaker hay boot mũi nhọn.

Chân váy len mix với áo có họa tiết, hoa văn

Sự trơn tru, đơn giản sẽ làm bộ trang phục len của bạn trông trưởng thành quá, bạn muốn phá tan bầu không khí nhàm chán bằng một sự phá cách thì gợi ý tuyệt nhất là phối với áo len có họa tiết và hoa văn. Nên chọn hoa văn màu nhạt, nhẹ nhàng thôi cũng đủ tôn lên người mặc rồi nhé, hãy nhớ rằng họa tiết sao cho nhã nhặn chứ không nên cầu kỳ.

Để tạo sự bứt phá hơn về thời trang, hãy sưu tầm cho mình một chiếc áo khoác bằng vải nhẹ nhàng, buông thả phóng khoáng hoặc một chiếc áo khoác cardigan kiêu xa, thu hút mọi ánh nhìn.

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Chân váy ôm mix cùng áo hai dây trông sexy vô cùng

Hy vọng rằng cách phối áo với chân váy ôm với sự đa dạng về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng sẽ giúp bạn tự tin hơn để tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.