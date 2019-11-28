Mách bạn cách mix đồ với chân váy tutu trắng siêu xinh thu hút mọi ánh nhìn

Thời trang 28/11/2019 15:53

Bạn đã sẵn sàng phá cách để trở nên nữ tính hơn bao giờ hết với chiếc chân váy tutu siêu xinh chưa? Cùng tham khảo những gợi ý mix đồ với chân váy tutu trắng dưới đây nhé các cô nàng.

Phụ nữ luôn làm đẹp và không bao giờ ngừng khám phá xu hướng thời trang mới. Hai năm trở lại đây, trào lưu chân váy tutu xuất hiện trong thế giới làm đẹp của các cô nàng theo phong cách dịu dàng, nữ tính, đặc biệt là chân váy tutu trắng tinh khôi. Thế nhưng việc mix đồ với chân váy tutu trắng làm sao cho hài hòa, duyên dáng là điều mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là những gợi ý siêu xinh, siêu hợp dành cho bạn.

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Chân váy tutu trắng khi đứng một mình - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy tutu trắng ngắn kết hợp áo len và bốt

Nếu bạn đang phân vân không biết mùa đông có nên mặc váy, nhất là chân váy tutu, và phối đồ với chân váy tutu trắng như thế nào cho đẹp thì đây thực sự là một câu trả lời tuyệt vời dành cho bạn. 

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Chân váy tutu trắng kết hợp với áo len và bốt - Ảnh minh họa: Internet

Cuối thu đầu đông se lạnh thêm phần quyến rũ với chiếc áo len cổ chữ V sang trọng, nhẹ nhàng kết hợp cùng chân váy tutu trắng ngắn bồng bềnh. Đôi bốt ngắn cổ thể hiện nét cá tính, phong cách tự tin bước đi cùng chân váy tutu.

Chân váy tutu trắng với áo sơ mi và giày cao gót

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Chân váy tutu trắng với áo sơ mi và giày cao gót - Ảnh minh họa: Internet

Đây thực sự là bộ ba hoàn hảo tôn vinh nét sành điệu của các cô nàng cá tính. Nhiều người không biết chân váy tutu trắng mặc với áo gì cho đẹp thì khi nhìn vào bộ ba này có lẽ sẽ phải đi mua ngay cho mình vài chiếc áo sơ mi, từ đơn sắc quý phái cho tới kẻ ca rô mạnh mẽ.

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Chân váy tutu trắng kết hợp cùng giày thể thao năng động

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Chân váy tutu trắng kết hợp cùng giày thể thao năng động - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy tutu trắng vốn dĩ mang đậm phong cách bánh bèo công chúa, tưởng chừng chỉ hợp với những đôi giày cao gót gợi cảm hay giày bệt siêu cute. Nhưng không, việc mix chân váy tutu trắng kết hợp với một đôi giày thể thao lại vô cùng cuốn hút. Các cô nàng trông càng nhanh nhẹn hơn trong chiếc váy xòe và đôi giày thể thao.

Chân váy tutu trắng kết hợp cùng tông đen

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Chân váy tutu trắng kết hợp cùng tông đen - Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc áo thun đen, ví đen khi kết hợp cùng chân váy tutu trắng làm nổi bật cả bộ đồ. Bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn về phía bạn bởi sự kết hợp sang trọng và tinh tế này. Một số lựa chọn với tông màu đen trắng dành cho bạn: áo sơ mi đen, giày cao gót đen, giày thể thao đen, hoặc áo len đen cho mùa đông không lạnh.

Bên cạnh những cách mix đồ với chân váy tutu trắng, các bạn cùng tìm hiểu thêm về cách mix đồ với chân váy tutu theo mùa nhé.

Mùa xuân

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Chân váy tutu phối cùng áo phông sáng màu mùa xuân - Ảnh minh họa: Internet

Xuân là mùa vạn vật đâm chồi nảy lộc, mùa của hoa lá khoe sắc và cũng là mùa tụ hội của những chàng trai cô gái, mùa của sum vầy và đoàn tụ. Do đó chiếc chân váy tutu thể hiện được nét tươi trẻ khi bạn diện nó vào mùa này. Vậy phối đồ làm sao cho hợp?

Mùa xuân mát mẻ và thoải mái hơn nếu bạn kết hợp chân váy tutu với áo sơ mi mặc áo thun ngắn tay. Thật ra, vốn dĩ chân váy tutu với nhiều tầng xếp lớp đã đủ bồng bềnh cho sắc xuân nên việc bạn kết hợp với chiếc áo như thế nào cũng trở nên xinh đẹp, chỉ cần bạn thấy nó phù hợp và dễ dàng vận động khi đi chơi xuân thôi nhé.

Mùa hạ

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Chân váy tutu với áo sơ mi sát nách cho mùa hè mát mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy tutu sẽ xóa tan cái oi bức, nóng nực của mùa hè. Cũng có thể nói, mùa hạ là mùa chân váy tutu lên ngôi và được các tín đồ thời trang săn lùng nhiều nhất. Áo croptop, áo trễ vai, áo sát nách là những loại áo bạn nên phối cùng với chân váy tutu trong mùa hè. Trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao để hết mình cùng những chuyến đi chơi dã ngoại bạn nhé. 

Mùa thu

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Chân váy tutu với áo thun tay dài cho mùa thu se lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Mùa thu với tiết trời se lạnh sẽ trở nên lãng mạn ngọt ngào hơn với chân váy tutu bồng bềnh. Bạn có thể kết hợp chân váy tutu với áo thun, khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Bạn cũng có thể mặc một chiếc áo len không quá dày, cổ hở cùng với chân váy tutu. Tóc xõa trong làn gió thu, trang điểm nhẹ, môi màu cam cho sắc thu thêm quyến rũ và yêu thương giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn.

Mùa đông

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Chân váy tutu với áo len cho mùa đông ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người ngại mặc váy vào mùa đông vì sợ lạnh. Ấy vậy mà bạn lại có thẻ mặc chân váy tutu đấy nhé. Chân váy tutu với nhiều tầng voan xếp lớp cho bạn cảm giác vừa ấm vừa có cái lạnh mơn trớn nhẹ nhàng cực thích nhé. Nếu bạn sợ lạnh thì có thể chọn loại chân váy dài quá gối, thậm chí tới mắt cá chân. 

Mùa đông người ta quen với sự kín đáo. Chân váy tutu cũng kín đáo đến lạ, lại là lựa chọn của nhiều cô nàng. Mặc cùng một chiếc áo len và đừng quên mang theo một đôi giày thể thao khi ra đường dạo phố để giữ ấm cho đôi bàn chân bạn nhé.

Chỉ cần có sự phối hợp ăn ý, chỉnh chu giữa chân váy tutu và những chiếc áo, ví, giày và các phụ kiện khác sẽ khiến cho bạn luôn tự tin mọi lúc, mọi nơi, công sở hay đi chơi, mùa nào cũng đẹp. Hy vọng những chia sẻ mix đồ với chân váy tutu trắng trên sẽ nằm trong bí kíp thời trang của các cô nàng.

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