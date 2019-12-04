Chân váy bò dài kết hợp với áo gì năng động và thời trang nhất?

Làm đẹp 04/12/2019 11:45

Chân váy bò dài là món đồ mà đa phần các chị em đều có ít nhất một hoặc vài chiếc ở trong tủ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết chân váy bò dài kết hợp với áo gì cho phù hợp? 

Chân váy bò dài là món đồ mà đa phần các chị em đều có ít nhất một hoặc vài chiếc ở trong tủ. Sản phẩm này chưa bao giờ lỗi mốt và luôn được các chị em ưa chuộng vì dễ dàng tạo nên phong cách, cá tính riêng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết chân váy bò dài kết hợp với áo gì cho phù hợp? Tham khảo ngay 10 cách phối đồ thời trang và trẻ trung dưới đây nhé!

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Chân váy bò dài kết hợp với áo gì năng động và thời trang nhất? - Ảnh minh họa: Internet.

Chân váy jean kết hợp với áo sơ mi

Đây là gợi ý hoàn hảo cho cô nàng công sở, yêu thích phong cách sang trọng lịch sự. Trong trường hợp này, chân váy jean ôm dài qua gối sẽ là sự lựa chọn thích hợp. Bộ trang phục không những tôn lên vóc dáng của bạn, giúp bạn trở nên cao ráo và thanh thoát hơn mà còn tạo thần thái sang trọng.

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Chân váy jean phối với áo sơ mi tạo nên sự sang trọng - Ảnh minh họa: Internet.

Mặc dù chân váy jean thường gắn với mác năng động, nhưng nếu bạn biết chọn dáng chân váy jean dài qua gối và bó sát kết hợp áo sơ mi, thì cách phối đồ với chân váy jean bút chì này hoàn toàn có thể giúp bạn sang trọng hơn, rất phù hợp để đi làm nơi công sở.

Năng động hơn khi kết hợp chân váy dài với áo thun

Chân váy bò dài kết hợp với áo gì năng động? Câu trả lời chắc chắn là áo thun. Áo thun là sản phẩm thể hiện sự năng động thoải mái và thể thao, tạo nên phong cách cá tính cho người mặc.

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Mặc áo thun cùng chân váy bò dài để năng động, trẻ trung hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt khi bạn kết hợp áo thun với chân váy dài, đây sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để chị em nhìn trẻ trung và năng động như những cô nàng mới tuổi đôi mươi. Đối với phong cách này, chị em nên lựa chọn chân váy bò dài xòe hoặc chân váy jean dài xẻ tà để tạo nên sự thoải mái và nét phóng khoáng cho bộ trang phục.

Chân váy dài kết hợp với áo hai dây hoặc áo trễ vai

Một sự kết hợp tuyệt vời cho chị em để tạo nên sự nữ tính, gợi cảm mà vẫn nhẹ nhàng, không quá lộ liễu. Chân váy bò sẽ tạo nên sự năng động, trẻ trung cho nàng, áo hai dây hoặc áo trễ vai sẽ giúp nàng khoe được bờ vai trần gợi cảm.

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Chân váy bò mặc với áo dây tạo nên sự quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, đối với chị em nào có bờ vai thon hoặc lộ xương quai xanh thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Sự kết hợp này sẽ tạo sức hút vô cùng hấp dẫn cho chị em, quyến rũ mà vẫn trẻ trung.

Chân váy dài kết hợp với áo bó sát

Chân váy jean dài phối với áo gì để tôn lên đường nét cơ thể tinh tế nhất? Chắc chắn bạn cần đến một chiếc áo bó sát cơ thể và một chiếc chân váy dài ôm. Các vòng của nàng sẽ được tôn lên tuyệt đối. Trang phục này kín đáo mà vẫn tạo nên sự gợi cảm bằng những đường cong tinh tế.

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Chân váy bò phối với áo body tạo ra sự gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet.

Chị em nên lưu ý nếu chọn mix chân váy bò với áo bó sát thì nên chọn chân váy ôm. Chất liệu của trang phục phải co giãn để tạo sự thoải mái khi chị em di chuyển, không gây gò bó. Chị em hoàn toàn có thể chọn áo cộc tay hay dài tay tùy thuộc thời tiết và sở thích.

Chân váy bò dài kết hợp với áo khoác jacket

Áo khoác jacket được coi là thứ “vũ khí quyền lực” của chị em phụ nữ. Vì vậy việc kết hợp chân váy bò dài với áo khoác này sẽ tạo nên phong cách thời thượng, hiện đại cho cho các cô nàng cá tính. 

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Sang trọng và thần thái hơn khi phối chân váy jean dài với áo khoác jacket - Ảnh minh họa: Internet.

Các bạn nên lưu ý, cách tốt nhất là nên chọn áo jacket và chân váy có tone màu tương đồng, màu tối giản để tạo nên sự sang trọng. Tránh kết hợp quá nhiều màu khi mặc jacket sẽ dễ gây cảm giác rối loạn, không có điểm nhấn trên trang phục.

Chân váy bò kết hợp với áo len

Chân váy bò kết hợp với áo gì mùa đông? Đây là câu hỏi của rất nhiều chị em khi mùa đông đến, chân váy jean dài sẽ giúp chị em vừa giữ ấm vừa đảm bảo thời trang.

Nếu là áo len bó sát, chị em có thể áp dụng cách phối đồ với chân váy denim sau: sơ vin áo len và sử dụng thêm dây lưng, áo khoác len nếu cần.

Nếu áo len rộng, bạn có thể chỉ sơ vin một phần vạt trước áo để vừa năng động, vừa phá cách. Kiểu phối đồ này rất được ưa chuộng bởi nó tạo điểm nhấn cho trang phục. Lưu ý nếu áo len rộng thì bạn nên chọn chân váy jean có dáng gọn gàng để tránh tạo cảm giác lôi thôi khi mặc đồ.

>>> Xem thêm:

- Tips phối đồ: Chân váy jean kết hợp với áo gì ?

- Bật mí chân váy xòe nên mặc với áo gì

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Sơ vin áo len cùng chân váy bò dài để tạo điểm nhấn - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số gợi ý để chị em có thể trả lời câu hỏi: Chân váy bò dài kết hợp với áo gì năng động và thời trang nhất? Mặc dù chân váy jean dài không khó mix đồ nhưng bạn nên tham khảo các cách phối đồ này để có phong cách thời thượng và trẻ trung, xinh đẹp nhất mỗi khi ra ngoài.

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