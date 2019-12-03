Cách phối đồ với quần short trắng đẹp dành cho các cô nàng cá tính

Nhiều người không biết quần đùi trắng mặc với áo gì cho đẹp. Câu trả lời vô cùng đơn giản: áo phông hay áo sơ mi đều được bạn nhé. Quan trọng là họa tiết, màu sắc và kiểu dáng nào sẽ hợp với dáng người bạn mà thôi. Thử một vài kiểu áo sau nhé.

Chắc hẳn cô nàng nào cũng có vài chiếc quần short trong tủ đồ cho mùa hè. Dù là nàng chân ngắn hay chân dài, quần short cũng đều phù hợp. Tuy nhiên, cách phối đồ với quần short trắng làm sao cho hài hòa và tôn lên đường cong cơ thể cùng đôi chân dài miên man thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là những gợi ý dành cho bạn.

Bạn có thể chọn một chiếc áo thun rộng thùng thình hoặc vừa phải.

Áo phông hay áo thun kết hợp với quần short nữa là cặp đôi hoàn hảo cho mùa hè oi bức. Kiểu phối đồ này cực kỳ phù hợp với lứa tuổi teen trẻ trung năng động. Bạn có thể tung tăng dạo phố hoặc nô đùa mà không hề cảm thấy khó chịu. Hơn thế nữa, kiểu áo phông nào cũng hợp nhé, vừa tiện vừa tiết kiệm thời gian chọn đồ cho các cô nàng nữa chứ.

Áo sơ mi kết hợp với quần short nữ

Áo sơ mi với phong cách chỉnh chu và lịch sự lại không kém nét năng động, duyên dáng. Nếu bạn mặc áo sơ mi với quần short nữ, hãy sơ-vin cho gọn gàng bạn nhé. Bạn có thể chọn áo sơ mi đơn sắc sáng màu hoặc áo kẻ sọc ca-rô tùy thích.

Bạn cũng có thể mặc một chiếc áo thun kết hợp quần short, khoác thêm một chiếc áo sơ mi rộng phía ngoài, trông cực ngầu luôn nhé.

Quần short kết hợp với áo sơ mi thanh lịch - Ảnh minh họa: Internet

Phối đồ với quần short jean nữ màu trắng

Quần short nữ phong phú về chất liệu như quần short vải, quần short jean hay quần short kaki. Quần short jean không quá khó để phối đồ như bạn nghĩ đâu nhé.

Quần short jean kết hợp với áo sát nách

Một chiếc áo sát nách khoe đôi vai trần gợi cảm cùng đôi chân thon dài với chiếc quần short jean ngắn khiến cô nàng quyến rũ hơn bao giờ hết. Với những chiếc áo họa tiết hoa to khiến cho bộ trang phục thêm nổi bật.

Áo sát nách kết hợp với quần short jean trắng gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Quần short jean với áo phông tay lửng

Áo phông tay lửng thể hiện nét cá tính phóng khoáng của cô nàng. Quần short jean cũng sẽ mềm mại hơn nếu phối cùng áo phông tay lửng.

Áo phông tay lửng kết hợp quần jean trắng cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Áo body với quần short jean

Nếu bạn có một vóc dáng cân đối thì việc kết hợp áo body với quần short jean sẽ khiến đường nét đó được tôn vinh.

Quần short jean trắng với áo body tôn dáng - Ảnh minh họa: Internet

Mũ vành tròn với quần jean

Một chiếc mũ vành tròn sẽ khiến các cô gái thêm dịu dàng và cute hơn trong chiếc quần short jean. Bạn có thể kết hợp cùng áo thun, áo vải đuôi xòe để thêm phần xinh xắn đáng yêu nhé.

Mũ vành tròn cho cô nàng thêm cute - Ảnh minh họa: Internet

Cách mix đồ với quần short vải

Quần short vải thường có dạng rộng và thoải mái hơn quần short jean rất nhiều nên được các bạn gái ưu tiên hơn. Quần short vải với nhiều chất liệu như cotton, linen khiến bạn dễ chịu khi mặc nó.

Quần short vải với áo thun

Chẳng cần phải cầu kỳ ngắm nghía, một chiếc áo thun dáng suông kết hợp cùng quần short vải cho bạn cảm giác năng động cả ngày. Áo phông với họa tiết đơn giản sẽ khiến bạn trẻ trung hơn.

Quần short vải với áo thun đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Quần short vải với áo thun và khoác áo sơ mi form rộng

Đây là một sự lựa chọn giúp bảo vệ da cho các cô nàng hay đi nắng nhiều. Nếu bạn e ngại áo thun sẽ làm hỏng làn da của mình thì hãy khoác thêm chiếc áo sơ mi form rộng nhé. Vừa đơn giản lại cá tính. Kiểu phối đồ này cũng cực kỳ thích hợp cho mùa thu se lạnh đó nhé.

Quần short vải với áo sơ mi form rộng - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ với quần short kaki nữ

Kaki là một loại chất liệu khá phổ biến để may quần short nữ. Quần short nữ may bằng kaki không quá mềm như chất liệu quá cũng không cứng và dày như jean nên hợp với các cô nàng ưa thích sự thoải mái.

Quần short vải kaki ống rộng khi mix với áo thun rộng hay áo sơ mi đều khiến nàng đẹp không góc chết.

>>> Xem thêm:

- Bật mí các cách phối đồ với quần short jean nữ đơn giản mà cực kỳ sành điệu

Cách phối đồ với quần short nữ

Bên cạnh những cách phối đồ với quần short trắng nói riêng, cách phối đồ với quần short nữ nói chung cũng khá đơn giản. Màu trắng là màu đơn sắc nhưng khá bẩn nếu bạn là người thích vận động nhiều, do đó bạn có thể lựa chọn những màu tối hơn như màu đen, màu nâu. Nếu bạn thích những màu sắc đậm và sặc sỡ hơn, hãy thử một chiếc quần short màu đỏ hoặc vàng, bạn sẽ nổi bần bật giữa đám đông cho mà xem.

Quần short nữ màu hồng nơ cách điệu cho bạn thêm xinh - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách phối đồ với quần short trắng ở trên, tin chắc rằng chị em sẽ tự tin hơn khi diện quần short ngắn ra phố. Nếu bạn biết lựa chọn những trang phục phù hợp kết hợp cùng quần short thì chẳng việc gì phải ngại ngùng khi mặc nó đúng không nào.