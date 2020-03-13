Cách làm lông mặt không mọc nữa tại nhà

Làm đẹp 13/03/2020 07:45

Cách làm lông mặt không mọc nữa tại nhà như thế nào? Những nguyên nhân nào khiến cho lông mặt của bạn mọc nhiều và có màu đậm?

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Lông mặt luôn là ác mộng đối với chị em phụ nữ vì nó làm cho chị em cảm thấy mất tự tin khi giao tiếp. Hơn thế nữa, một khuôn mặt có lông rậm còn rất dễ bị mụn do tắc nghẽn lỗ chân lông. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách làm lông mặt không mọc nữa tại nhà.

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Cách làm lông mặt không mọc nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao lông mặt mọc nhiều?

Yếu tố di truyền

Nếu trong gia đình bạn có bố hay mẹ sở hữu khuôn mặt với lông rậm thì tỉ lệ khi bạn sinh ra có lông mặt mọc dài và nhiều là rất lớn. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng yếu tố di truyền có thể quyết định đến việc có nhiều lông mặt.

Trong giai đoạn ăn kiêng

Nhiều kết quả nghiên cứu đã chỉ ra phụ nữ nếu đang trong giai đoạn ăn kiêng hay bị chán ăn cũng là nguyên nhân khiến cho lông mặt mọc nhiều.

Bị bệnh

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U nang buồng trứng cũng có thể là nguyên nhân khiến lông mặt mọc nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề về sức khỏe cũng sẽ làm tăng nguy cơ lông mặt mọc nhiều. Hơn thế nữa, chúng còn rậm rạp và dài hơn so với bình thường. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân bị bệnh u nang buồng trứng và rối loạn kinh nguyệt thì tình trạng mọc lông mặt cũng sẽ phổ biến hơn.

Tuổi tiền mãn kinh

Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho lông mặt mọc nhiều và có màu đậm hơn. Khi cơ thể người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, lượng hormone giảm mạnh dẫn đến tình trạng lông mặt rậm và dài.

Triệt lông mặt có hại không?

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Da mặt mịn màng hơn sau khi triệt lông mặt - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ chuyên về da liễu, lông mặt không làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nó làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ vì con gái rất ái ngại về việc có lông trên mặt. Dưới đây là một số tác dụng của việc triệt lông mặt:

  • Giúp cho làn da của bạn mềm mại và mịn màng hơn.
  • Làm đều màu da và bật tone màu da.
  • Sau khi triệt lông mặt, quá trình dưỡng da của bạn sẽ hiệu quả hơn do lúc này các chất dinh dưỡng có thể thẩm thấu nhanh vào bề mặt của da mà không bị các sợi lông cản trở.
  • Giúp cho chị em phụ nữ tự tin hơn khi giao tiếp và gây ấn tượng tốt cho người đối diện nhờ khuôn mặt mịn màng và mềm mại.
  • Vùng da mặt là vùng da nhạy cảm nên việc lựa chọn có nên triệt lông vĩnh viễn hay không còn do lựa chọn của mỗi người và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cách làm lông mặt không mọc nữa bằng phương pháp tự nhiên

Dùng mật ong và chanh để làm rụng lông mặt tự nhiên

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Dùng mật ong và chanh để triệt lông mặt - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và chanh từ lâu đã được xem là những nguyên liệu để làm rụng lông mặt một cách tự nhiên được chị em sử dụng. Hai nguyên liệu này không chỉ có công dụng làm đẹp da, mà còn giúp các chị em phụ nữ loại bỏ lông trên da mặt một cách an toàn.

Cách làm lông mặt không mọc nữa từ chanh và mật ong như sau:

  • Bước thứ nhất: Bạn trộn 1 thìa nước cốt chanh cùng với 4 thìa mật ong nguyên chất thành hỗn hợp đặc mịn.
  • Bước thứ hai : Bạn rửa sạch mặt để giúp da hấp thu dưỡng chất tốt hơn, sau đó thoa hỗn hợp lên mặt theo hướng mọc của những sợi lông.
  • Sau 15 phút bạn rửa sạch mặt với nước ấm.
  • Thực hiện theo cách này 2 lần một tuần để các sợi lông trên da mặt yếu đi và rụng dần.

Cách làm rụng lông mặt tự nhiên bằng bột nghệ

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Bột nghệ không chỉ giúp cải thiện sắc tố da mà còn giúp triệt lông mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trong bột nghệ có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng có công dụng làm loại bỏ các vi khuẩn nấm và kìm hãm sự phát triển của lông. Hơn thế nữa, bột nghệ còn có tác dụng cải thiện sắc tố da, điều trị vết thâm, trị nám và trị tàn nhang hiệu quả. Nếu bạn kiên trì thực hiện thì có thể loại bỏ lông an toàn.

Cách thực hiện như sau:

  • Đầu tiên bạn trộn đều bột nghệ cùng với một chút nước sạch để thu được hỗn hợp đặc mịn.
  • Sau đó bạn rửa sạch mặt để dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào bên trong da.
  • Sau khi đã làm khô mặt bạn thoa hỗn hợp lên trên mặt thật đều.
  • Sau thời gian 20 phút bạn rửa sạch lại mặt với nước ấm .
  • Thực hiện theo cách này tối thiểu 3 lần 1 tuần và thực hiện liên tục trong 2 tháng.

Cách làm lông mặt không mọc nữa bằng cách tẩy lông mặt bằng cà chua

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Tẩy lông mặt bằng cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có chứa rất nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và có tính axit tự nhiên có công dụng làm trắng da, loại bỏ lông trên da mặt và se khít lỗ chân lông. Hơn thế nữa, cà chua là một loại thực phẩm dễ tìm, an toàn cho làn da của bạn và không gây kích ứng.

Cách loại bỏ lông mặt với cà chua:

  • Đầu tiên bạn rửa sạch sau đó mang cà chua đi xay nhuyễn.
  • Tiếp theo bạn rửa sạch mặt sau đó thoa hỗn hợp lên da mặt .
  • Sau thời gian 20 phút bạn rửa mặt sạch lại với nước.
  • Thực hiện theo cách này từ 2 đến 3 lần trong một tuần để bạn có thể loại bỏ dần những sợi lông trên mặt, làn da cũng trở nên tươi sáng và mịn màng hơn.

Cách làm lông mặt không mọc nữa tại nhà rất đơn giản, bạn có thể thực hiện với nguyên liệu dễ tìm ngay trong căn bếp của mỗi gia đình. Bạn cần kiên trì thực hiện để thấy được công dụng sau thời gian sớm nhất. Chúc bạn nhanh chóng có được làn da mềm mịn và trắng sáng.

Cách làm trắng da mặt bằng sữa chua hiệu quả tại nhà

Cách làm trắng da mặt bằng sữa chua hiệu quả tại nhà

Cách làm trắng da mặt bằng sữa chua giúp làn da trở nên mịn màng, trắng sáng, mang đến sự tự tin cho chị em phụ nữ. Cùng khám phá mẹo làm đẹp trong bài viết sau!

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