Tổng hợp những cách làm đẹp từ mật ong đơn giản và hiệu quả

Làm đẹp luôn là chủ đề chưa bao giờ hết hot đối với phụ nữ. Hiện nay, làm đẹp từ các nguyên liệu từ thiên nhiên đang là một trào lưu được chị em cực kỳ tín nhiệm. Mật ong là một trợ thủ đắc lực, hỗ trợ tối đa cho công cuộc giữ gìn nhan sắc của chị em phụ nữ. Bài viết dưới đây chia sẻ về một số cách làm đẹp từ mật ong đơn giản, hiệu quả mà lại an toàn.

Tuy nhiên, những người có tiền sử dị ứng với phấn hoa thì không nên sử dụng mật ong để làm đẹp, tránh tình trạng kích ứng dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Mật ong chứa một hàm lượng dưỡng chất cực kỳ dồi dào. Nó là sự tổng hợp các loại vitamin B1, B3, B5, B6, B12, E, K, C... và dồi dào các loại khoáng chất như sắt, magie, kẽm, photpho... Ngoài ra, mật ong còn chứa các axit amin quan trọng cùng hơn 60 loại dưỡng chất khác nhau cực kỳ tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Chính vì thế, có rất nhiều công thức kết hợp mật ong để làm trắng da, đẹp da hiệu quả được lưu truyền từ xưa đến nay.

Những người dị ứng với phấn hoa không nên sử dụng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống tinh bột nghệ và mật ong

Một trong những cách uống mật ong làm đẹp da đó chính là kết hợp với tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ là thành phần hội tụ nhiều dưỡng chất của củ nghệ nhất. Khi kết hợp tinh bột nghệ với các thành phần “đại bổ” cho da trong mật ong sẽ tạo thành hỗn hợp cực kỳ bổ dưỡng, không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp duy trì sắc đẹp cho phái nữ.

Hãy uống một cốc tinh bột nghệ mật ong với nước ấm đều đặn mỗi sáng. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi của vóc dáng, đặc biệt là vòng eo. Đồng thời, nám và tàn nhang cùng các đốm đen tối màu cũng mờ đi trông thấy. Đây là một loại thức uống làm chậm quá trình oxy hóa, lão hóa da mà chị em nên sử dụng lâu dài thường xuyên.

Uống tinh bột nghệ và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp từ mật ong, bột yến mạch và sữa chua không đường

Với những dưỡng chất có sẵn trong mật ong, kết hợp thêm sữa chua không đường và yến mạch sẽ tạo nên một hỗn hợp làm trắng da toàn thân cực kỳ hiệu quả. Trong sữa chua có một lượng axit vừa đủ, giúp làm sáng những vùng da tối màu mà không khiến da bị bào mòn. Bột yến mạch có tác dụng loại bỏ các tế bào chết và các đốm nâu hình thành trên da. Dưỡng chất của mật ong đóng vai trò lấp đầy các khoảng trống hư tổn, tái tạo tế bào da và cấp ẩm kịp thời.

Sự kết hợp của 3 thành phần trên tạo nên một hỗn hợp làm trắng da toàn thân cực kỳ hiệu quả. Nếu kiên trì thực hiện đều đặn 1 tuần 3 lần, sau 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả rõ rệt.

Tẩy da chết toàn thân với mật ong, sữa chua không đường cùng yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng mật ong và muối

Mật ong và muối là hai nguyên liệu cực kỳ gần gũi với chị em nội trợ. Kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau tạo nên một hỗn hợp tẩy tế bào chết cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, những chị em nào có làn da nhạy cảm dễ kích ứng hoặc làn da quá mỏng thì không nên áp dụng phương pháp này.

Nên chọn loại muối mịn, không nên chọn loại muối hạt to sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tổn thương da. Phương pháp này cũng không phải là sự lựa chọn ưu việt nhất cho cô nàng da mụn. Khi tẩy da chết bằng muối và mật ong xong, tốt nhất bạn nên ở trong nhà, không nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để tránh bị bắt nắng.

Làm sáng da bằng mật ong và muối - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng mật ong và sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường và mật ong là một bộ đôi đi cùng nhau và phối hợp cực kỳ ăn ý. Mật ong thì giúp phục hồi các tế bào bị hư tổn, sữa tươi không đường lại cấp ẩm và làm da hồng hào sáng bừng trở lại. Có thể kết hợp thêm bột cám gạo hoặc bột trà xanh để tăng độ kết dính. Mật ong và sữa tươi không đường được khuyên dùng vào những ngày thời tiết hanh khô, da nứt nẻ bởi cả hai thành phần này đều có công dụng cấp ẩm cực kỳ tốt.

Tắm trắng bằng mật ong và sữa tươi không đường - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ mật ong và bột nghệ

Làm đẹp da từ mật ong và bột nghệ vàng là một cách hiệu quả giúp nuôi dưỡng và tái tạo da mặt tuyệt vời, chống lại sự lão hóa da. Mặt nạ này sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi làn da sạm nám không đều màu trở nên trắng sáng, mịn màng và khôi phục độ ẩm để da luôn căng mượt tự nhiên.

Cách làm:

- Trộn 1 muỗng cà phê bột nghệ + 1 muỗng mật ong nguyên chất.

- Sau khi rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp trên lên da mặt trong 15 phút rồi rửa sạch mặt lại với nước ấm.

Trên đây là một số cách làm đẹp từ mật ong hiệu quả, còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay để nhanh chóng có được 1 làn da trắng sáng và sạch mụn. Hãy tận dụng những nguyên liệu gần gũi, dễ tìm, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian cho chính bạn.