Bí quyết cho làn da đẹp bằng mặt nạ chanh mật ong 

Trong chanh và mật ong có chứa nhiều thành phần giúp kháng khuẩn và kháng viêm hiệu quả, ngoài ra còn cung cấp nhiều vitamin giúp da mềm mịn, trắng sáng. Việc sử dụng mặt nạ chanh mật ong là sự kết hợp tuyệt vời giúp da loại bỏ các tế bào chết, mụn và các vết rám nắng hiệu quả. Hãy cùng tham khảo một số cách làm mặt nạ chanh mật ong đơn giản tại nhà ngay dưới đây để có được làn da trắng sáng mịn màng.

Cho tất cả vào bát trộn thành hỗn hợp

Thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng rồi thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng sữa rửa mặt hoặc nước ấm.

Đắp mặt nạ này 3 lần/tuần vào mỗi buổi tối trước khi ngủ sẽ mang lại hiệu quả tối đa cho bạn.

Mặt nạ chanh mật ong kết hợp với bột nghệ được coi là thần dược trong việc làm đẹp của phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ chanh mật ong kết hợp với sữa tươi

Nguyên liệu:

½ muỗng canh sữa tươi

½ muỗng canh nước cốt chanh tươi

½ muỗng canh mật ong nguyên chất

Cách làm:

Trộn tất cả thành hỗn hợp đồng nhất

Thoa đều hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng khoảng 20 phút.

Sau đó rửa thật sạch lại bằng sữa rửa mặt.

Làm mặt nạ chanh mật ong kết hợp với sữa tươi giúp cho làn da của bạn được cải thiện 1 cách rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ chanh mật ong với sữa chua

Nguyên liệu:

1 muỗng sữa chua không đường

½ muỗng canh mật ong nguyên chất

½ muỗng canh nước cốt chanh tươi

Cách làm:

Trộn đều hỗn hợp vào chén nhỏ

Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm

Thoa đều nhẹ nhàng hỗn hợp lên mặt( lưu ý tránh vùng mắt)

Thư giãn khoảng 15 - 20 phút

Sau đó rửa mặt thật sạch lại bằng nước ấm rồi nước lạnh.

Đắp mặt nạ 2 - 3 lần/tuần vào mỗi buổi tối trước khi ngủ.

Đắp mặt nạ chanh mật ong kết hợp với sữa chua sẽ giúp da trắng sáng và mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng của mặt nạ chanh mật ong mang lại

Mật ong là một trong những nguyên liệu làm đẹp hiệu quả không thể không nhắc đến. Trong mật ong có chứa rất nhiều các loại vitamin như: B1, B12, B5, B3, B6, K, E, C… không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn có tác dụng làm đẹp da giúp bạn duy trì và nuôi dưỡng bề mặt da mịn màng, trắng sáng.

Công dụng của mặt nạ chanh mật ong mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong chanh cũng chứa rất nhiều vitamin C giúp cải thiện hiệu quả sắc tố da, giảm thâm nám, mờ tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa da. Các tinh dầu trong vỏ chanh góp phần làm cho các vitamin dễ dàng thấm sâu vào bên trong da, giúp da mau lành sẹo.

Ngoài ra, theo các nghiên cứu chỉ ra rằng axit có trong chanh sẽ giúp làm mờ các vết thẹo trên da. Vì vậy, việc sử dụng mặt nạ dưỡng da kết hợp chanh và mật ong sẽ mang lại nhiều công dụng làm đẹp hiệu quả, một số công dụng được biết đến như:

1. Mặt nạ chanh mật ong giúp trắng da

Mặt nạ chanh mật ong giúp cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu cho da, nuôi dưỡng từ sâu bên trong trong da, giúp tái tạo lại làn da mới mịn màng. Ngoài ra, mặt nạ chanh mật ong còn giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả, mờ thâm nám đem lại làn da trắng sáng tự nhiên.

2. Mặt nạ chanh mật ong trị mụn

Mặt nạ chanh và mật ong chứa rất nhiều các chất kháng viêm, kháng khuẩn giúp loại bỏ các chất bẩn bên trong lỗ chân lông. Đồng thời giúp da loại bỏ các tế bào chết, giảm sưng mụn và làm mờ các vết rám nắng.

Ngoài ra, mặt nạ mật ong chanh còn có tác dụng khác đó là trị mụn đầu đen. Cắt đôi quả chanh và cho một ít mật ong lên, sau đó thoa đều quanh vùng mụn theo vòng tròn khoảng 15 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm.

Sử dụng mặt nạ chanh mật ong giúp điều trị mụn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặt nạ chanh mật ong giúp se khít lỗ chân lông

Trong mặt nạ chanh và mật ong có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa da và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

4. Mặt nạ chanh mật ong giúp trị da nhờn

Chất axit citric trong chanh có tác dụng kiểm soát dầu nhờn rất tốt, bên cạnh đó mật ong còn giúp bổ sung các chất dưỡng ẩm, giúp làm sạch da hiệu quả. Vì vậy, việc sử dụng mặt nạ kết hợp giữa chanh và mật ong sẽ giúp kiểm soát da nhờn hết sức hữu hiệu.

Đắp mặt nạ chanh mật ong sao cho hiệu quả?

Không thể phủ nhận những công dụng làm đẹp da mà mặt nạ chanh mật ong mang lại. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Nên đắp mặt nạ khoảng 2-3 lần mỗi tuần, vì nếu sử dụng quá nhiều thì các chất axit trong chanh sẽ bào mòn lớp biểu bì bảo vệ da, khiến da mất khả năng đề kháng.

Chỉ nên duy trì khoảng thời gian đắp 15-20 phút, đắp xong thì rửa mặt lại bằng nước ấm để làm dịu da, sau đó rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Đắp mặt nạ chanh mật ong sao cho hiệu quả? - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với những công dụng tuyệt vời mà mặt nạ chanh mật ong mang lại cho làn da, hẳn là các chị em không thể nào bỏ qua các cách làm đẹp da hiệu quả bằng phương pháp này. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt hơn các chị em cần phải kiên trì trong khoảng thời gian dài và che chắn cẩn thận để tránh bị ánh nắng mặt trời gây kích ứng da. Chúc các bạn nhanh chóng sở hữu 1 làn da trắng sáng không tì vết.