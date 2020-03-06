Những lợi ích không ngờ khi uống tinh bột nghệ với mật ong

Làm đẹp 06/03/2020 09:00

Uống tinh bột nghệ với mật ong không chỉ mang đến một loại đồ uống ngon mà còn rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau!

Nội dung bài viết

Nghệ và mật ong đều có công dụng rất tốt cho sức khỏe. Nghệ giúp cho đường tiêu hóa khỏe mạnh trong đó mật ong có tính kháng khuẩn, giảm sưng, phục hồi vết thương nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những lợi ích khi uống tinh bột nghệ với mật ong với sức khỏe của mọi người.

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Uống tinh bột nghệ với mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách pha tinh bột nghệ với mật ong 

Để uống tinh bột nghệ đúng cách thì cách pha 2 loại nguyên liệu này phải chính xác. Có 2 cách pha, bạn có thể áp dụng như sau:

  • Cách 1: Lấy 2 thìa cà phê tinh bột nghệ và 1 thìa mật ong nguyên chất, hòa lẫn vào nước ấm, rồi sau đó uống hàng ngày. Lưu ý không sử dụng nước đun sôi hoặc nước nguội để pha.
  • Cách 2: Nghệ tươi rửa sạch, cạo vỏ rồi thái thành từng lát mỏng. Ngâm nghệ vào trong mật ong nguyên chất từ 2 – 3 ngày. Mỗi lần sử dụng lấy 2 thìa cà phê nghệ tươi mật ong đem hòa tan cùng một cốc nước ấm.
  • Uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất? Bạn nên sử dụng nghệ với mật ong uống vào buổi sáng, trước thời gian ăn sáng để cho hiệu quả tốt nhất với cơ thể.
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Pha tinh bột nghệ với mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích khi uống tinh bột nghệ với mật ong 

Uống tinh bột nghệ với mật ong là cách phổ biến, đơn giản nhưng mang lại rất nhiều tác dụng như làm đẹp da, giữ dáng, tốt cho đường tiêu hóa, ruột, dạ dày,…

Làm đẹp da

Nếu như bạn đang băn khoăn uống nghệ với mật ong có đẹp da không thì đừng lưỡng lự hãy áp dụng ngay cách này. Trong thành phần tinh bột nghệ có chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể cho làn da hồng hào, trắng sáng. Mật ong có khả năng làm lành các vết thương trên da nhanh chóng, ngăn chặn các vết thâm, mụn trên da.

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Tinh bột nghệ mật ong làm đẹp da – Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Cách uống tinh bột nghệ với mật ong để giảm cân là sử dụng trước khi ăn khoảng 30 phút. Ngoài việc làm sạch đường ruột thì mật ong nghệ sẽ làm tăng cảm giác no bụng, khiến cho bạn ăn ít mà vẫn thấy ngon miệng, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả.

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Uống tinh bột nghệ mật ong giúp giảm cân – Ảnh minh họa: Internet

Trắng da

Nghệ và mật ong đều được xem là “thần dược” trong việc làm đẹp da, trắng da. Việc uống tinh bột nghệ trắng da sẽ cho hiệu quả rõ rệt khi bạn kết hợp dùng chung với mật ong. Các chị em có thể uống 1 cốc tinh bột nghệ mật ong mỗi ngày để cải thiện làn da của mình, giúp cho làn da trở nên sáng, mịn màng hơn.

Cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Thành phần của nghệ và mật ong có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa viêm loét dạ dày, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. 

Ngăn ngừa ung thư

Trong thành phần mật ong và nghệ đều chứa các chất chống oxy hóa và nhiều hoạt chất có thể ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư. Chất curcumin có trong nghệ làm tăng tác dụng của cisplatin, một loại thuốc hóa trị giúp điều trị bệnh ung thư đầu, cổ.

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Tinh bột nghệ mật ong có khả năng ngăn ngừa ung thư – Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Những người uống tinh bột nghệ mật ong sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Chất curcumin trong nghệ như một chất chống oxy hóa kết hợp với mật ong có khả năng kháng viêm ngăn chặn tế bào não bị tổn thương.

Kháng viêm

Cả mật ong và tinh bột nghệ đều có khả năng kháng viêm, làm lành vết thương rất tốt. Vì vậy, với những người đang điều trị vết thương thì ngoài việc uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bạn có thể kết hợp uống nghệ và mật ong để nhanh chóng làm lành vết thương.

Giữ xương chắc khỏe

Tinh bột nghệ và mật ong có khả năng giảm đau, giảm các triệu chứng viêm phát triển ở những người bị viêm khớp. Ngoài ra, khi sử dụng loại nước uống này còn giúp sản sinh tế bào xương, giữ cho xương không bị mất canxi, cho hệ xương khớp luôn được chắc khỏe.

Hỗ trợ điều trị bệnh gan

Những người mắc các bệnh lý về gan được khuyên nên sử dụng các loại đồ uống có màu vàng đặc trưng do đó nước tinh bột nghệ mật ong là một sự lựa chọn hợp lý. Bên cạnh đó, chất curcumin trong nghệ có hiệu quả trong việc chữa lành những tổn thương về gan, kích thích sự phát triển tế bào mới.

Tăng cường miễn dịch, phòng cảm cúm

Sử dụng tinh bột nghệ mật ong sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các triệu chứng gây bệnh cảm cúm, cảm lạnh. Thành phần của nghệ và mật ong có đặc tính kháng khuẩn, chống virus cảm cúm. Ngoài ra, có đặc tính kháng viêm mạnh, giúp bạn phòng chống được nhiều loại bệnh tật.

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Tinh bột nghệ mật ong tăng cường miễn dịch, phòng cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người thắc mắc là uống nghệ với mật ong nhiều có tốt không? Câu trả lời là không nên vì đặc tính của nghệ và mật ong khá nóng nếu bạn sử dụng với hàm lượng nhiều có thể gây khó chịu cho cơ thể.

Cách uống tinh bột nghệ với mật ong đúng là sử dụng với một lượng nhỏ, dùng liên tục trong thời gian dài để cho hiệu quả tốt với sức khỏe.

Trên đây là những lợi ích khi uống tinh bột nghệ với mật ong, với những tác dụng của loại đồ uống này mang lại hy vọng bạn đọc sẽ sử dụng hàng ngày để giúp nâng cao sức khỏe cũng như phòng chống bệnh tật.

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