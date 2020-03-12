Cách làm trắng da mặt bằng sữa chua hiệu quả tại nhà

Sữa chua không chỉ là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng mà nó còn có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp da. Bài viết này sẽ hướng dẫn các chị em phụ nữ cách làm trắng da mặt bằng sữa chua cực hiệu quả ngay tại nhà.

Bạn có thể áp dụng một số cách làm trắng da mặt bằng sữa chua ngay tại nhà như sau:

Vitamin B: Sữa chua giàu vitamin B2, B5 và B12 giúp kích thích tế bào da phát triển, bảo vệ tế bào da không bị oxy hóa bởi các gốc tự do đồng thời mang lại cho bạn làn da trắng sáng.

Canxi: Hàm lượng canxi có trong sữa chua có khả năng ngăn ngừa và chữa làn da khô nứt nẻ đồng thời phục hồi tổn thương trên da mặt.

Axit lactic: Có trong sữa chua giúp tẩy và dưỡng ẩm da khô, ngăn ngừa các nếp nhăn trên da mặt và giúp làn da trắng, mịn màng.

Kẽm: Thành phần kẽm trong sữa chua có khả năng kháng viêm, giúp giảm sưng đỏ do mụn trứng cá để lại trên da mặt. Bên cạnh đó, kẽm còn có tác dụng ngăn cho da dầu không sản sinh mụn trên mặt.

Trong thành phần sữa chua chứa nhiều dưỡng chất giúp phục hồi và kích thích các tế bào da mới phát triển, cụ thể là:

Đắp mặt nạ sữa chua không đường

Bạn có thể đắp mặt nạ sữa chua không đường mỗi ngày để cho da mặt trắng và mịn màng hơn.

Cách làm: Đầu tiên rửa sạch mặt, sau đó thoa đều sữa chua lên mặt và để trong thời gian khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa sạch da mặt bằng nước ấm.

Sữa chua và mật ong

Bạn có thể áp dụng cách làm trắng da bằng sữa chua và mật ong. Lưu ý nên sử dụng mật ong nguyên chất.

Cách làm: Trộn đều mật ong và sữa chua với tỷ lệ bằng nhau, rồi thoa đều lên mặt sau khi đã rửa sạch mặt. Giữ nguyên trong thời gian khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Làm trắng da mặt bằng sữa chua và mật ong – Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua và muối

Cách làm trắng da bằng sữa chua và muối cũng được nhiều chị em áp dụng.

Cách làm như sau:

Bạn chuẩn bị 1 ít muối và 1 hộp sữa chua không đường.

Hòa muối vào một bát nước lọc, khuấy đều cho đến khi tan hẳn.

Trộn lẫn sữa chua vào bát nước muối rồi khuấy đều.

Rửa sạch mặt, sau đó thoa nhẹ nhàng hỗn hợp sữa chua và muối lên da mặt, kết hợp với động tác massage giúp dưỡng chất thấm sâu vào da.

Cuối cùng rửa lại mặt bằng nước ấm.

Cách làm trắng da cấp tốc với sữa chua

Bạn có thể áp dụng phương pháp làm trắng da cấp tốc bằng sữa chua kết hợp với lòng trắng trứng gà cho hiệu quả dưỡng da nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ có làn da mịn màng, trắng sáng.

Cách làm như sau:

Bạn cần chuẩn bị 3 thìa sữa chua và 1 lòng trắng trứng gà.

Đánh bông lòng trắng trứng lên rồi cho sữa chua vào khuấy đều.

Rửa mặt sạch và thoa nhẹ nhàng hỗn hợp lên khắp mặt, giữ nguyên và thư giãn khoảng 15 phút.

Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Bạn có thể áp dụng cách làm trắng da toàn thân bằng sữa chua kết hợp với trứng gà cho hiệu quả rất tốt.

Sử dụng sữa chua và lòng trắng trứng gà để làm đẹp da mặt – Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da bằng sữa tươi không đường

Bên cạnh việc sử dụng sữa chua làm trắng da mặt hay toàn thân, bạn cũng có thể áp dụng cách làm trắng da bằng sữa tươi không đường rất đơn giản như sau:

Lấy ½ cốc sữa tươi không đường rồi cho thêm vài giọt nước cốt chanh vào khuấy đều.

Rửa sạch mặt, thoa đều hỗn hợp sữa tươi và mật ong lên khắp mặt.

Giữ nguyên trong thời gian 15 phút, cuối cùng rửa lại bằng nước sạch.

Làm trắng da mặt bằng sữa tươi không đường – Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi đắp mặt nạ bằng sữa chua

Những lưu ý khi đắp mặt nạ bằng sữa chua dưới đây sẽ giúp đảm bảo hiệu quả làm đẹp cho chị em mà không gây ảnh hưởng cho làn da.

Luôn rửa mặt bằng nước ấm: Trước và sau khi đắp mặt nạ bằng sữa chua, bạn nên rửa mặt bằng nước ấm. Điều này sẽ giúp lỗ chân lông giãn nở tốt hơn, đồng thời nhanh chóng loại bỏ được các bụi bẩn và bã nhờn trên da.

Massage nhẹ nhàng: Khi đắp mặt nạ bằng sữa chua, bạn nên kết hợp các động tác massage nhẹ nhàng khắp da mặt để sữa chua có thể thẩm thấu đều, từ đó dưỡng chất được hấp thụ tốt hơn.

Không kết hợp các loại mặt nạ với nhau: Bạn chỉ nên sử dụng mặt nạ sữa chua kết hợp với 1 nguyên liệu khác trong thời gian nhất định. Không nên hôm này sử dụng nguyên liệu này, ngày mai sử dụng nguyên liệu khác có thể làm ảnh hưởng đến da mặt cũng như không mang đến hiệu quả tích cực.

Bạn nên đắp mặt nạ sữa chua vào buổi tối bởi thời điểm này các bộ phận trong cơ thể đều được nghỉ ngơi, thư giãn. Nhờ đó, da có thể hấp thụ toàn bộ dưỡng chất từ sữa chua. Ngoài ra, đắp mặt nạ vào buổi tối còn giúp chị em tránh được các tác nhân gây hại như ánh nắng, bụi bẩn,…

Đắp mặt nạ sữa chua kết hợp massage nhẹ nhàng – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết tìm hiểu cách làm trắng da mặt bằng sữa chua. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc có thể áp dụng các phương pháp trên để giúp cho da mặt luôn mịn màng, trắng sáng đồng thời giúp bạn thêm tự tin khi giao tiếp với người khác.