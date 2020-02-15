Công thức đắp mặt bằng sữa chua cho làn da mịn màng như da em bé

Làm đẹp 15/02/2020 08:46

Chăm sóc da bằng sữa chua là một bí quyết làm đẹp đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Dưới đây là công thức đắp mặt bằng sữa chua để có làn da mịn như da em bé.

Chăm sóc da bằng sữa chua là một bí quyết làm đẹp đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Không chỉ giúp trị liệu nhiều vấn đề về tổn thương trên da, sữa chua còn là “thần dược” giúp làm đẹp, làm trắng và trẻ hóa da. Các công thức làm đẹp từ sữa chua luôn được chị em ưa chuộng và ca ngợi bởi hiệu quả tuyệt vời. Dưới đây là công thức đắp mặt bằng sữa chua để có làn da mịn như da em bé.

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Công thức đắp mặt bằng sữa chua để da mịn màng - Ảnh minh họa: Internet.

Công thức đắp mặt bằng sữa chua hàng ngày

Sữa chua là một trong số ít những nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên có thể sử dụng hàng ngày. Với các thành phần an toàn và vô cùng lành tính với làn da, đắp mặt nạ sữa chua không đường mỗi ngày là công thức hữu hiệu để giúp chị em dưỡng ẩm và làm mịn da.

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Đắp sữa chua hàng ngày để da mịn màng, căng bóng - Ảnh minh họa: Internet. 

Lượng axit lactic dồi dào trong sữa chua sẽ giúp làn da giữ lại độ ẩm cần thiết. Đồng thời, các vitamin tổng hợp sẽ giúp làn da căng mịn và có độ đàn hồi tốt. Đắp sữa chua thường xuyên trong một khoảng thời gian kiên trì sẽ giúp làn da khỏe lên trông thấy.

Công thức đắp mặt bằng sữa chua trắng da

Làm trắng bằng sữa chua không đường là bí quyết giúp chị em có làn da trắng sáng an toàn, không gây kích ứng cho da. Để sử dụng công thức này, chị em nên kết hợp sữa chua không đường và khoai tây để hiệu quả làm trắng tốt nhất.

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Mặt nạ sữa chua khoai tây làm trắng da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Cách thực hiện rất đơn giản: Hấp hoặc luộc chín 1 củ khoai tây sau đó nghiền thật nhuyễn thành bột mịn và trộn đều với sữa chua không đường. Chị em có thể cho thêm một chút mật ong nếu làn da khô, đối với da dầu thì không cần thêm mật ong. Sau khi làm sạch da, bạn đắp lên da khi hỗn hợp còn ấm để hiệu quả thẩm thấu sâu hơn. Cuối cùng, bạn rửa sạch sau khoảng 20 phút đắp mặt.

Đắp mặt nạ sữa chua không đường với mật ong

Mật ong vốn được coi là “thần dược” của làn da, giúp dưỡng ẩm da vô cùng tốt. Vì vậy, nếu bạn đắp mặt bằng sữa chua kết hợp mật ong, sữa chua và tinh bột nghệ, đây sẽ là công thức mặt nạ trị mụn rất tốt cho làn da dầu.

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Công thức mặt nạ sữa chua, nghệ, mật ong và chanh giúp trị mụn cho da dầu - Ảnh minh họa: Internet.

Để tăng hiệu quả, bạn nên sử dụng thêm 1 thìa nước cốt chanh để giúp làn da cân bằng lượng dầu thừa tiết trên da. Công thức sữa chua, mật ong, nghệ và nước cốt chanh sẽ giúp làn da bạn giảm các nốt mụn, bớt nhờn và mịn hơn. Ngoài ra, nhờ hoạt chất curcumin trong nghệ, các vết sẹo thâm do mụn cũng sẽ mờ đi nhanh chóng. Vì vậy, đây được coi là công thức mặt nạ dành riêng cho da dầu bởi hiệu quả tuyệt vời mang lại.

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Các nguyên liệu sẽ giúp trị mụn và mang lại làn da mịn màng, bớt tiết dầu - Ảnh minh họa: Internet.

Công thức mặt nạ sữa chua không đường cho da khô

Đối với da khô, các nguyên liệu để giúp da giữ ẩm luôn được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, để có công thức mặt nạ phù hợp, bạn nên kết hợp sữa chua với một số nguyên liệu cung cấp độ ẩm cho da khô như bơ, chuối và yến mạch.

Bạn trộn đều ½ hộp sữa chua với yến mạch và bơ, chuối nghiền sao cho các nguyên liệu hòa quyện vào nhau tạo thành một hỗn hợp đều và mịn. Bạn đắp mặt nạ lên da khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm sau đó dưỡng ẩm để khóa ẩm.

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Công thức mặt nạ sữa chua cho da khô - Ảnh minh họa: Internet.

Bột yến mạch có công dụng tẩy da chết, giúp da thông thoáng và hấp thụ dưỡng chất hơn. Sữa chua giúp da cân bằng độ ẩm, làm mịn và sáng da, cung cấp vitamin cho da khỏe mạnh. Bơ và chuối là nguyên liệu quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho da, giúp da hồng hào.

Những lưu ý khi đắp mặt nạ sữa chua

Đắp mặt bằng sữa chua cần lưu ý điều gì? Bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Sử dụng sữa chua không đường để đạt hiệu quả tốt nhất.
  • Luôn làm sạch da kỹ càng trước khi đắp mặt nạ sữa chua để hấp thụ dưỡng chất tốt nhất và luôn dưỡng ẩm sau khi đắp mặt.
  • Đắp mặt nạ sữa chua có bị ăn nắng không? Sữa chua khá lành tính nhưng khi bạn kết hợp với nhiều nguyên liệu thì tốt nhất là bạn nên giữ da, che chắn và sử dụng kem chống nắng để da tránh khỏi những tác động tiêu cực làm giảm hiệu quả làm đẹp da của các loại mặt nạ.
  • Khi kết hợp sữa chua với các nguyên liệu khác, bạn chỉ nên đắp mặt nạ khoảng 1-2 lần một tuần để tránh da bị nhạy cảm hơn.
  • Không nên đắp mặt nạ sữa chua qua đêm cũng không nên đắp mặt nạ quá lâu, thời gian sử dụng mặt nạ tối đa 20 phút là đủ.
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Đắp mặt nạ sữa chua đúng cách để đạt hiệu quả tối đa - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là 4 công thức đắp mặt bằng sữa chua để có làn da mịn màng như da em bé. Sữa chua là nguyên liệu an toàn và hiệu quả sử dụng phổ biến trong làm đẹp, bạn nên tận dụng để chăm sóc và bổ sung dưỡng chất cho da. Bạn có thể lựa chọn các công thức khác nhau phù hợp với da nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Tác dụng của mặt nạ nghệ sữa chua đối với làn da

Tác dụng của mặt nạ nghệ sữa chua đối với làn da

Mặt nạ nghệ sữa chua được xem như là một công thức làm đẹp bí quyền của chị em phụ nữ. Cách đắp mặt nạ nghệ sữa chua hiệu quả nhất.

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