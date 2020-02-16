Đắp sữa chua không đường có tác dụng gì đối với làn da?

Trong sữa chua không đường có rất nhiều dưỡng chất tốt cho làn da bao gồm:

Nhắc đến sữa chua, người ta sẽ nghĩ ngay đến công dụng có lợi cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, sữa chua còn được quan tâm như một “thần dược” cho làn da. Vậy đắp sữa chua không đường có tác dụng gì ?

Axit lactic trong sữa chua không đường có tác dụng ức chế melanin - tác nhân làm da tối và xỉn màu. Vì vậy, các công thức làm trắng da bằng sữa chua không đường được sử dụng rất phổ biến.

Không phải ngẫu nhiên mà sữa chua không đường trở thành “thần dược” trong chăm sóc và làm đẹp da. Những tác dụng của sữa chua không đường luôn khiến chị em phải hết lời ca ngợi.

Axit lactic: Theo các nghiên cứu, đây là thành phần quan trọng giúp làm chậm quá trình oxy hóa của tế bào và các sợi collagen. Vì vậy, sữa chua có thành phần giúp làm giảm nếp nhăn hình thành trên da.

Vitamin: Trong sữa chua chứa nhiều vitamin B2, B5, B12 giúp làn da sáng khỏe, trắng mịn hồng hào. Đồng thời, lượng riboflavin còn giúp da ngậm nước, không bị khô và luôn căng tràn sức sống.

Canxi: Lượng canxi trong sữa chua góp phần lớn vào việc tạo nên lớp biểu bì giúp làn da khỏe mạnh hơn, tăng sức đề kháng cho làn da.

Kẽm: Nổi tiếng với khả năng chống viêm, kháng khuẩn, tái tạo tế bào. Kẽm giúp điều tiết lượng bã nhờn trên da từ đó tăng khả năng trị mụn.

Sữa chua không đường giúp làn da trắng hồng - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, sữa chua không đường khá lành tính và không gây kích ứng da. Vì vậy, đắp mặt nạ sữa chua không đường mỗi ngày giúp duy trì làn da trắng hồng, đây là cách làm trắng da an toàn, hiệu quả.

Trị mụn

Sữa chua có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để trị mụn hiệu quả như: nghệ, bột đậu đỏ, trứng gà... Các thành phần kháng viêm, kháng khuẩn trong sữa chua sẽ ức chế vi khuẩn gây mụn giúp làn da nhanh chóng được phục hồi.

Sữa chua giúp trị mụn, kháng viêm hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa da

Các công thức mặt nạ từ sữa chua chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn tác hại của các gốc tự do phát triển. Vì vậy, nếu sử dụng sữa chua không đường thường xuyên, bạn sẽ thấy làn da căng bóng và tươi trẻ.

Sữa chua giúp chống lão hóa cho da - Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm cho da

Khác với nhiều loại nguyên liệu khác, sữa chua chứa thành phần giúp da ngậm nước vì vậy hạn chế tối đa tình trạng khô da. Vì vậy, sữa chua không đường được sử dụng khá phổ biến để tạo ra nên những công thức dưỡng ẩm hiệu quả.

Một số công thức làm đẹp da bằng sữa chua không đường

Có rất nhiều phương pháp làm đẹp bằng sữa chua không đường, có thể kể đến như:

Mặt nạ sữa chua hàng ngày: Đây là cách đơn giản nhất để làm đẹp da, bạn chỉ cần đắp sữa chua không đường vào mỗi tối để dưỡng da.

Mặt nạ sữa chua nghệ: Rất tốt cho da mụn, giúp trị mụn và hồi phục các tổn thương do mụn, trị sẹo thâm hiệu quả.

Mặt nạ sữa chua nghệ trị mụn và sẹo mụn - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ sữa chua bột đậu đỏ: Công thức tuyệt vời cho da nhờn mụn giúp kiểm soát lượng dầu thừa trên da và kháng viêm rất tốt.

Mặt nạ sữa chua khoai tây: Đây là mặt nạ làm trắng da “thần kỳ” mà chị em nào cũng nên biết. Công thức này giúp làn da trắng và sáng hơn ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

Mặt nạ sữa chua mật ong: Giúp chống lão hóa, giữ nước cho da, ngăn ngừa các nếp nhăn hình thành.

Mặt nạ sữa chua mật ong dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi đắp mặt nạ sữa chua

Ngoài việc cần hiểu rõ công dụng của sữa chua không đường, bạn cần hết sức lưu ý một số điều như sau:

Luôn rửa mặt sạch sẽ trước khi đắp mặt nạ sữa chua để đảm bảo nguyên liệu này phát huy tác dụng tốt nhất.

Đắp mặt nạ sữa chua vào buổi tối để tránh các tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời, khói bụi.

Mỗi lần đắp mặt nạ sữa chua không đường tối đa là 20 phút.

Khi đắp mặt nạ xong, bạn lưu ý cần dưỡng ẩm để tránh da bị thoát ẩm dẫn tới khô da.

Chống nắng và che chắn kỹ càng sau khi đắp các hỗn hợp mặt nạ sữa chua. Sữa chua không đường không gây bào mòn da nhưng nếu bạn kết hợp với một số thành phần có khả năng tẩy da chết thì tốt nhất là nên chống nắng để da không bị sạm.

Trên đây là một số thông tin giải đáp câu hỏi đắp sữa chua không đường có tác dụng gì. Sữa chua không đường là nguyên liệu làm đẹp rất tốt giúp trắng da, trị mụn, dưỡng ẩm, chống lão hóa... Vì vậy, bạn nên sử dụng sữa chua không đường để làm đẹp, sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ.