Sau khi đắp mặt nạ nên làm gì để tốt cho da?

Rất nhiều chuyên gia da liễu khuyên bạn sau khi đắp mặt nạ xong cần thoa kem dưỡng ẩm, thậm chí còn phải thực hiện cẩn thận hơn nếu muốn sở hữu làn da đẹp như mong đợi. Cung cấp lượng kem dưỡng ẩm với liều lượng thích hợp cho từng loại da là nguyên tắc chăm sóc da cần thiết.

Sau khi đắp mặt nạ nên làm gì? Có nên bôi kem dưỡng, bôi serum, hay rửa lại không? Đó là những câu hỏi mà nhiều chị em vẫn còn thắc mắc khi làm đẹp da với mặt nạ. Chị em sẽ được giải đáp thắc mắc trong bài viết dưới đây. Hãy cùng theo dõi!

Serum thường là dung dịch cô đặc, có tính thẩm thấu cao giúp dưỡng da và tập trung đặc trị cho các vấn đề chuyên biệt của da. Mặt nạ hàng ngày chứa ít dưỡng chất, do đó bạn cần bổ sung thêm serum để giúp làn da giữ ẩm, tái tạo da và điều trị những vấn đề có trên da.

Các chuyên gia giải thích nguyên nhân là do hầu hết các loại mặt nạ chỉ chăm sóc làn da ở lớp biểu bì. Trong khi đó, các loại kem dưỡng ẩm sẽ đi đâu vào cấu trúc dưới da và giúp chăm sóc da một cách hiệu quả hơn, giúp làn da mịn màng và săn chắc đồng thời bảo vệ vững chắc cấu trúc dưới da.

Đối với những loại mặt nạ dày có nhiều dinh dưỡng, tuần chỉ sử dụng 2-3 lần thì bạn không nên dùng serum ngay sau khi đắp mặt nạ bởi có thể gây bít tắc lỗ chân lông dẫn đến phản tác dụng đồng thời gây ra những vấn đề như mụn thâm, da nhiều dầu,… Do đó, việc sử dụng serum sau khi đắp mặt nạ cần được cân nhắc cẩn thận, phù hợp với tình trạng da, loại serum và mặt nạ bạn đang sử dụng.

Cân nhắc khi sử dụng serum sau khi đắp mặt nạ - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ xong có cần rửa lại không?

Sau khi sử dụng mặt nạ giấy, bạn nên rửa lại bằng nước sạch vì những thành phần còn sót lại trên da có thể gây kích ứng hoặc tạo ra vi khuẩn cho môi trường phát triển. Đối với một số loại mặt nạ có tinh chất hoặc serum đậm đặc, bạn có thể rửa sơ qua với nước. Đối với những loại mặt nạ mỏng hơn, có dung tích ít hơn thì không cần rửa lại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia da liễu vẫn khuyên rằng: Đối với thời tiết nóng ẩm như ở Việt Nam, rất dễ phát sinh mụn hoặc tình trạng nóng bức, khó chịu trên da. Hãy rửa mặt bằng nước lạnh sau khi đắp mặt nạ, không cần sử dụng sữa rửa mặt tránh gây kích ứng da.

Đắp mặt nạ xong nên rửa lại mặt hay không sẽ phụ thuộc vào loại mặt nạ mà bạn sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Đắp mặt nạ xong có nên xịt khoáng không?

Đắp mặt nạ xong có thể xịt khoáng để bổ sung thêm vitamin và dưỡng chất cho da. Sau đó, vỗ nhẹ trên bề mặt da để các tinh chất được thẩm thấu. Bạn chỉ nên xịt một lượng vừa đủ trên bề mặt da, không nên xịt quá nhiều sẽ làm chảy các dưỡng chất mà bạn vừa được tiếp nhận từ mặt nạ.

Một số lưu ý khi sử dụng mặt nạ

Luôn kiểm tra mặt nạ trước khi đắp, nếu là lần đầu thì càng phải cẩn thận. Bôi 1 lượng nhỏ lên phía sau tai hoặc mặt bên trong khuỷu tay, để yên khoảng 30 phút rồi rửa lại thật sạch. Nếu trong 1 ngày không có vấn đề kích ứng da, bạn có thể yên tâm sử dụng.

Không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ quá nhiều vì có thể phản tác dụng. Tuỳ từng loại mặt nạ sẽ có thời gian sử dụng khác nhau. Tốt nhất không nên quá 3-4 lần mỗi ngày.

Khi đắp mặt nạ, cố gắng thoa đều lên trên da, tuy vậy bạn cũng nên cẩn thận với khu vực mắt và môi kẻo dung dịch trong mặt nạ có thể tổn hại đến những vùng da nhạy cảm đó.

Thoa đều mặt nạ, tránh chỗ dày quá chỗ mỏng quá - Ảnh minh họa: Internet

Nên chọn buổi tối để đắp mặt nạ vì đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, khả năng thẩm thấu tốt hơn và bạn cũng có thể thư giãn. Vào một số dịp đặc biệt hoặc buổi tiệc cần phải trang điểm lộng lẫy, bạn có thể sử dụng mặt nạ trước để có làn da căng bóng, mịn màng.

Đối với các loại mặt nạ tự chế, chúng cần được sử dụng ngay chứ không nên để lâu, vì như vậy sẽ làm mất đi những chất dinh dưỡng.

Bạn nên để mặt nạ ở những nơi khô ráo, thoáng mát, không nên để trong nhà tắm vì điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Không nên đắp mặt nạ quá lâu bởi mặt nạ để khô sẽ có hại cho làn da.

Thư giãn khi đắp mặt nạ để hiệu quả tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng, những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức để giải đáp thắc mắc “Sau khi đắp mặt nạ nên làm gì?” Hy vọng các bạn nữ sẽ chăm chỉ đắp mặt nạ và dưỡng da để luôn xinh đẹp và rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh.