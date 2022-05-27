Cách giải cứu vùng nách thâm bằng những nguyên liêu thiên nhiên, giúp các chị em tự tin diện đồ gợi cảm

Trong mùa hè nắng nóng nách có mùi hôi, vì sợ ảnh hưởng đến người xung quanh nên chúng ta thường dùng lăn khử mùi để cải thiện tình trạng. Nhưng hầu hết các sản phẩm này đều chứa các hóa chất mạnh, gây kích ứng da, kích thích tầng trung bình của da sản xuất melanin nhiều hơn, dẫn đến sự đổi màu.

Các chị em thường xuyên quên đi việc tẩy tế bào chết cho vùng nách của mình. Dấn đến việc tế bào chết trên da nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ tích tụ lại thành một lớp dày trên bề mặt da, làm lỗ chân lông bị bịt kín, da sậm màu và kém mịn màng.

Cạo/nhổ lông nách

Dùng dao cạo hay dùng nhíp để làm sạch lông vùng kín đặc biệt là nách thường xuyên không chỉ gây tăng kích thước lỗ chân lông, lông mọc lại đậm màu hơn, mà còn khiến da bị tổn thương, trở nên thâm sần.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc áo quá chật

Việc các chị em thường xuyên mặc áo quá chật, bó sát, chất liệu cứng mà không thấm hút trong thời gian dài, gây ma sát mạnh lên bề mặt da, khiến da yếu đi, bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và cuối cùng là đổi màu. Ngoài ra, thâm nách còn do một số nguyên nhân như thay đổi nội tiết khi mang thai, uống thuốc tránh thai; di truyền hoặc do cơ địa của bản thân…

Các cách trị thâm nách từ thiên nhiên

Điều đầu tiên đó là bạn cần phải loại bỏ những nguyên nhân gây ra thâm nách và tìm đúng biện pháp phù hợp.

Giấm táo

Trong giấm táo có chưa rất nhiều loại axit amin và axit lactic giúp tẩy tế bào chết trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm thâm nám.

Cách thực hiện: Bạn chỉ cần lấy một ít giấm táo, thấm vào miếng bông, vỗ nhẹ vào nách và để khô, sau đó rửa sạch với nước. Bạn nên sử dụng biện pháp này hàng ngày để cải thiện và có kết quả tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam hay còn gọi là lô hội

Loại gel tự nhiên chiết xuất từ cây nha đam có thể làm dịu nhẹ vùng da bị viêm và làm sáng vùng nách.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Cắt lá tươi của cây và lấy gel, nhanh chóng thoa gel lên nách và để khô trong 15 phút. Rửa sạch và áp dụng biện pháp này 2 ngày một lần

Dưa leo

Loại thực phẩm này có đặc tính làm mát và có chất tẩy trắng nên sẽ giúp trị hiệu quả thâm nách.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Giã nhuyễn dưa chuột, lọc lấy nước cốt, nhúng một miếng bông vào nước cốt rồi đắp lên nách. Lặp lại hàng ngày giúp làm sáng vùng da dưới cánh tay, ngăn chúng không có mùi hôi.

Đường + Dầu ô liu

Đường có chất tẩy tế bào chết và dầu ô liu sẽ giúp bạn giữ nước và nuôi dưỡng da.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: lấy một cái bát, thêm 2 thìa đường và dầu ô liu. Trộn đều chúng, bây giờ thoa lên nách, chà kỹ và để trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước.