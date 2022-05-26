13 biện pháp khắc phục tại nhà để làm giảm nếp nhăn ở môi

Một thủ phạm chính khác là tiếp xúc với bức xạ tia cực tím làm phá vỡ quá trình sản xuất collagen trong da của bạn, làm mất đi vẻ căng mọng tự nhiên của đôi môi. Hút thuốc, mất nước hoặc chế độ ăn uống sai lầm cũng có thể gây ra các vết thâm trên môi của bạn.

Các vân trên môi luôn được chú ý quan tâm hơn so với những gì bạn có thể nghĩ đến. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra các vấn ở môi nhé. Yếu tố rõ ràng đầu tiên là sự lão hóa. Khi bạn già đi, da của bạn mất đi hàm lượng collagen và elastin, chịu trách nhiệm giữ cho đôi môi của bạn căng mọng và mịn màng.

Giống như làn da của bạn, bạn cần tẩy tế bào chết cho môi để lộ lớp mịn và hồng bên dưới. Và không có gì tốt hơn đường để loại bỏ tế bào da chết và cung cấp cho đôi môi của bạn lượng máu cần thiết.

Và dưới đây là một số các biện pháp khắc phục tại nhà siêu hiệu quả có thể giúp bạn loại bỏ các vân trên môi một cách hiệu quả. Những biện pháp khắc phục tại nhà tuyệt vời này sẽ hỗ trợ làm căng da môi và loại bỏ tế bào da chết và cải thiện vẻ ngoài tổng thể cho đôi môi của bạn. Áp dụng các biện pháp khắc phục môi nhăn nheo tại nhà này thường xuyên sẽ giúp chị em trông càng đẹp hơn. Hãy thử giữ cho vẻ ngoài thêm tươi sáng của bản thân nhé!

Cách làm: Trộn một thìa đường nâu với nửa thìa dầu ô liu. Dùng cọ thoa hỗn hợp vừa pha lên môi. Xoa đều theo vòng tròn. Rửa sạch và lau khô.

Dầu vitamin E

Dầu vitamin E chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do có thể mang lại sự sống cho đôi môi mỏng và khô của bạn.

Cách làm: Lấy một vài giọt dầu trên đầu ngón tay của bạn. Nhẹ nhàng thoa dầu này lên môi của bạn trong một phút. Để nó qua đêm. Đôi môi của bạn sẽ mịn màng rõ rệt vào buổi sáng.

Dầu dừa

Dầu dừa là một chất làm mềm tự nhiên giàu đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Nó không chỉ giúp dưỡng ẩm sâu cho đôi môi của bạn mà còn bảo vệ chúng khỏi các tia UV có hại.

Cách làm: Đơn giản chỉ cần lấy một vài giọt dầu dừa nguyên chất và massage môi với nó. Thực hiện mỗi ngày hai lần để nhận thấy sự khác biệt trông thấy.

Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu giúp dưỡng ẩm cho môi và ngăn ngừa nếp nhăn trên môi. Đây là lý do tại sao nó được sử dụng rộng rãi trong son môi và son dưỡng môi.

Tất cả những gì bạn cần làm là lấy một vài giọt dầu thầu dầu và nhẹ nhàng massage môi theo chuyển động tròn. Thực hiện cách này mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ và để qua đêm.

Dầu ô liu

Dầu ô liu thường được coi là một phương thuốc chống nếp nhăn có thể làm nên điều kỳ diệu trên các nếp nhăn trên môi của bạn.

Cách làm: Nhẹ nhàng thoa dầu ô liu lên phần bị thâm để giữ ẩm cho môi và chống lại các nếp nhăn.

Quế

Quế hoạt động bằng cách kích thích các mạch máu và đưa máu lên bề mặt, làm sáng các nếp nhăn và làm cho đôi môi trở nên căng mọng.

Cách làm: Trộn một thìa cà phê bột quế với một vài giọt tinh dầu, như dầu hạnh nhân. Đánh đều cho đến khi tất cả các thành phần hòa vào nhau. Giữ hỗn hợp trong một lọ nhỏ. Sử dụng nó qua đêm như son dưỡng môi thông thường của bạn và sẽ nhận thấy sự khác biệt.

Chiết xuất hạt nho

Chiết xuất hạt nho chứa nhiều vitamin E và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, phục hồi độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn.

Cách làm: Đơn giản chỉ cần thoa chiết xuất hạt nho vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Để qua đêm. Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt trong một tuần.

Nước ép dứa

Nước ép dứa chứa nhiều vitamin C và bromelain, giúp bảo vệ môi chống lại các gốc tự do và sửa chữa các mô da.

Cách làm: Nhúng một miếng bông vào nước dứa mới ép ra. Sau đó vắt bỏ phần thừa. Và nhẹ nhàng chấm nó lên môi. Giữ nguyên trong 10 phút, sau đó rửa sạch.

Nha đam

Nha đam có chứa Vitamin E, giúp điều trị nếp nhăn trên môi. Ngoài ra, lô hội được coi là một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời sẽ giúp cấp nước và giữ ẩm cho môi, do đó ngăn ngừa tình trạng môi thâm và khô.

Cách làm: Cắt một lá nha đam tươi và lấy gel từ nó. Áp dụng điều này mỗi ngày trên môi của bạn và rửa sạch bằng nước bình thường.

Nước chanh

Chúng ta đều biết rằng nước chanh có chứa Vitamin C và giúp tẩy tế bào chết trên da. Nó giúp loại bỏ các tế bào da chết và làm cho đôi môi không có nếp nhăn và tươi sáng hơn.

Cách làm: Cắt một quả chanh thành hai nửa và chà xát lên môi trong vài phút. Sau đó rửa sạch bằng nước bình thường. Làm điều này mỗi ngày để có kết quả tốt hơn và nhanh hơn.

Lòng trắng trứng

Thoa lòng trắng trứng sẽ làm căng các nếp nhăn ở môi, giúp làm mềm mịn và giữ ẩm cho môi.

Cách làm: Tách lòng trắng trứng gà và đánh đều cho đến khi bông mềm. Thoa lòng trắng trứng này lên môi, sau đó giữ nguyên trong vài phút. Sau đó, lau sạch nó bằng một miếng vải ấm.

Nước hoa hồng

Thoa nước hoa hồng để qua đêm để đảm bảo rằng đôi môi của bạn trông căng mọng và không có nếp nhăn. Làm điều này, đặc biệt là trước khi đi ngủ, vì phương pháp này hoạt động tốt nhất khi áp dụng qua đêm.

Mặt nạ môi đu đủ + mật ong

Đu đủ rất giàu papain, một loại enzym loại bỏ tế bào da chết và kích thích lưu lượng máu. Mặt khác, mật ong chứa nhiều vitamin C, làm giảm nếp nhăn và cho đôi môi khỏe mạnh.

Cách làm: Trộn 2 thìa cà phê đu đủ nghiền với một lượng mật ong bằng nhau. Thoa một lớp mỏng lên môi. Để nguyên trong 20 phút, sau đó rửa sạch. Tiếp theo là dùng son dưỡng thoa lên.