Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền

Thời trang 26/05/2022 14:36

Dù đi làm, đi chơi hay đi tiệc bạn cũng sẽ là người nổi bật trong đám đông nếu biết những nguyên tắc để mặc đẹp.

Phù hợp màu da

Trước khi đi shopping bạn cần phải chú ý đến sắc thái màu da của mình, xem tone màu nào sẽ hợp với làn da của mình, ví dụ : Với nước da ngăm, bạn nên chọn các gam màu trung tính như be, kem, camel... nên được ưu ái vì chúng mang lại nét trẻ trung, thời thượng mà không đối chọi với làn da như các màu rực rỡ.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chú trọng giày dép

Giày dẹp cũng rất quan trọng đối với cách phối đồ chúng ta, bạn không thể mix một đôi giày với mọi kiểu trang phục khác. Giày dép luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện hoặc tạo nên phong cách riêng cho chính bản thân mình. Chúng có thể khiến set đồ đơn giản trở nên phức tạp và đắt giá, nhưng cũng có khả năng phá hỏng hoàn toàn công sức đầu tư váy áo của bạn. 

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phù hợp vóc dáng

Nếu sở hữu một tấm lưng nhiều mụn hay vòng eo ngấn mỡ, hẳn là bạn không muốn người xung quanh dồn sự chú ý vào những nơi này, đó là lý do bạn cần tránh mặc áo hở lưng, crop-top...

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với đôi chân cong, hãy giấu chúng trong váy midi thướt tha, quần ống đứng thanh lịch hoặc ưu tiên đầm chữ A để che nhược điểm vòng ba nhỏ và đem tới vẻ duyên dáng.

Nếu bạn sở hữu dáng người quả táo: Bạn hãy chia cơ thể làm 3 phần từ trên xuống sau đó tập trung sự chú ý vào phần thứ nhất và thứ 3. Sơmi, áo blouse, hoặc đầm chữ A là sự lựa chọn của bạn.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sở hữu dáng người quả lê: Bí quyết mặc đẹp cho những người thuộc dáng quả lê là tập trung tạo sự chú ý ở phần trên cơ thể để giảm sự tập trung vào phần thân dưới.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn sở hữu dáng người chữ nhật: Bí quyết mặc đẹp cho hình dáng này là hãy ưu tiên những món quần áo tạo được đường cong cơ thể hết mức có thể. Mách nhỏ cho bạn là hãy nhấn vào phần hông bằng cách sử dụng đai, thắt lưng để tạo cảm giác bạn có một vòng eo nhỏ nhắn hơn.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Để ý tới những phụ kiện khác

Bên cạnh giày dép thì trang sức, túi xách, sơn móng tay... cũng ảnh hưởng không ít tới tổng thể vẻ ngoài. Nếu muốn người đối diện chú ý tới chiếc vòng cổ ấn tượng mới mua, bạn có thể chọn đầm đơn giản để tôn lên phụ kiện. Ngược lại, nếu bản thân trang phục đã đủ bắt mắt, đừng cố đeo thêm thật nhiều thứ lên người.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 Biết cách tạo một vài kiểu tóc

Ông bà xưa có câu " Cái răng cái tóc là gốc con người", vì thể khi chúng ta lựa chọn một outfit nào đó thì phải lựa chọn một kiểu tóc phù hợp. Dựa vào độ dài của tóc, hãy bỏ túi một vài cách tạo kiểu đơn giản nhưng khác biệt để làm mới mình, và chắc chắn mỗi kiểu tóc bạn chọn cũng cần ăn ý với trang phục khoác trên người.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Tủ quần áo nên đa dạng

Bạn cảm thấy thoải mái, năng động khi đi picnic cùng bạn bè và người thân,nghiêm túc, lịch sự lúc họp hành hoặc yêu kiều, quyến rũ tại các bữa tiệc... Đừng bao giờ đóng khung bản thân của mình trong một phong cách cố định. Điều đó sẽ tạo ra sự nhàm chán mà còn có thể khiến bạn trở thành đề tài bàn tán nếu diện đồ không ăn nhập hoàn cảnh.

Những ghi nhớ cơ bản sẽ giúp bạn có gu thời trang mọi lúc mọi nơi mà chẳng cần đầu tư nhiều tiền - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   Quần Áo Phụ Kiện Giày Dép

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