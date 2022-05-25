Học lỏm các mỹ nhân Hàn mà mỹ nhân Thái lên đồ siêu đẹp, toàn đồ đơn giản nhưng vẫn nổi bật với 3 nguyên tắc mix đồ này

Điểm thú vị nhất trong phong cách của các mỹ nhân Thái chính là sự trẻ trung, sang trọng và nổi bật, họ thường ưu ái những items họa tiết và nếu lên đồ đơn giản, những món đồ họ chọn cũng sẽ đảm bảo tính trendy, thời thượng. Bạn có thể học hỏi họ cách mix&match những kiểu quần, váy để đi chơi, đi làm. Và chỉ cần nắm vững đúng 3 nguyên tắc mix đồ sau đây, là các chị em đã có thể mặc đẹp và ấn tượng như các mỹ nhân Tbiz rồi.

Các chị em thường học hỏi những ý tưởng diện đồ từ các mỹ nhân Việt, Hàn hay Trung mà không ai biết rằng, style của các sao nữ xứ Chùa Vàng cũng là nguồn cảm hứng dạt dào mà chúng ta không thể bỏ qua.

Nhìn chung, mỹ nhân Thái ưu chuộng những mẫu váy phủ họa tiết nổi bật hơn là váy trơn màu, mà còn đem đến sự dịu dàng cho người mặc, đồng thời lựa chọn này mang đậm chất không khí mùa hè, giúp người diện nổi bật ở giữa đám đông. Bạn có thể lựa chọn những kiểu váy có họa tiết như kẻ caro, váy hoa li ti hay chấm bi đều ghi điểm. Để không khí mùa hè trở nên sôi động hơn bạn cần sở hữu một chiếc váy họa tiết hoa nhé, đặc biệt nên chọn kiểu hoa nhí sẽ xinh xắn, trẻ trung hơn.

Áo thun trắng + muôn kiểu quần

Một trong những item cơ bản và dễ phối đồ nhất đó chính là áo thun trắng mang đến vẻ năng động và sành điệu nhưng không kiếm sự sang trong cho người mặc. Các mỹ nhân Thái thường ưu tiên lựa chọn các kiểu áo thun trơn để mix đồ cùng quần jean, chân váy, quần short… vô vàn kiểu để kết hợp vừa ăn ý lại được điểm cộng cho set đồ. Đặc biệt, việc luôn sơ vin gọn gàng sẽ mang đến sự thanh lịch thời thượng cho bạn. Hãy sơ vin set đồ nhé, vừa sang trọng lại còn ghi điểm cực ổn.

Áo sơ mi họa tiết + quần đơn giản

Ngay cả khi chọn áo sơ mi, các mỹ nhân Tbiz cũng không ngại khiến mình trở nên nổi bật bằng cách ưu ái mẫu áo họa tiết như kẻ sọc, in hoa hay phủ họa tiết nhiệt đới đậm chất hè. Những mẫu áo này trẻ trung và cũng chẳng kém phần hợp thời. Nhiệm vụ của người mặc chỉ đơn giản là mix với những kiểu quần trơn màu để cân bằng cả tổng thể trang phục.

Trong tủ chưa có những kiểu áo sơ mi họa tiết này bạn nên sắm ngay để kịp diện trong hè này nhé. Kiểu áo sơ mi nhẹ nhàng này cho đến vẫn khiến mỹ nhân Thái mê mẩn.

Phong cách ăn mặc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp bạn thể hiện được cá tính và cái chất riêng của mình. Chỉ cần học sao Thái bạn đã có ý tưởng cho phong cách thời trang của mình rồi đấy. Còn chần chờ gì nữa mà không lưu ngay những không thức trên về để áp dụng ngay cho nóng nào!