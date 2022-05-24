'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK "an toàn mà nổi bật", thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH

Thời trang 24/05/2022 19:01

Cùng nhìn các cách phối đồ của viên ngọc sáng DIOR - Jisoo.

Áo phông trắng + jeans xanh luôn đẹp

Đối với những cô nàng "chuyên trị" phong cách basic, áo phông trắng và quần jeans xanh chính là bộ đôi hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh. Dù đây vốn dĩ là công thức cứ mặc lên là đẹp nhưng bạn có thể học Jisoo nâng tầm cho combo này với chunky sneaker và một chiếc túi thật nổi bật. "Máu" hơn, bạn có thể thay thế áo phông bằng crop top, vừa khỏe khoắn lại vừa sexy.

'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK 'an toàn mà nổi bật', thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH - Ảnh 1
Dù đây vốn dĩ là công thức cứ mặc lên là đẹp nhưng bạn có thể học Jisoo nâng tầm cho combo này với chunky sneaker và một chiếc túi thật nổi bật.

Phối áo sơ mi với chân váy xếp ly và áo blazer kiểu cổ điển

Áo blazer và áo sơ mi đều là những items quen thuộc trong tủ đồ của những tín đồ sành mốt. Chúng sở hữu thiết kế đơn giản, dễ phối đồ, ít lỗi mốt và có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau bao gồm cả phong cách retro hoài cổ.

'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK 'an toàn mà nổi bật', thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH - Ảnh 2
Áo blazer và áo sơ mi đều là những items quen thuộc trong tủ đồ của những tín đồ sành mốt.

Trong Snowdrop, thay vì mix sơ mi với chân váy ôm hay chân váy chữ A quen thuộc, Jisoo chọn chân váy xếp ly dài trẻ trung, nữ tính. Cách phối đồ đơn giản này không chỉ phù hợp với hình ảnh của một cô sinh viên đại học mà còn có thể được chị em ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, để thể hiện đúng tinh thần của phong cách retro, bạn nhớ chọn những items có thiết kế phù hợp và tránh diện áo blazer màu đen vì chúng mang lại cảm giác khá hiện đại.

Áo sọc

Đơn giản luôn luôn cuốn hút quả không sai! Quần jean ống rộng kết hợp với áo sơ mi dài tay tôn lên vẻ ngoài xinh đẹp của “chị cả” BLACKPINK.

'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK 'an toàn mà nổi bật', thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH - Ảnh 3
Nếu như trên thảm đỏ chị cả BLACKPINK hóa nàng thơ nước Pháp, thì phong cách thời trang đường phố của cô lại năng động, hiện đại. 

Tweed là đáp án muôn thuở

Mỗi khi muốn trông như một quý cô sang trọng đắt giá thì vải tweed luôn hiệu quả. Chú ý cách Jisoo làm cho trang phục tweed trẻ trung. Khi thì cô nàng chọn váy không tay, khi thì kết hợp nguyên set tweed với hoa tai lấp lánh và boot cao thật ngầu.

'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK 'an toàn mà nổi bật', thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH - Ảnh 4
Khi thì cô nàng chọn váy không tay, khi thì kết hợp nguyên set tweed với hoa tai lấp lánh và boot cao thật ngầu.

Váy họa tiết + mũ nồi là quá đủ để "sống ảo"

Công thức "bánh bèo" an toàn nhất nhưng luôn khiến người ta phải xuýt xoa chính là váy họa tiết nhấn nhá thêm chiếc mũ nồi yểu điệu. Xinh xắn, ngọt ngào, ăn ảnh, nàng nữ tính còn đòi hỏi gì hơn nữa nhỉ? Đó là chưa kể váy hoa hay váy họa tiết kẻ ô lại còn "chuẩn bài" để diện vào mùa thu nữa.

'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK 'an toàn mà nổi bật', thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH - Ảnh 5
Công thức "bánh bèo" an toàn nhất nhưng luôn khiến người ta phải xuýt xoa chính là váy họa tiết nhấn nhá thêm chiếc mũ nồi yểu điệu.

Style preepy, tiểu thư học đường

Trong khi style school girl trông như những bộ đồng phục trường tư, thì style preepy cũng học đường nhưng bao quát hơn, với các item như cardigan, đầm thun ôm cài nút phía trước, áo cổ polo và giày thể thao. Các cách phối hợp rất đa dạng, có thể mặc quanh năm, rất dễ ứng dụng và là các item có nhiều khả năng đã sẵn có trong tủ đồ của bạn.

'Nghía' qua các cách phối đồ của chị cả BLACK PINK 'an toàn mà nổi bật', thích hợp trong mọi HOÀN CẢNH - Ảnh 6
Trong khi style school girl trông như những bộ đồng phục trường tư, thì style preepy cũng học đường nhưng bao quát hơn

 

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Từ khóa:   thời trang blackpink thời trang sao hàn jisoo blackpink

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