Công thức lên đồ siêu XỊN XÒ của nữ hoàng thời trang của JENNIE (Blackpink), chị em diện theo không ai dám chê QUÊ MÙA

Nổi tiếng với gu thời trang độc lạ, sang xịn mịn. Cùng bỏ túi ngay công thức phối đồ của JENNIE nào.

Trên ngắn dưới dài Chẳng thế mà cô nàng Jennie (Black Pink) cứ hễ lên đồ là lại diện quần ống rộng. Nhưng cô nàng có chiêu riêng để set đồ đạt cảnh giới hack dáng, tôn chân đỉnh cao. "Trên ngắn - dưới dài", nghe thì lạc quẻ nhưng ứng dụng cho phong cách của Jennie lại cực kỳ hiệu nghiệm.



Thời trang năng động gọn nhẹ Trên ngắn dưới dài, tức là Jennie mix quần ống rộng dài chạm gót với áo crop top ngắn cũn khoe trọn vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ của mình hoặc nếu không cô nàng sẽ chọn những thiết kế áo khoác dáng ngắn, lửng lơ lỡ cỡ để mix cùng quần ống rộng tạo nên street style siêu sang chảnh. Mỗi lần ra sân bay là một lần Jennie gây bão với gu thời trang thời thượng cùng thần thái ngút ngàn của mình. Áo len sọc tăm hững hờ Chiếc áo len sọc tăm hở khuy khoe eo con kiến từng được Jennie mặc cũng trở nên hot bất ngờ và đang được hàng loạt hot girl Thái vẫn mê như điếu đổ. Mẫu áo này có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau. Trong đó, bạn có thể lựa chọn phiên bản màu xanh lá của Unif có giá khoảng 1,6 triệu.



Các shop thời trang cũng nhân cơ hội rao bán mẫu áo tương tự rần rần với mức giá bán dao động khoảng 150 nghìn đồng. Diện cả cây matching Thời gian gần đây, Jennie cũng lăng xê những set đồ tông xuyệt tông thanh lịch, hút mắt. Nếu không phải mix đồ với quần ống rộng giúp hack chiều cao thì đoá hồng BLACKPINK cũng sẽ diện váy ngắn để tạo cảm giác chân thêm dài. Diện đồ theo set có lợi thế là dễ mặc, không cần bạn phải mix đồ cao tay. Cứ theo dõi phong cách Jennie phối đồ thì bất cứ ai cũng sẽ còn được “mở mang tầm mắt” và học hỏi được thêm nhiều cách mix đồ sành điệu để nâng tầm phong cách nữa đấy. Áo sơ mi trắng mix cùng quần jean ống đứng Mix áo sơ mi trắng cùng quần jean ống đứng, Jennie đã thành công trong việc ăn gian chiều cao. Set đồ tuy đơn giản, nữ tính nhưng không kém phần thanh lịch làm tôn lên thần thái sang chảnh của cô nàng, trông cô không khác gì một thiên kim tiểu thư.

Mỗi lần ra sân bay là một lần Jennie gây bão với gu thời trang thời thượng cùng thần thái ngút ngàn của mình Cardigan + bra top kẻ ô Để ngắm nghía cho đã đời và tranh thủ học hỏi phong cách thời trang của Jennie thì cứ việc “đè” trang Instagram hoặc ảnh chụp tại sân bay của cô nàng này ra là đã có vô vàn ý tưởng mặc đẹp mà còn cực kỳ đơn giản, phóng khoáng. Một trong số những ví dụ điển hình là set áo cardigan và crop top được Jennie khoe dáng tại sân bay đã nhanh chóng được nhiều mỹ nhân châu Á tham khảo và diện theo. Sở hữu vòng eo thon gọn săn chắc, các nàng có thể cân mọi cách mix đồ sang xịn nhất không kể crop top ngắn cũn đơn giản năng động

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