Muốn diện đồ mùa hè trẻ trung như sao Hàn, bạn chỉ cần đầu tư vào 5 món thời trang

Để xây dựng được phong cách mùa hè đẹp chuẩn không cần chỉnh, các sao nữ xứ Hàn chỉ cần chăm diện 5 món đồ sau đây. Các chị em hãy thêm vào giỏ hàng ngay để sắm theo nhé, đảm bảo phong cách mùa hè của các bạn sẽ lên hương.

Phong cách thời trang của sao Hàn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các chị em học. Đặc trưng trong phong cách của họ là sự sành điệu, dẫn đầu xu hướng nhưng lại vô cùng đơn giản, có tính ứng dụng rất cao. Khi bước vào mùa hè, các mỹ nhân xứ kim chi vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp. Họ có vô vàn những trang phục trẻ trung và nổi bật, độ sang chảnh và sành điệu thì khỏi cần bàn cãi.

Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để diện váy. Các thiết kế nữ tính, bay bổng này sẽ giúp các bạn giải nhiệt trong những ngày nóng nực của mùa hè, nhưng quan trọng hơn là mang đến cho chị em vẻ ngoài rất xinh tươi, lãng mạn. Thay vì chỉ diện váy trơn màu đơn giản, sao nữ Hàn rất ưu ái váy họa tiết vào mùa hè; đó có thể là váy chấm bi, váy hoa hoặc váy kẻ những đường sọc họa tiết. Diện váy họa tiết, sao Hàn nào cũng rất nổi bật và đặc biệt ăn ảnh khi chụp hình sống ảo. Để dễ dàng sở hữu vẻ ngoài tinh tế, thanh tú, chứ không bị sến sẩm, lòe loẹt, quê mùa, sao Hàn sẽ ưu tiên những mẫu váy họa tiết mini, phối màu hài hòa, trang nhã.

Áo sơ mi dáng suông

Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc áo sơ mi chiết eo từ lâu đã trở thành mốt của cả chục năm trước. Giờ đây, niềm chân ái thực sự của các mỹ nhân Hàn phải là áo sơ mi dáng suông, form rộng. Đây là kiểu áo sơ mi rất dễ mặc, vóc dáng của bất cứ người nào, cũng có thể "cân" được. Áo sơ mi dáng suông không chỉ thanh lịch, mà còn đảm bảo cho chị em vẻ bề ngoài trẻ trung, hợp thời. Ngoài những mẫu áo sơ mi trơn màu, các sao Hàn còn diện áo sơ mi họa tiết để phong cách luôn đa dạng, mới mẻ. Khi đã chọn được kiểu áo sơ mi sành điệu, các mỹ nhân Kbiz chỉ cần kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu, là có ngay outfit chuẩn đẹp không cần chỉnh.

Quần jeans

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans là trang phục cơ bản và chủ yếu trong cả 4 mùa. Ngay cả trong những tháng hè nóng nực, các sao Hàn cũng không thể bỏ qua mẫu quần jeans dài kinh điển này. Quần Jeans là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung, năng động và thời thượng, dù mix&match theo cách đơn giản nhất thì vẫn vô cùng đẹp mắt. Điểm đáng học hỏi trong phong cách của các sao Hàn là họ thường chọn quần jeans ống đứng, ống loe hoặc ống vẩy, có độ dài trên mắt cá của mình một chút. Nhờ vậy, dù đi giày hay dép bệt, vóc dáng của họ vẫn rất trông là cao ráo, tổng thể trang phục gọn gàng và chỉn chu.

Áo blouse tay bồng

Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse là món đồ mà chị em cần phải có trong mùa hè. Kiểu áo này có rất nhiều kiểu biến tấu đa dạng, nhưng được các sao Hàn ưa chuộng nhất là áo blouse tay bồng. Chi tiết tay bồng sẽ tạo vẻ sang chảnh, yêu kiều và quyến rủ cho người mặc. Nếu bạn nữ nào sở hữu bắp tay to, thì áo blouse tay bồng sẽ khắc phục được nhược điểm này và giúp cho bạn có được một vóc dáng tổng thể thật nuột nà. Vì áo blouse vốn đã rất nổi bật, nữ tính, nên chị em không cần quá cầu kỳ khi diện item này. Những món đồ kết hợp hoàn hảo với áo blouse tay bồng là quần jeans, quần âu, chân váy suông hoặc quần short.

Áo thun

Ảnh minh họa: Internet

Áo thun cũng là món đồ thời trang khiến các sao Hàn mê mẩn mỗi khi mùa hè tới. Không cần phải nói, đây chính là mặc hàng có độ phủ sóng nhiều nhất. Các sao Hàn ưa chuông áo thun trắng cơ bản, diện lên trẻ trung và không kém phần thanh lịch. Tuy nhiên thỉnh thoảng, họ cũng làm mới phong cách bằng những chiếc áo thun sặc sỡ, hay in những họa tiết giản đơn. Áo thun là một trong những món đồ dễ mặc nhất, chị em có thể mix ngẫu hứng với mọi kiểu quần dài, chân váy sẵn có trong tủ đồ, thì đều hoàn thiện được outfit sành điệu.