Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng

Thời trang 25/05/2022 07:20

Trang phục bà ba tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rất đỗi thanh tú, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh là cái tên khá đổi quen thuộc khi nhắc đến bà ba, cô thường xuyên tham gia các bộ phim lấy bối cảnh từ miền Tây Nam Bộ nên chuyện mặc áo bà ba đã quá quen thuộc với Nhật Kim Anh. Nữ ca sĩ quả thực rất phù hợp với kiểu trang phục truyền thống này, bởi cứ diện lần nào là lần ấy cô lại khiến khán giả đặc biệt là fan của  phải xuýt xoa khen ngợi.

Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 1
Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 2

Tính đến hiện tại, nữ ca sĩ dường như đã thử qua đủ mọi màu sắc của chiếc áo bà ba. Tuy nhiên, cô có vẻ ưu ái hơn đối với các thiết kế cổ ôm sát, trông có phần “kín cổng cao tường”.

H'Hen Niê

Nàng hậu từng nhận được cơn mưa lời khen từ phía cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ của cô khi khoe hình ảnh dịu dàng, đầm thắm, nữ tính bên trang phục áo bà ba. Trông nàng Hậu giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần nổi bật trong những thiết kế mang màu sắc rực rỡ.

Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 3
Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 4

Hoa hậu H'hen Niê vốn ghi dấu trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ nhưng H'Hen Niê luôn không ngại làm mới hình ảnh của bản thân. Cảnh đồng quê bình yên với con trâu đã góp phần làm những hình ảnh diện áo bà ba của cô thêm phần cuốn hút.

Kim Duyên

Á hậu Kim Duyên được biết đến là đứa con của miền Tây Nam Bộ, nên cô ưa chuông những thiết kế từ áo bà ba để khoác lên mình bộ cánh đặc biệt này. Nàng Hậu mong muốn mang nét đẹp trang phục truyền thống Việt Nam và nét đẹp văn hoá đặc trưng miền Tây vào trong một thiết kế. Trong dịp đi thi Miss Universe cô đã mang theo những bộ đồ bà ba để tặng bạn bè quốc tế, đồng thời quãng bá nét đẹp truyền thống của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 5
Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 6
Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 7

 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Nguyễn Thúc Thùy Tiên hoa hậu hòa bình quốc tế, mới đây đã hóa thân thành cô thôn nữ yêu kiều trong bộ đồ bà ba tông tím lịm. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người miền Tây Nam Bộ, nàng Hậu chọn thả tóc tự nhiên, trang điểm đơn giản mà vẫn sang chảnh, nền nã, thướt tha vô cùng nhẹ nhàng nhưng không kém phần mềm mại. 

Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 8

Đỗ Thị Hà - Huỳnh Thúy Vi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Hoa khôi Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi từng có dịp đọ sắc khi khoác lên mình những chiếc áo bà ba, đeo khăn rằn nền nã. Trong khi Huỳnh Thúy Vi dịu dàng với chiếc áo màu tím thủy chung thì Đỗ Thị Hà lại cực nổi bật với gam vàng tươi tắn.

Mỹ nhân Việt diện áo bà ba, ai cũng toát lên vẻ đẹp thần thái đỉnh cao: H'Hen Niê đẹp lạ nhưng Đỗ Thị Hà mới thật dịu dàng - Ảnh 9

 

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh H'hen Niê Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

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