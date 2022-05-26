Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc

Thời trang 26/05/2022 15:55

Có những kiểu dáng mặc lên là hack biết bao nhiêu chiều cao, thậm chí còn che đi những khuyết điểm cơ thể.

Có lẽ, chân váy là món đồ mà các chị em không thể thiếu trong tủ quần áo, kể cả những cô nàng ít diện váy cũng có vài chiếc váy trong tủ. Nhất là với nàng công sở, chân váy luôn hoàn thiện nét nữ tính, thanh lịch mà không kém phần sang chảnh. Thường thì những thiết kế dài quá gối sẽ thanh lịch tinh tế và hợp hơn với phong cách nàng công sở tuổi 30+.

Những dáng chân váy dài hack chân dài vi diệu

Chân váy xẻ

Những đường cắt xẻ táo bạo, tinh tế luôn có khả năng hack dáng cực đỉnh cho các nàng. Chỉ hơi lấp ló đôi chân mà không quá lộ liễu để phơi bày nhược điểm, đây chính là chi tiết vô cùng tinh tế giúp mọi cô nàng khoe vóc dáng đấy. 

Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 1
Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chân váy bất đối xứng nhẹ nhàng

Tiết chế một chút, các cô nàng có ngay một kiểu chân váy ôm dáng cực kỳ đỉnh. Không những giúp eo thon dáng chuẩn, kiểu chân váy này còn khéo léo kéo chân thon dài.

Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 3
Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chân váy cuốn

Kiểu chân váy này từ lâu đã là một phong cách hack dáng mà mọi cô nàng béo - gầy đều diện được. Cạp cao là chi tiết giấu bụng cực khéo chứ chưa nói đến phần vạt chéo đan xen cho hiệu ứng chân thon dài đáng nể.

Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 5
Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chân váy đuôi cá

Chân váy đuôi cá với kiểu dáng đặc biệt trên ôm dưới xòe điệu đà bao giờ cũng tăng thêm đường cong ảo diệu cho vóc dáng của bạn. Tuy nhiên thiết kế này chỉ nên kết hợp cùng những đôi cao gót hay giày búp bê bệt nữ tính, còn sneakers thì không hợp chút nào nhé.

Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 7
Top những mẫu thiết kế chân váy giúp các nàng hack chiều cao cực đỉnh: Lưu ngay vào tủ đồ để nâng tầm nhan sắc - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

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