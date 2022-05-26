Những cách phối đồ cho mùa hè vừa tạo sự thoải mái tự nhiên và tươi mát lại vừa thanh lịch cho các nàng

Lần này, hãy cùng xem qua những bộ trang phục mùa hè tươi tắn và tự nhiên của một blogger mang phong cách nhẹ nhàng và thanh lịch, tôn da và cũng dễ mặc dễ phối!

Tuy nhiên, đối với những bạn nữ chưa có ý tưởng phối đồ thì cũng đừng quá nóng vội, bạn cũng có thể học hỏi kinh nghiệm phối đồ của các blogger thời trang , và có khi còn xinh hơn cả những cô gái cùng trang lứa.

Mùa hè nhiệt độ dần nóng lên, vậy thì bạn vẫn cần dùng đến những tạo hình có màu sắc tươi sáng hay không? Các tín đồ thời trang đã dời sự chú ý của họ sang hệ thống những trang phục có màu quả hạnh.

Màu quả hạnh là một màu dịu điển hình, có độ bão hòa thấp và độ sáng từ trung bình đến cao những màu này có tác dụng cải thiện độ sáng của tạo hình, nhưng nó nhẹ nhàng hơn các màu khác nhau và dịu hơn một số màu da trắng có độ sáng cao. Nó có tác dụng phản chiếu và cũng thân thiện với màu da.

Các chị em ơi, nếu trong tủ quần áo của mình chưa có màu này thì còn chần chờ gì nữa mà không sắm ngay một chiếc áo có màu quả hạnh. Các chị em công sở có thể thử phối áo màu quả hạnh với chân váy ôm màu Morandi, nhẹ nhàng và vô cùng tự nhiên.

Những trang phục màu quả hạnh có thể khí chất như thế nào?

Chỉ cần nhìn vào những bộ trang phục thời trang, dù là áo sơ mi, vest màu quả hạnh hay quần tây, bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng và có khí chất khi mặc chúng.

Khi mặc đồ màu quả hạnh nên mặc đồ cùng màu hoặc màu liền nhau, khoảng cách giữa màu quả hạnh và các màu khác không nên quá lớn, nhìn tổng thể sẽ hài hòa hơn.

2 Áo phông

Chị em nào chưa biết mặc gì thì đừng bỏ qua áo thun phông rộng nhé, áo phông là món đồ tiêu biểu nhất của mùa hè, muốn diện đồ tươi tắn, tự nhiên thì nhất định phải có áo phông trong tủ đồ.

Áo phông mang đến sự giản dị và cảm giác thoải mái. Nếu bạn muốn tạo ra một cảm giác tươi mát và tự nhiên và làm nổi bật nước da trắng của mình, bạn nên chọn một số áo phông màu Morandi để giảm tác động của màu sắc lên màu da của bạn, tăng sự nhẹ nhàng.

Màu quả hạnh, cà phê nhạt, hồng cam, hồng xám, xanh khói, những chiếc áo thun này rất phù hợp với dáng người mảnh mai.

Khi ra ngoài đường, bạn có thể mặc áo phông với chân váy dài hoặc quần tây âu, cách phối đồ đơn giản này cũng có thể sử dụng cách phối màu nhẹ nhàng để mặc để tăng thêm khí chất tốt hơn.

Áo phông cũng là món đồ hợp với môi trường công sở, khi kết hợp quần âu cạp cao, phối hai màu đen - trắng tạo cảm giác sang trọng, giúp bạn dễ dàng trở thành nữ thần thanh lịch.

3 Mùa hè mà không có hoa nhí thì chưa trọn vẹn

Làm thế nào bạn có thể tạo ra một cái nhìn mùa hè lãng mạn và nhẹ nhàng mà không có một hoặc hai trang phục hoa nhí trong tủ quần áo của bạn?

Trong các trang phục thời trang, những món đồ hoa nhí chiếm tỷ lệ xuất hiện cao, dù là áo sơ mi hoa nhí hay váy hoa nhí, chúng đều có thể tăng thêm hương vị vui tươi và ngọt ngào cho diện mạo mỗi khi xuất hiện.

Nhưng có 3 điểm cần chú ý khi mặc trang phục hoa nhí. Thứ nhất nên chọn hoa nhí nhỏ, hoa đơn tính. Thứ hai là không được chói lóa giữa màu sắc của hoa và màu nền. Cuối cùng, bạn phải tuân theo nguyên tắc đối xứng kết hợp giữa phức tạp và đơn giản.

Nếu một cô gái khi mặc trang phục hoa nhí có được một hiệu ứng tuyệt đẹp, ngoài việc sử dụng các yếu tố hoa để tăng thêm cảm giác tươi tắn, cũng cần phải chú ý đến tỷ lệ cơ thể của mình.

Bạn có thể sử dụng áo sơ mi hoa với nhiều loại váy lưng cao và quần tây lưng cao, hoặc có thể phối áo sơ mi hoa, váy hoa với áo vest nhỏ để tạo vòng eo cao.

4 Chọn đồ cân xứng phù hợp với hình thể

Đối với những người bình thường, khi tạo dáng hàng ngày hay ra ngoài, chúng ta cần hạn chế tối đa các phân tầng trong trang phục, có những chỗ, những đường phân cách mang lại cảm giác rườm rà thì nên bỏ đi.

Với những cô nàng có thân hình thấp bé nên lưu ý hai điểm này. Trước hết cần nhấn mạnh đường phân cách giữa thân trên và thân dưới, đồng thời tạo vòng eo cao bằng thắt lưng hay viền áo.

Chẳng hạn như sử dụng quần dài ống rộng hoặc sử dụng váy dài qua đầu gối, những cách kết hợp này có thể làm cho hình dạng của mu bàn chân và ống chân được tích hợp. Tạo dáng cho đôi chân thẳng và thon.

Và cách kết hợp này có thể giúp cho việc kết hợp phần thân dưới trở nên gọn gàng hơn, không có quá nhiều sự phân lớp, tổng thể gọn gàng và tươi mới.

Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn thường xuyên các loại như dép, xăng đan, nếu không muốn đi tất thì sẽ không gặp phải các vấn đề như đổ mồ hôi hay đau chân vì cái nóng oi ả.

Những chia sẻ về những gợi ý trang phục mùa hè hi vọng bạn sẽ thấy thú vị, nếu các bạn muốn bản thân xinh đẹp hơn thì có thể lựa chọn những bộ trang phục có màu quả hạnh. Mặc cùng áo phông hay những trang phục có họa tiết hoa nhí tạo cảm giác đơn giản nhưng cũng không kém phần tươi mới.