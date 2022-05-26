Sự tiện lợi của bông tẩy trang có thể "gây hoạ" cho da nếu sử dụng sai cách

Bông tẩy trang có thể xem là một trong những vật "bất li thân" của hầu hết chị em phụ nữ vì tính tiện lợi của nó. Nhưng nhiều người thường không để ý đến cách sử dụng khiến da bị kích ứng và gây mụn khó chịu.

“Bông tẩy trang” ngày càng trở nên phổ biến và đa dạng mẫu mã lẫn mức giá. Bông tẩy trang có thể giúp người dùng thấm toner hay nước tẩy trang tiện lợi hơn khi đổ ra tay như trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh những nhận xét tích cực về tính tiện dụng của bông tẩy trang, không ít ý kiến trái chiều trên mạng nói rằng tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn sau khi sử dụng bông tẩy trang. Sử dụng bông tẩy trang có thực sự giúp làn da sạch sẽ và khỏe mạnh hơn không? Một số loại bông tẩy trang có thể gây mụn

Sử dụng bông tẩy trang có thể gây kích ứng một số loại da. Điều này là do quá trình chà xát da mặt bằng miếng bông làm kích ứng da. Một số người còn tận dụng bông tẩy trang để tẩy tế bào chết, chà xát da với cường độ mạnh bằng cách thức này có thể gây tổn thương đến kết cấu da hoặc khiến da trở nên khô hơn. Giáo sư Park Kyung-chan thuộc Khoa Da liễu tại Bệnh viện Đại học Uijeongbu, Hàn Quốc cho biết: "Nếu bạn sử dụng mặt nhám của bông tẩy trang để chà xát lên da mặt với cường độ mạnh, nó có thể gây kích ứng da." Ảnh minh họa Khi da bị kích ứng, các lỗ chân lông bị bít lại tự nhiên có thể dẫn đến mụn. Thông thường, bông tẩy trang có một mặt mềm và một mặt nhám thô ráp giúp tẩy tế bào chết trên da. Khi sử dụng mặt nhám của bông tẩy trang với cường độ vừa phải, nó có tác dụng làm dịu mụn và nhẹ nhàng đẩy tế bào chết ra khỏi lỗ chân lông, nhưng nếu bạn thực hiện với cường độ mạnh, lỗ chân lông có thể bị bít và gây mụn, có thể gây cả viêm da tiếp xúc. Viêm da tiếp xúc là tình trạng viêm da xảy ra khi da tiếp xúc với các chất gây kích ứng hoặc dị ứng. Trên da xuất hiện mẩn đỏ và nổi mề đay, có thể kèm theo ngứa. Điều này xảy ra thường xuyên hơn ở da khô.

Giáo sư Park Kyung-chan cho biết: "Đối với những người có làn da khô, việc sử dụng quá nhiều bông tẩy trang làm từ chất liệu thô ráp có thể khiến lỗ chân lông bị kích ứng, dần dần trở nên khô và tắc nghẽn." Những người có làn da khô có thể bị tình trạng lỗ chân lông bí bách cũng như nổi mụn trứng cá. Giáo sư Park Kyung-chan nói: “Nếu cứ kích ứng da, da sẽ trở nên khô và bít lỗ chân lông. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, lỗ chân lông có thể bị bệnh sừng hóa lỗ chân lông, thường được gọi là da gà.” Chọn chất liệu mềm mại và ẩm mịn Ảnh minh họa Cách ít gây kích ứng nhất cho da là thoa toner bằng tay. Tuy nhiên, nếu thực hiện bằng cách này, tốc độ hấp thụ sẽ giảm. Do đó, cách tốt nhất để tăng khả năng hấp thụ và giữ cho da khỏe mạnh là sử dụng bông tẩy trang mềm mịn giúp giảm thiểu kích ứng khi thoa lên da. Hãy chọn loại bông mềm mịn, hoặc đã được làm ẩm trước để tránh gây kích ứng cho da. Đặc biệt, không nên sử dụng mạnh tay. Nếu bị viêm da trong khi sử dụng bông tẩy trang, ngừng sử dụng ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho da. Bạn có thể sử dụng bông tẩy trang như mặt nạ mini để làm ẩm và dịu những vùng da bị khô hoặc bị cháy nắng. Đặt miếng bông lên vùng da bị khô của khuôn mặt như mặt nạ trong 3-5 phút để được cấp ẩm ngay lập tức.

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